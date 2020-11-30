Игра ва-банк или Большая война Эрдогана

Когда завершилась Вторая карабахская война, мы написали статью о том, что хотя мусульманам в ней и удалось одержать важную победу, почивать на лаврах победителей рано, так как серьезные вызовы после нее только начинаются - как для Азербайджана, так и для Турции (https://golosislama.com/news.php?id=39307).

"...с самого начала было понятно, что и Азербайджан, и Армения в этой войне являются не единственными игроками, а союзниками крупных региональных и даже глобальных сил, чьи интересы сошлись в этой войне..." - писали мы в этой статье, равно как за несколько месяцев до войны предупреждали о том, что именно вовлечение Армении в качестве прокси в Большой игре на стороне врагов Турции принесет ей серьезные проблемы (https://golosislama.com/news.php?id=39128 и https://golosislama.com/news.php?id=38988)

Но Кавказский фронт - не единственное направление этой Большой игры, имеющей потенциал превращения в Большую войну, и, возможно, даже не главное. Основные и возрастающие риски для Турции таит в себе Средиземноморское направление, о чем мы писали летом 2019 года (https://golosislama.com/news.php?id=36804). Тогда мы указывали на следующее:

"Объективно у Турции есть шансы добиться успехов на средиземноморском направлении, и одним из основных ее аргументов является мощные военно-морские силы. С другой стороны, надо понимать, что Средиземное море, на протяжении нескольких тысячелетий являющееся центром ведущих мировых цивилизаций - приз столь же желаемый, сколь и чреватый огромными рисками. Анкара может делать рассчет на то, что Греция для нее слабый противник, а ЕС и НАТО сейчас находятся не в том состоянии, чтобы придти ей на помощь. Один раз, во время Кипрской войны такой рассчет уже оправдался, и не исключено, что это может повториться и теперь. Однако стоит учитывать и изменение геополитической конъюнктуры - во время Кипрской войны Турция была нужна Западу как союзник в сдерживании СССР, сейчас же, в частности, в связи с покупкой Анкарой С-400 у России статус Турции как члена североатлантического альянса уже открыто ставится под сомнение. ...Таким образом, существует риск возникновения в Средиземном море широкой антитурецкой коалиции, частью которой могут стать и Греция, и Израиль, и НАТО с Россией, и Египет как союзник саудитов, при том, что пока непонятно на чью поддержку в противостоянии им может рассчитывать Анкара".

Теперь посмотрим, что происходит прямо сейчас...

Сегодня в Средиземном море начались многонациональные учения, в которых принимают участие военно-морские и военно-воздушные силы Греции и Кипра, Франции, Египта и ОАЭ. Это происходит на фоне явного конфликта между Турцией и Грецией из-за спорных акваторий с залежами газа и статуса Северного Кипра, а также системного конфликта Турции с Францией и ОАЭ.

В прежние, более спокойные годы можно было бы отнестись к подобным учениям как не более чем психологическому давлению, но Вторая карабахская война наглядно подтвердила правило драматургии - "если в первом акте ружье висит на стене, то во втором оно должно выстрелить". И ружья явно готовят к стрельбе - не только в рамках этих учений, но и посредством планов комплексных реформы и перевооружения армии Греции, которую явно накачивают как новый военный форпост против Турции. 27 октября греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о том, что 20 американских истребителей нового поколения F-35, которые производились для Турции, будут поставлены в... Грецию. Это явная и ожидаемая плата за закупку Турцией комплексов С-400 у России, однако, ими дело не ограничивается. Греческое военно-политическое руководство объявило о планах масштабной реформы структуры и модернизации вооружений армии Греции с 2020 по 2034 годы, направленных на ее превращение в мощный военный форпост северо-восточного Средиземноморья.

Сегодня, конечно, не начало XX века и вряд ли кто-то кроме наивных дашнаков верит, что противники Турции готовят ей новый Севр с расчленением. Но это уже и не нужно. Противники Турции делают ставку на возвращение в ней к власти идейных кемалистов, для которых настоящим подарком стало бы поражение нынешней "исламистской власти" на одном из чувствительных направлений, например, кипрском. "Век назад Ататюрк создал Турцию из руин исламистской империи, а через сто лет к власти пришли исламисты и снова пустили прахом его достижения" - так можно было бы представить, например, разгром Грецией при поддержке ее союзников Турецкой Республики Северный Кипр, опять-таки, созданной во времена кемалистов. Все-таки, и экономическая, и политическая системы Турции продолжают существовать в логике западных капитализма и многопартийной демократии, поэтому для сохранения власти Реджепу Тайипу Эрдогану и его союзникам критически важно, как справиться с вызовом экономического кризиса, так и иметь репутацию победителя на международной арене, а не "лузера", каким он может стать в случае военного поражения от греко-франко-эмиратско-египетской коалиции.

Понимает ли все это Эрдоган? Разумеется, не может не понимать, и наверняка как опытный геополитический шахматист готовит встречные ходы в этой игре. Поразмышляем о том, какими бы они могли быть.

