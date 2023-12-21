Верховная Рада Украина может признать право ингушей на государственность

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о признании права ингушского народа на создание независимого государства. Об этом сообщил один из автором проекта, депутат Ярослав Юрчишин.

В документе говорится, что Украина осуждает массовые убийства ингушей в 1992 году в Пригородном районе, а действия российских властей в отношении ингушей подпадают под определение военных преступлений.

Также авторы предлагают осудить депортацию ингушского народа в 1944 году и передачу под их контроль территорий исконного проживания народа. Парламентарии намерены поддержать стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности и сохранения национальной идентичности, подчеркнул депутат.

"Для наших братьев-ингушей, которые доказали право иметь свое независимое государство, это будет еще один аргумент для признания на международной арене. Для Украины, для всего мира это будет признание имперской сути Российской Федерации", – отметил Юрчишин.

Он напомнил, что в 2022 году Рада признала право чеченцев на независимое государство, а территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной.

Информацией о том, когда именно будет принят проект постановления будет принят, Юрчишин не располагает. Однако, по его прогнозам, шансы на положительное принятие решение высоки, поскольку среди соавторов документа есть представители всех фракций украинского парламента.