Украинско-палестинская солидарность возможна

После событий 7 октября в Израиле немалая часть украинского общества заняла откровенно просионистскую позицию. Это не секрет, и все понимают, почему так происходит. Тем не менее, далеко не все украинцы поддерживают сионизм и израильский режим.

Мы как пропустили это, однако в ноябре 2023 года украинский левый журнал Спільне опубликовал письмо Группы украинско-палестинской солидарности, в котором выразил совсем другой взгляд на войну в Газе, чем тот что транслируют просионистские элиты. Под этим письмом на данный момент подписались более 400 человек, включая ученых, деятелей культуры, активистов, солдат, воюющих на фронте.

Мы не будем здесь приводить полный перевод письма, так как некоторые приведенные цифры уже устарели. Убитых палестинцев уже намного больше, чем 8000. И все же мы приведем фрагменты письма, которые выражают мнение той части украинского общества, заглушается сионистскими выкриками.

"Мы, украинские исследователи, художники, политические и рабочие активисты, члены гражданского общества, солидаризируемся с народом Палестины, который в течение 75 лет находится под израильской военной оккупацией, в условиях разделения, колониального насилия со стороны поселенцев, этнических чисток, принудительного отчуждения и оказывает этому сопротивление. Мы пишем это письмо от людей к людям. Главный дискурс на правительственном уровне и даже среди групп солидарности, поддерживающих борьбу украинцев и палестинцев, часто приводит к разъединению . Этим письмом мы отвергаем это разделение и подтверждаем нашу солидарность со всеми, кто испытывает угнетение и борется за свободу.

Как активисты, приверженные свободе, правам человека, демократии и социальной справедливости, полностью понимая расстановку сил, мы решительно осуждаем нападения на гражданское население: как на израильтян, атакованных ХАМАСом, так и на палестинцев, атакованных израильскими оккупационными силами и бандами вооруженных поселенцев. Намеренные нападения на гражданское население являются военным преступлением, но это не оправдывает коллективного наказания палестинского народа, отождествления всех жителей Газы с ХАМАСом и общего использования термина «терроризм» для обозначение всего палестинского сопротивления. Этим тоже нельзя оправдать дальнейшую оккупацию. Вторя многочисленным резолюциям ООН, мы знаем, что без справедливости для палестинского народа не будет продолжительного мира

...

Длительный мир и справедливость возможны только при прекращении оккупации. Палестинцы имеют право на самоопределение и сопротивление израильской оккупации, равно как украинцы имеют право сопротивляться российскому вторжению.

Наша солидарность вызвана гневом из-за несправедливости и глубокой боли от осознания из опыта нашей родины разрушительных последствий оккупации, обстрелов гражданской инфраструктуры и гуманитарной блокады... Наблюдая за тем, как Израиль обстреливает гражданскую инфраструктуру в Газе, особенно больно видеть израильскую гуманитарную блокаду и оккупацию палестинских земель. Испытывая эти боль и солидарность, мы призываем наших соотечественников во всем мире и всех людей высказаться в поддержку палестинского народа и осудить продолжающиеся израильские массовые этнические чистки.

Мы отвергаем заявления украинского правительства, где выражается безоговорочная поддержка военных действий Израиля, и считаем запоздалыми и недостаточными призывы МИД Украины избежать жертв гражданского населения. Такая позиция является отходом от позиции поддержки прав палестинцев и осуждения израильской оккупации, которой Украина придерживалась в течение десятилетий и голосовала за это в ООН. Осознавая прагматические геополитические соображения, стоящие за решением Украины поддержать западных союзников, от которых зависит наше выживание, мы считаем, что нынешняя поддержка Израиля и игнорирование права палестинцев на самоопределение противоречат приверженности Украины соблюдению прав человека и борьбе за нашу землю и свободу. Мы, украинцы, должны солидаризироваться не с угнетателями, а с теми, кто испытывает угнетение и сопротивляется.

Мы решительно отрицаем отождествление некоторыми политиками западной военной помощи Украине и Израилю. Украина не оккупирует территории других народов, зато борется против российской оккупации, и поэтому международная помощь служит справедливому делу и защите международного права. Израиль оккупировал и аннексировал палестинские и сирийские территории. Западная помощь этому государству утверждает несправедливое устройство и демонстрирует двойные стандарты международного права.

Мы выступаем против новой исламофобской волны, такой как жестокое убийство 6-летнего палестинского американца и нападение на его семью в штате Иллинойс, США, а также против приравнивания любой критики Израиля к антисемитизму. В то же время, мы также выступаем против возложения ответственности за политику государства Израиль на весь еврейский народ во всем мире и осуждаем антисемитское насилие, такое как нападение толпы на самолет в Дагестане в России.

Мы также выступаем против возрождения риторики «войны с терроризмом», которая используется США и ЕС для оправдания военных преступлений и нарушений международного права, взорвавших международную систему безопасности и повлекших за собой бесчисленное количество смертей. Эту риторику переняли и другие государства: Россия в войне против Чечни и Китай для геноцида уйгуров. Сейчас Израиль использует его для проведения этнических чисток.

Призыв к действию

Мы настаиваем на исполнении призыва к прекращению огня, выдвинутого в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы призываем израильское правительство немедленно прекратить нападения на гражданское население и оказать ему гуманитарную помощь; мы настаиваем на немедленном и бессрочном снятии блокады Сектора Газа и проведении срочной операции по оказанию помощи по восстановлению гражданской инфраструктуры. Мы также призываем израильское правительство положить конец оккупации и признать право палестинских переселенцев на возвращение на свои земли.

Мы призываем украинское правительство осудить применение санкционированного государством террора и гуманитарной блокады гражданского населения Сектора Газа и подтвердить право палестинского народа на самоопределение. Мы также призываем украинское правительство осудить умышленные нападения на палестинцев на оккупированном Западном берегу Иордана.

Мы призываем международные СМИ прекратить натравливать палестинцев и украинцев друг на друга. Такая иерархия страданий продлевает расистскую риторику и дегуманизирует тех, на кого нацелены вооруженные атаки.

Мы видели, как мир объединился в солидарности с народом Украины, и мы призываем всех сделать то же самое для народа Палестины."

Полный текст письма вы можете найти здесь на английском языке и здесь на украинском. Если вы украинец, то призываем присоединиться к кампании украинско-палестинской солидарности.

И мы также надеемся, что со своей стороны к украинско-палестинской солидарности присоединятся палестинцы.