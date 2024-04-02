Турецкие выборы 2024: что надо знать?

В Турции на минувших выходных прошли муниципальные выборы, которые практически все наблюдатели называют историческими. И с ними невозможно не согласиться. Реджеп Тайип Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития (АКР) потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории. Напротив, основанная Мустафой Кемалем Республиканская народная партия (СНР) одержала победу, которой не видела с 1977 года. Они набрали наибольшее количество голосов по стране и в их руках теперь пять крупнейших мегаполисов.

В целом оппозиционная СНР получила 37,7 процента голосов по всей стране, набрав 17,3 миллиона голосов, а правящая АКР получила 35,5 процента голосов, набрав 16,3 миллиона голосов, согласно предварительным данным. Результаты опубликованы полуофициальным агентством Анадолу.

О чем нам говорят эти результаты?

1) Экономика - приоритет турецкого избирателя.

Безудержная инфляция в Турции за последний год невероятно навредила электоральным перспективам Эрдогана. Перед президентскими выборами 2023 года, на которых он победил, Эрдоган выбрал "ортодоксальную" денежно-кредитную политику с высокими процентными ставками и ввел ряд мер жесткой экономии, что позволило несколько улучшить ситуацию. Однако, кризис вероятно гораздо глубже, чем он сам думал о нем.

Издание Middle East Eye провело множество интервью в прошлом месяце, которые показывают, что пенсионеры, значительный избирательный блок, ранее поддерживавший Эрдогана, разочарованы своими тающими выплатами, которые даже ниже минимальной заработной платы.

Минимальная государственная пенсия сейчас составляет около 10 000 турецких лир (308,39 долларов США), а минимальная заработная плата для населения составляет 17 000 турецких лир (524,26 долларов США).

Правительство также существенно сократило кредитный рынок, лишив избирателей возможности быстро получить прибыль за счет рынка жилья и подержанных автомобилей, как они это сделали перед выборами 2023 года, когда Эрдоган снизил процентные ставки значительно ниже годовой инфляции.

Хакан Кара, профессор экономики, сказал, что индекс потребительского доверия является индикатором отношения избирателей к правительству.

"За последние 12 лет индекс потребительского доверия поднялся выше 90 перед выборами и победой правящих партий", - написал он.

«Единственным исключением стали местные выборы 2019 года. В то время доверие потребителей упало до 80-х годов из-за экономического спада, и оппозиция захватила Стамбул».

Индекс потребительского доверия в марте составил 79,4 процента.

2) Самая низкая явка с 2004 года.

По сравнению с прошлыми выборами, турецкие избиратели чаще предпочитали оставаться дома. Явка составила лишь 76 процентов. Всего девять месяцев назад явка составила 87 процентов.

В Анкаре сходятся во мнении, что это именно разочарованные избиратели АКР уклонялись от голосования. Тем самым они "наказали" правительство за его экономические показатели.

3) Консервативная альтернатива

Вновь партия благоденствия (Yeniden Refah Partisi / YRP) стала третьей по величине партией в Турции, получив 6,17% голосов (2,8 миллиона голосов). Партия во главе с Фатихом Эрбаканом,сыном покойного Неджметтина Эрбакана, одержала победу в Шанлыурфе и Йозгате, а также в 39 районах и 19 поселках. YRP добилась значительных успехов, особенно в Анатолии, став второй партией или определяющей силой во многих городах, включая Конью, Кайсери, Кахраманмараш, Элязыг и Ризе.

YRP удалось реализовть повестку дня, в которой правительство Эрдогана обвинялось в экономических проблемах и - что немаловажно - в неспособности противостоять Израилю с помощью экономических санкций из-за его войны в Газе. В сети разошлись фотографии испорченных бюллетеней с надписями в поддержку Палестины.

YRP также использует платформу, направленную против ЛГБТ и против вакцин, а также отвергает «империалистическую» внешнюю политику, опирающуюся на западные альянсы, такие как НАТО.

Примечательно, что лет двадцать пять назад Эрдоган пошел в гору, уйдя из под крыла Эрбакана старшего.

И вот сейчас сын Эрбакана делает то же самое уже с Эрдоганом.

"Исход этих выборов был определен отношением тех, кто открыто продолжает торговать с Израилем и сионистскими убийцами." - сказал Фатих Эрбакан.

Очевидно, что АКР окончательно перестала быть единственным выбором турецких консерваторов и исламистов.

