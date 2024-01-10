Евреи под землей оказались правдой: что происходит?

В отношении к Израилю и всем, что с ним связано, происходят тектонические сдвиги во всем в мире и на Западе в частности.

Критика политики Израиля присутствует в нем уже давно, но были до последнего времени вещи, которые считались табу, так как ассоциировались с "антисемитизмом" и его "мифами". Например, темы про еврейский заговор, ритуальные убийства, тайные структуры, которые выступают в роли государства в государстве.

Скандал с обнаружением незаконных тоннелей иудейской организации Хабад, которая уже давно имеет репутацию мафиозной структуры, замешанной на религии, способствует разрушению и этих табу. Ведь то, что до недавнего времени казалось сюжетами анекдотов про антисемитов, оказалось реальностью.

В частности, выяснилось, что правы были люди, которые несколько месяцев жаловались на то, что слышат под полом... голоса евреев. Так в частности, произошло с живущим в Бруклине (Нью-Йорк) журналистом Fox News Ричардом Стротчером, который писал об этом в нескольких твитах и заслужил себе этим репутацию спятившего антисемита. Но выяснилось, что голоса евреев Стротчеру и другим, кто на них жаловался (так как голоса эти были шумными и мешали нормально жить) не чудились - они действительно наполняли тот незаконный тоннель, который был обнаружен на днях полицией Нью-Йорка. И вот, журналист Стротчер торжествует и требует от своих обидчиков извинений. Кто знает, не будет ли так в скором будущем и с другими "мифами"?

История просто феерическая. Хабадники не только прорыли тоннель под землей в свою синагогу в центре Нью-Йорка, но и оказали сопротивление прибывшей наводить порядок полиции. В итоге Западный мир наблюдал картину, от которых он уже отвык - крепкие европейцы в форме разгоняют пейсатых и лапсердачников.

Кроме того, при обыске в незаконных помещениях были обнаружены странные предметы, в том числе детские кресла - в подвале, где им точно делать нечего, да еще и с непонятными пятнами, не исключено, что крови. Что побудило некоторых вспомнить забытые уже разговоры о ритуальных жертвах. И все это уже в прямом эфире и из центра так называемой мировой демократии, а фактически и центра мирового еврейства, которым по ряду показателей является Нью-Йорк.

Ну а если ближе к современной политике, то надо понимать, что Хабад в США это та структура, с которой связаны зять и дочь бывшего президента и снова кандидата в президенты Дональда Трампа - Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Более того, через Хабад во многом влиял в свое время на Трампа и Нетаньяху. Кроме того, во всей этой истории показательно, что незаконные тоннель и помещения под синагогой, как выяснилось, соорудили и использовали даже не местные нью-йоркские евреи, а израильские хабадники, которые ездили туда, как к себе домой, плевать хотели на американские законы и вели себя в центре Нью-Йорка так, что не давали спокойно жить законопослушным американцам.

Все это фактически красочная иллюстрация тех противоестественных отношений, которые давно сложились между Израилем и Америкой, когда откровенно отмороженные круги, связанные с первым, по сути воспринимают вторую как свою колонию. Меж тем, уже давно очевидно, что безусловная поддержка Америкой Израиля не имеет никаких рациональных оснований кроме засилия в ней сионистов иудейских и сионистов христианских, и только вредит ее стратегическим интересам. Но тех, кто об этом говорил, поднимали на смех, как поднимали на смех журналиста Стротчера, писавшего о голосах евреев под землей.

Будем надеяться, что и в этом вопросе американское общество скоро осознает правоту тех, кто говорил ему о подпольном сионистском мире в Америке, но уже не физическом, а политическом.