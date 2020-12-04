Палестина и не только: о наших методах и приоритетах

Команда "Голоса Ислама" ценит то, что за многие годы у сайта сложился круг постоянных и внимательных читателей, с ядром, которое находится с нами "на одной волне", ждет наших материалов и в трудный момент помагает нам создавать их, как может.

Но то, за что тебя ценят одни, может вызывать раздражение у других - такова жизнь и мы это воспринимаем как данность. Например, на этой неделе двумя самыми резонансными материалами нашего сайта стали статьи "Игра ва-банк или Большая война Эрдогана" (https://golosislama.com/news.php?id=39360) и изложение статьи сайта Al-Monitor "Турция тайно пытается нормализовать отношения с Израилем" (https://golosislama.com/news.php?id=39366). Те наши читатели, которые серьезно восприняли аналитику первой из этих статей и согласились с ее главным выводом, с интересом восприняли и содержание второй статьи. Но нашлись и те, кого возмутили они обе, что вполне естественно - всем не угодишь.

Так, кого-то возмутило допущение, что "какие-то там" Греция, Франция, ОАЭ и Египет в принципе способны нанести военное поражение Турции на средиземноморском театре военных действий, о риске которого при определенном развитии событий мы предупреждали. Меж тем, подобная самонадеянность и гордыня обходятся странам, имеющим врагов, дороже всего, и одно из наглядных подтверждений этого мы видели совсем недавно, когда одержавшая оглушительную победу в Первой Карабахской войне Армения потерпела такое же оглушительное поражение во Второй Карабахской войне. И во многом именно потому, что верила, что "какой-то там" Азербайджан никогда ее не победит, в то время, как он два с половиной десятилетия методично готовился к реваншу.

Люди даже не с длинной, а с элементарной исторической памятью и критическим мышлением, которые видели или просто знают, как могущественные враги спустя многие десятилетия в конце концов расправились с амбициозными лидерами таких мусульманских стран как Ирак, Ливия, Судан, прекрасно понимают риски, которые существуют у Турции под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана. Успехи Турции под его руководством в инфраструктурном и военном развитии и рост ее геополитического влияния и потенциала очевидны и радуют, но не должны затмевать глаза. Мы не сравниваем их цели и методы, но давайте не забывать, что в свое время и Франция под руководством Наполеона, и Германия под руководством Гитлера имели отличные армии, завоевали почти всю Европу и были на пути к мировому лидерству, но ...

Поэтому, те, кто понимают это "но..." не менее важными, чем новости о выпуске новой серии беспилотников в Турции считают новости о возможной нормализации отношений между ней и Саудовской Аравией или ей и Катаром, так как понимают, что ее отрыв от антитурецкой коалиции может серьезно ослабить последнюю, уже не говоря о соображениях о желательности мусульманского единства.

То же касается и слухов о возможном закулисном потеплении отношений между Турцией и Израилем. Кто-то скажет, а зачем передавать слухи и неподтвержденную информацию, ведь есть коранический аят: "Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном". Верно - нельзя передавать слухи в качестве новости или факта, но и из названия, и из предисловия опубликованной нами статьи ясно следовало, что речь идет не о подтвержденной новости, а именно о слухе от Al-Monitor - мирового сайта, который специализируется на ближневосточной проблематике. Публикация же таких инсайдов со ссылкой на анонимные источники, которые иногда подтверждаются, а иногда не подтверждаются, это норма современной информационной работы - с тем условием, что должна делаться оговорка, что речь идет о слухах, а не неподтвержденных фактах.

Что касается содержания этой новости, косвенно она подтверждается тем, что Израиль не принял участия в проходящих сейчас антитурецких греко-франко-эмирато-египетских военно-морских и военно-воздушных учениях в Средиземноморье, о которых мы писали. И в свете обсуждения перспективы военного конфликта между этими странами и Турцией, это хорошая новость, учитывая совокупный военный потенциал всех этих стран и военный потенциал Израиля, по ряду параметров сопоставимый с турецким, а по ряду пока превосходящий его.

