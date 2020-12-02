Турция тайно пытается нормализовать отношения с Израилем - Al-Monitor

Издание Al-Monitor со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщает, что глава национальной разведки Турции ведет секретные переговоры с израильскими официальными лицами в рамках инициированных Турцией усилий по нормализации отношений. В разговоре три источника подтвердили, что в последние недели состоялись переговоры с участием Хакана Фидана, представляющего Турцию, но они отказались сообщить место проведения переговоров.

Один из источников сказал: «Сообщение [между Турцией и Израилем] продолжается», но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, что страны не имеют фактически дипломатических отношений мая 2018 года, когда Турция показала послу Израиля дверь через его нападения на Газу и решение Вашингтона перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Считается, что Фидан провел несколько таких встреч в прошлом, чтобы обсудить общие проблемы безопасности в Сирии и Ливии, среди прочего, но последний раунд был специально нацелен на улучшение связей.

В Анкаре растет беспокойство по поводу того, что новая администрация Джо Байдена будет менее снисходительна к воинственности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чем прежняя администрация. Наибольшее беспокойство вызывает то, что, в отличие от президента Дональда Трампа, Байден не защитит Турцию от санкций из-за ее покупки российских ракет С-400 и из-за первостепенной роли турецкого государственного кредитора Halkbank в содействии незаконной торговле с Ираном. «Расчет таков, что хорошие отношения с Израилем принесут им пользу со стороны команды Байдена», - сказал один западный чиновник, не желающий называть свое имя.

Галлия Линденштраус, старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности, соглашается с тем, что есть возможность перевернуть страницу.

«Оба государства могут представить это как шаг доброй воли для будущей администрации Байдена, которая, вероятно, будет больше заинтересована в ослаблении напряженности между Израилем и Турцией, чем администрация Трампа, которая вообще не продвигала эту повестку дня», - говорит Линденштраус.

Торговые связи между двумя странами, которые считались единственными просекулярными демократиями на Ближнем Востоке, остались нетронутыми.

Но при этом некоторые источники все же скептически относятся к перспективам перезагрузки, «до тех пор, пока Турция будет оставаться глобальной штаб-квартирой ХАМАС».

«Что Турция может предоставить на данном этапе, и чего хотел бы Израиль, так это заверения Турции в том, что ХАМАС не будет использовать свою территорию для организации террористической деятельности против него и Палестинской администрации. Такие обещания давались Израилю в прошлом, но эти обещания в итоге нарушались. Более конкретные заверения в этом направлении могут быть хорошей отправной точкой», - заметила Линденштраус.

Но есть и еще одна проблема. В более широком смысле Саудовская Аравия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты сопротивляются усилиям Эрдогана по расширению военной гегемонии Турции на территории Леванта, Магриба и Африканского Рога. Решение ОАЭ и Бахрейна установить дипломатические отношения с Израилем — тоже часть их расчетов — сделало Турцию еще более изолированной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет торопиться мириться с Анкарой, поскольку он сейчас ухаживает за противниками Турции в Персидском заливе.

Растущие экономические трудности Турции видятся причиной усилий Эрдогана изменить курс. Они могут резко ухудшиться, несмотря на продолжающуюся доброжелательность Катара, если в игру вступят санкции США или ЕС. Что показательно, Турция вывела свое сейсмическое судно Oruc Reis из спорных вод Средиземного моря 30 ноября, в преддверии саммита ЕС, который должен состояться 10-11 декабря и на котором будут обсуждаться санкции против Анкары.

Анкара уже обращалась к Саудовской Аравии. Эрдоган поговорил с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдуль-Азизом Аль Саудом 21 ноября перед саммитом G20 под председательством Саудовской Аравии. Турецкие официальные лица, которых цитирует Middle East Eye, заявили, что Эрдоган обратился к нему за помощью, чтобы положить конец неофициальному бойкоту турецких товаров, который уже начинает сказываться на турецкой экономике. По сообщению Bloomberg, экспорт Турции в королевство в сентябре упал на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, это третий месяц подряд.

Однако Эрдоган отверг просьбу Салмана похоронить историю с убийством журналиста Джамаля Хашакджи, и остается непреклонным в отношении наследного принца Мухаммада бин Салмана. Попытки вбить клин между королем и его сыном пока что не приносят каких-либо успехов.