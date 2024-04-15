Иран - Израиль: суть игры

Атака Ирана на Израиль вызвала в мусульманской среде две основные реакции.

Первая - воодушевление, поддержку Ирана и признание его (охотно или неохотно) авангардом Исламской уммы в вопросе противостояния израильскому беспределу, то есть, единственной способной на военный отпор сионистам мусульманской страной.

Вторая - убеждение в том, что произошедшее было "договорняком", "комедией", что сионисты и рафидиты играют в одну игру по расписанному для каждого сценарию, с соответствующими издевательствами, карикатурами и т.д.

Наши давние читатели хорошо знают, что мы относимся к Ирану и его проекту "Оси Сопротивления" плохо и никаким авангардом Уммы их не признаем. Но тем не менее, если нам кто-то не нравится, это не значит, что надо относиться к нему несерьезно и преподносить его действия в духе анекдотов.

Да, это правда, что субботняя атака Ирана, преподносенная чуть ли не как начало похода за освобождение Аль-Кудса, достигла весьма скромных результатов. И в этом смысле разрыв между преподнесением произошедшего проиранской пропагандой и его реальным результатом может быть поводом для шуток.

Однако оценивая действия и возможности Ирана объективно, надо признать, что от страны, не имеющей границ с Израилем, отделенной от него тысячами километров и территорией нескольких стран, в воздушном пространстве которых перехватывались его беспилотники и ракеты, вряд ли можно требовать более эффективной атаки.

Более того, с политической точки зрения такие действия Ирана надо признать достаточно грамотными, так как в этой истории он не был заинтересован в эскалации, которая явно была навязана ему ударом Израиля по его консульству в Дамаске, в котором находились руководящие офицеры "КСИР".

Конечно, в таком случае можно задаться вопросом, а зачем тогда вообще было устраивать это дроново-ракетное шоу вместо того, чтобы припасти месть до более подходящего момента и ударить больно и серьезно, как это сделал тот же Израиль своим ударом по консульству. Однако тут уже надо учитывать специфику иранского общества, склонного к театрализованным действиям и взвинченным эмоциям, которое просто не поняло бы своей власти, если бы та никак не ответила на демонстративное унижение со стороны Израиля.

Поэтому, иранская власть, с одной стороны, достаточно грамотно ответила так, чтобы удовлетворить запрос своего общества, с другой стороны, сделала это так, чтобы, как говорится, "и волки были сыты, и овцы целы".

Ну а то, что никаких проблем палестинцев это не решает, это само собой. Как и то, что вся политика Ирана в регионе направлена не столько на решение палестинской проблемы, сколько на ее использование для усиления или сохранения своего влияния в регионе.

Значит ли это, что такая политика Ирана выгодна сионистам и что он их устраивает как враг? Вопрос непростой...

С одной стороны, это объективно так в том смысле, что Иран это спойлер той силы, которая могла бы объединить суннитские страны и превратиться в серьезную угрозу Израилю, о чем позже. С другой стороны, пока такой силы нет ни в наличии, ни на горизонте, надо признать, что Иран создает реальные проблемы для безопасности Израилю.

Более того, при определенном развитии событий ситуация реально может выйти из под контроля и перерасти в большую войну, причем, скорее всего по инициативе режима Нетаньяху, который в этом заинтересован. Ведь в последнее время Израиль только и подвергался критике за свои действия в Секторе Газа, в то время как атака Ирана позволила ему вернуть поддержку начинающих дистанцироваться от него союзников.

Что же касается военного аспекта произошедшего, то оно наглядно показало, что государство, отделенное от Израиля и Палестины несколькими странами, в принципе неспособно радикально решить этот вопрос военным путем. И это, к слову, было верно так же для Саддама Хусейна, чьи ракетные атаки на Израиль в свое время максимум доставляли последнему неудобства, уже не говоря о Муаммаре Каддафи, который мог наносить по Израилю только словесные удары.

Реальную экзистенциальную военную угрозу Израилю могла бы создать превосходящая его армия непосредственно на его границах, способная вторгнуться в него, сломить сопротивление и взять под контроль его территорию. Асадитская Сирия не имела такой армии, свидетельством чему является потеря Голанских высот, а коалиции арабских армий, максимально близкие в свое время к этому (тогда Израиль действительно висел на волоске) несколько раз не сумели этого сделать, потерпев поражения.

В этом смысле наибольшую угрозу для Израиля потенциально представляла власть Мухаммада Мурси в 100-миллионном соседнем Египте, что и стало одной из причин его свержения.

В целом же, надо констатировать, что пока Америка остается в силе, она не позволит этого сделать, используя самые разные методы. Но точно так же в появлении подобной исламской военной силы и объединении вокруг нее мусульманских стран не заинтересованы спекулирующие на антиамериканизме Россия и Китай, которые боятся этого еще больше, чем Америка по очевидным географическим и демографическим причинам.

Таким образом, в существующих геополитических раскладах нет перспектив военной ликвидации государства Израиль, и тем более этого не может сделать Иран, использующий антиизраильскую мобилизацию для распространения своего влияния на отдельные страны и группы. В свою очередь создание образа смертельной угрозы его существованию, которая на самом деле далека от таковой, на руку тем кругам в Израиле, которые делают ставку на преодоление его серьезных внутренних противоречий, а также противоречий с союзниками с помощью эскалации политики войны, оккупации и террора.

Мусульманские же страны, неспособные в данный момент - и это надо признать - решить проблему Израиля военным путем, объективно заинтересованы в противоположном, то есть, в усилении давления на израильскую партию войны как изнутри израильского общества, так и по линии его западных союзников с целью продвижения повестки политического решения двух государств.