Означает ли это предательство палестинского дела, которое сейчас совершают власти ОАЭ, уже не просто устанавливающие дипотношения с Израилем, но и открыто солидаризирующиеся с т.н. еврейскими поселенцами, которых не признают и осуждают даже страны ЕС?

Нет, так как это не означает отказа от принципиальной политической позиции по данному вопросу. А она не раз была озвучена руководством не только Турции, но и Саудовской Аравии или Иордании, о чем мы неоднократно писали в последние годы, когда другие обвиняли их в сговоре с Израилем (в том числе некоторые фанаты Турции, которым сейчас надо как-то объяснять, как это она сейчас начинает примирение с Саудией). Кстати, когда мы два года назад написали о том, что власти Катара пытаются использовать сионистские организации и лобби в США для выхода из изоляции (https://golosislama.com/news.php?id=33778), нас тоже обвиняли в том, что мы распространяем антиисламские фейки, однако, теперь уже сама катарская Al-Jazeera подтверждает, что Джаред Кушнер, американский сионист и зять Дональда Трампа, оказывает Катару содействие в нормализации отношений с Саудовской Аравией (https://golosislama.com/news.php?id=39371).

Просто надо понимать, что при всей важности вопроса Палестины для мусульман, в котором мы не должны сдавать подтвержденные международным правом позиции (независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, ликвидация поселений и возврат изгнанных беженцев), вся мировая политика, в том числе Исламской Уммы, не сводится к одному этому вопросу и не может вращаться вокруг него, как бы этого кому-то ни хотелось.

Пример Карабахской проблемы, (частичного) решения которой Азербайджан ждал 26 лет, методично готовясь к нему в военной сфере и параллельно участвуя в переговорах, еще раз продемонстрировал, что есть проблемы, которые требуют сочетания принципиальности и терпения, то есть, марафонского, а не спринтерского забега. Палестина является одной из таких проблем, но надо очень ясно понимать, что для ее решения мусульманскому миру по своей силе потребуется встать вровень не только с Израилем, но и с опекающими его США, а та же Турция по историческим меркам пока в самом начале этого пути, и если она сейчас полностью выложится как спринтер на короткой дистанции и сорвет "дыхалку", то мы еще на несколько десятилетий будем отброшены от решения всех подобных проблем, а не только палестинской.

К тому же, будем откровенны - нравится нам это или нет, но пока мусульмане живут в реальности национальных государств и политики и несмотря на общеисламскую повестку не могут ее изменить, а многие и не особо и стремятся. И в этой реальности те или иные сегменты мировой Исламской Уммы руководствуются своими приоритетами, как это делали и делают те же палестинцы, которые строили свои отношения с Кремлем, Тегераном или Асадом, несмотря на, мягко говоря, серьезные проблемы между ними и угнетенными ими мусульманскими народами.

Это не означает, конечно, что в отместку за это мы должны поддержать против них Израиль. Ведь для нас вопрос земли первой киблы и вакфа исламской уммы - это наш вопрос, а не только палестинский. Но это означает, что в решении стоящих перед нами вопросов мы также можем и должны руководствоваться своими приоритетами. А для нас, мусульман Западной Евразии (постсоветских стран, Турции и Европы, то есть, пространства иафетических - тюркских, кавказских, арийских и европейских народов), появление мусульманского центра силы и пространства развития в нашем макро-регионе планеты приоритетнее, чем решение задач Арабского мира, который после примерно века попыток замкнуть на себя повестку исламского возрождения, окончательного вернулся в состояние полной зависимости от неарабских сил, в котором он находится со времен Аббасидов (https://golosislama.com/news.php?id=39080).

Исходя из вышеуказанного, во-первых, мы и впредь собираемся делиться с нашими читателями критическими и алармистскими оценками происходящего в мусульманском мире, а также версиями и гипотезами, даже если они идут вразрез с чьим-то наивным представлением о мире. А во-вторых, будучи принципиально приверженными интересам всех мусульман, в условиях невозможности защищать их одновременно и одинаково, оценивать те или иные события и проекты мы будем, исходя из приоритета интересов нашей геополитической части Уммы.