4) Правящая партия по прежнему держит ядро Анатолии

ПСР смогла взять под контроль только 12 мегаполисов в центре Анатолии и потеряла весь контроль над южным и западным побережьями, что фактически превратило ее скорее в сельскую партию, чем в городское политическое движение.

Имея в воскресенье более миллиона новых молодых избирателей, СНР стала выбором для новичков, в основном горожан.

ПСР проиграла в Адиямане, Агры, Афьонкарахисаре, Балыкесире, Бурсе, Денизли, Килисе, Кириккале, Муше, Невшехире, Шанлыурфе, Токате, Ушаке, Йозгате и Зонгулдаке, которые она выиграла в 2019 году. Турецкий националистический союзник ПСР, Партия националистического действия (МНР), также потеряла муниципалитеты, которые она контролировала с 2019 года в Амасье, Бартине, Карабуке, Кастамону, Кутахье и Манисе.

В Стамбуле АКР потеряла даже такой традиционный свой оплот как Ускюдар.

5) Курды отказались от "своей" партии ради Имамоглу

Партия народного равенства и демократии (DEM), которая считается прокурдской и по сути является ребрендингом Демократической партии народов (HDP), едва получила два процента голосов в Стамбуле. Это огромное падение, учитывая, что на парламентских выборах в городе в мае 2023 года партия получила более восьми процентов голосов. Имамоглу удалось убедить прокурдских избирателей, что его успех в Стамбуле будет иметь больший вес против правительства, чем DEM, выступившая в одиночку.

Впрочем, несколько своих муниципалитетов на курдском юго-востоке страны DEM смогла взять.

6) Оппозиция получила больше ресурсов

Оппозиция завоевала десятки новых муниципалитетов по всей стране, включая пять крупнейших городов, что принесет ей дополнительные денежные и неденежные ресурсы для улучшения предвыборной кампании в долгосрочной перспективе. В Турции произошло аналогичное усиление оппозиционной платформы с ростом оппозиционных СМИ после выборов мэра 2019 года, когда Имамоглу победил в Стамбуле, мегаполисе с бюджетом в 16 миллиардов долларов.

Да, муниципальные выборы это не тоже самое, что парламентские или президентские выборы. Но контроль над муниципалитетами может означать не меньше, чем контроль над парламентом страны. Ведь на что потратить деньги муниципалитета - на мевлид Пророка или на феминистскую акцию (условно, можете представить другой пример) - решать будет местная власть. И мы все хорошо помним, как пост мэра Стамбула послужил трамплином для самого Эрдогана.

7) Турция – это не Россия или Китай

Несмотря на все спекуляции и критику, турецкая демократия остается крепкой и имеет глубоко укоренившиеся демократические традиции.

В воскресенье вечером не было никакого насилия, поскольку сторонники оппозиции праздновали свою победу по всей стране, а Эрдоган смиренно признал поражение, поздравив оппозицию с победой.

«К сожалению, мы не смогли пройти экзамен и достичь результатов, на которые надеялись. <...> Для нас 31 марта - не конец, а поворотный момент» - заявил Эрдоган.

В воскресенье звучала некоторая критика в адрес правительства, особенно на юго-востоке, где проголосовали офицеры полиции и жандармерии, которые были переведены туда для защиты городов, хотя некоторые из них не живут там постоянно.

Но уже сейчас ясно, что Турция не входит в лигу автократий, таких как Россия и Китай, где даже самый низкий политический пост не может быть изменен путем выборов.

Что дальше? Очевидно, оппозиция, упавшая духом после проигранных президентских выборов, с новой энергией будет готовиться к Турции после Эрдогана. Результаты голосования показали то, о чем говорили многие наблюдатели - Кемаль Кылычдароглу был грузом для СНР, и самым удобным кандидатом для правящей партии. Будь кандидатом Имамоглу, он почти наверняка бы выиграл выборы. И теперь у него точно есть все шансы стать следующим президентом Турции.

Отдельно стоит сказать о разговорах относительно того, что возможно Эрдогану стоит все же не ограничиваться вторым сроком, а пойти на следующий срок. Да, он заявил ранее, что этот срок для него последний, но не все поверили ему. Колумнист Рагып Сойлу предположил, что все эти заявления были призваны зарядить эмоционально турецких избирателей, чтобы одержать победу на муниципальных выборах. Заодно прощупать почву на предмет изменения конституции, чтобы продлить свое правление. Что ж, если даже это и было так задумано, выборы ясно показали, что турецкий народ против. А значит к Турции после Эрдогана надо готовиться не только оппозиционерам-кемалистам, но и происламским силам.