Объективно говоря, учитывая совокупность экономических и военных факторов, время сейчас играет против Эрдогана, поэтому в Средиземноморье у него может быть две выигрышные стратегии - либо начать войну сейчас, пока Греция не успела создать армию, способную при поддержке союзников разгромить турецкую, либо выйти на сделку с ней до того, как эта война станет неизбежной. Причем, по принципу "хочешь мира, готовься к войне", чтобы добиться второго варианта, Эрдогану сейчас все равно придется готовиться к первому. Какие же шаги ему для этого придется предпринять?

В данный момент Греция не сможет победить Турцию сама, поэтому из игры необходимо вывести ее основных союзников - ОАЭ, Египет и Францию. С Францией Турции будет сложнее всего, и поэтому скорее всего надо исходить из того, что ее участие в гипотетической войне будет неизбежным. При этом уязвимые места у Франции есть - это и мусульманская часть ее колониальной зоны, а также внутри нее, которая может полыхнуть на фоне такого конфликта, и это существенное недовольство самих французов своим истеблишментом, которое мы наблюдаем в эти дни и которое мы наблюдали ранее в виде протестов "Желтых жилетов".

Что касается Египта, тут все более-менее понятно - режим Сиси необходимо, либо сносить, либо поддерживать высокий уровень угрозы его сноса для чего необходима поддержка и активизации ихвановской оппозиции, все еще сохраняющей свой потенциал. В этом Турции может посодействовать Великобритания, которая ведет войну против Франции и рассматривает Анкару как своего союзника в ней.

Британская же поддержка может быть полезна и для выведения из антитурецкой игры ОАЭ, а точнее, группировки, фронтменом которой является принц Мухаммад Ибн Зейд. И здесь весьма интересна новая риторика эрдогановских пропагандистких ресурсов, которые раньше связывали Мухаммада Ибн Зейда с саудовским крон-принцем Мухаммадом Бин Салманом, а в последнее время начали противопоставлять их, как делает в своей свежей статье Ибрагим Карагюль, главный редактор "Ени Шафак", представляющий саудовского принца жертвой интриг эмиратского и заявляющий об участии руководства ОАЭ в сговоре, направленном на расчленении Саудии (https://www.yenisafak.com/en/columns/ibrahimkaragul/what-went-wrong-prince-zayed-you-first-lost-in-syrias-afrin-then-libya-and-now-karabakh-2047673).

Стратегически у Турции есть два варианта с Мухаммадом Ибн Зейдом - устранить его от власти, заменив своим союзником или нанести удар по ОАЭ в целом. Последнее может успешно сделать Иран в случае раскрутки конфликта, который напоследок пытается осуществить администрация Дональда Трампа, в частности, убийством руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде. В этом случае Турции важно удержать Саудовскую Аравию от вовлечения в конфликт на стороне ОАЭ, чтобы способствовать их изоляции и разгрому руками Ирана, чему может способствовать начавшаяся нормализация турецко-саудовских отношений (https://golosislama.com/news.php?id=39350).

Вот на фоне такого конфликта Турция могла бы спровоцировать Грецию на войну и нанести ей серьезное поражение в ближайшее время, сорвав планы ее превращения в региональную военную державу. Либо как вариант, используя угрозу такой войны, поставить перед ультиматумом как Афины, так и имеющий на нее решающее влияние Берлин с целью вынудить Грецию на приемлемую сделку с Турцией, включаяющую в себя справедливые раздел морской акватории и урегулирование статуса Кипра.

Именно последний вопрос, то есть статус Кипра, сейчас станет индикатором развития соответствующих процессов. Эрдоган заявил о намерениях добиваться признания иностранными государствами независимости Турецкой Республики Северный Кипр, что является явным элементом конфронтационного сценария. К слову, он является абсолютно симетричным признанию Францией независимости т.н. Нагорно-Карабахской Республики, решение о котором было принято Сенатом Франции и поддержано партией Макрона, но пока не им самим как президентом страны, который от него открещивается. На этом фоне сейчас обсуждается возможность признания Турецкой Республики Северный Кипр ближайшими союзниками Турции - для начала Катаром и Азербайджаном, а дальше возможно и другими. Но это, с одной стороны, уже путь к войне с Грецией, с другой стороны, высокий риск для того же Азербайджана, который последовательно стоит на позициях защиты международно признанных границ и противодействия сепаратизму. С другой стороны, это может быть собиранием козырей с целью их размена в рамках последующего торга, при котором будет решаться множество вопросов, включая вопросы об условиях реинтеграции или размена турецкой части Кипра и урезанного армянского анклава Карабаха. Для Турции этот вопрос глобально связан с вопросами о новом формате отношений с США и Европейским Союзом, от которых ей никуда не уйти.

Все это Эрдогану важно осуществить до того, как в Белом доме окажется или по крайней мере прочно обоснуется новый президент США. Возможно, именно цели не дать ему этого сделать сейчас и служат начавшиеся греко-франко-арабские учения в Средиземноморье.

Но не надо забывать, что Вторая карабахская война началась практически сразу после завершения аналогичных многонациональных учений на территории Армении. К слову, в указанной выше статье Ибрагима Карагюля прямо говорится о том, что война в Карабахе была начата в ответ на интриги принца Мухаммада Ибн Зейда, который сейчас плетет их в Восточном Средиземноморье...