Говоря о решении про запрет в России движения лгбт (не путать с запретом гомосексуализма как такового), повторим то, что было сказано об официальной позиции Кремля по палестинской проблеме. При всем нашем непримиримом отношении к Кремлю, на фоне позиции, занятой многими западными странами в этих вопросах, в глазах многих людей официальная позиция России выглядит как куда более здравая.

При этом надо понимать, что в обоих этих случаях Кремль занимает такие позиции не для того, чтобы решить соответствующие проблемы, а для того, чтобы спекулировать ими на фоне крайне невыгодных позиций, занятых западным истеблишментом.

Ведь ни для кого не являются секретом ни тесные связи Кремля с сионистами, включая и Нетаньяху, ни засилье в российском истеблишменте лиц той самой нетрадиционной ориентации, о вкладе которых в развитие страны Путин еще недавно публично говорил.

Просто, если те, с кем он вошел в конфликт, бездумно поднимают на знамя защиту лгбт, Кремль механически определяет их для себя как врагов, играя таким образом на недовольстве многих, в том числе и на самом Западе, продвижением этой повестки.

Как же к этому относиться нам?

Разумеется, мы не будем присоединяться к кампании защиты лгбт, развернутой в либеральных медиа - помимо прочего, потому, что они не особо-то печалились, когда запрещали реальные сообщества мусульман.

Что же касается отношения к этому вопросу по существу, то оно будет разниться для мусульманских территорий, особенно тех, которые планируют в будущем жить в основе по Шариату, и для территорий, на которых мусульмане живут как меньшинство.

В первых, мы будем решать этот вопрос исходя из нашей религии, а не политики Кремля или его противников.

Что касается вторых, то мусульмане тоже заинтересованы в ограждении своих семей и общин от пропаганды лгбт, однако, при этом надо понимать, что таким государствам как российское опасно давать карт-бланш на запретительные действия. И хотя в данном случае они уже давно начались с нас и лишь теперь затронули лгбт, в будущем требуя свободы для себя, надо будет искать какой-то баланс между ограничением репрессивных полномочий и инициатив российских властей, с одной стороны, и вакханалией лгбт-пропаганды, которую хотят видеть на смену им, с другой стороны.

Так что, для нас, мусульман, тут не меняется ничего. Мы как относились к лгбт задолго до принятия таких популистских решений российскими властями, так и будем относиться к ним, даже если завтра они начнут заключать друг друга в объятия. Благо, для многих из них это привычное дело.