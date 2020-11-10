Война закончилась. Война начинается

Итак, "Голос Ислама" поздравляет в первую очередь всех наших азербайджанских читателей, а во вторую очередь остальных мусульман с переломной, исторической, хотя и неокончательной победой Азербайджана в войне за освобождение оккупированных Арменией земель.

Сегодня мы еще, ин ша Аллах, осветим и детали достигнутых капитуляционных для Армении соглашений, общие положения которых в целом известны, и другие сопутствующие их подписанию новости. А пока о том, почему это действительно победа, и почему она еще неокончательная, а значит, к чему надо готовиться уже сейчас.

То, что это победа Азербайджана очевидно большинству здравомыслящих людей, но в первую очередь это сейчас очевидно его противникам, которые переживают шок и катастрофу от крушения своих иллюзий и химер. Однако есть те, кто считают, что Ильхам Алиев остановил армию в тот момент, когда она имела возможность достигнуть 100% стоящих перед Азербайджаном задач, оставив под оккупацией значительную часть Нагорного Карабаха, впустив туда Россию и заложив новую бомбу замедленного действия, учитывая то, что Армения получит передышку и возможность подготовиться к реваншу и новой войне.

О планах и рисках возможного армянского реванша чуть позже, а пока об остальном. Да, действительно, не приходится сомневаться, что останься Азербайджанская армия один на один с т.н. Армией Обороны Арцаха, и полный разгром последней был бы делом ближайших месяцев. Но в том-то и дело, что с самого начала было понятно, что и Азербайджан, и Армения в этой войне являются не единственными игроками, а союзниками крупных региональных и даже глобальных сил, чьи интересы сошлись в этой войне, о чем мы изначально и писали (https://golosislama.com/news.php?id=39200).

И тут надо понимать, что до вчерашнего дня Азербайджан имел дело только со своим прямым военным противником именно потому, что азербайджанское руководство с политической точки зрения грамотно подготовило и вело эту войну и не дало козырей своим противникам для прямого вмешательства в нее. А что такие поводы могли быть, проиллюстрировало вчерашнее уничтожение азербайджанскими ПВО российского вертолета в воздушном пространстве Армении, которое при других обстоятельствах легко могло бы стать поводом к войне. Также надо понимать, что все предшествующие дни Иран стягивал к границе с Азербайджаном фактически ударную группировку и явно не с целью помочь ему освободить свои территории. Да и в случае, если бы красные линии покровителей Армении были бы пересечены Азербайджаном, у нее внезапно могло появиться оружие, позволяющее наносить удары по нефтяным месторождениям и нефтегазопроводам, крупным водохранилищам и т.д., что влекло бы за собой уже крупную войну с участием тех стран, которые в ней не были заинтересованы.

Поэтому с военной точки зрения Баку взял то, что можно было взять, не идя на неоправданные риски, увенчав свою победу символическим взятием азербайджанской исторической столицы Карабаха - Шуши, что, судя по всему, тоже входило в договоренности региональных игроков. С политической же точки зрения Баку не стал идти на риски обвинений в гуманитарной катастрофе, "геноциде древнего христианского народа пантюркистами и сирийскими джихадистами" и т.п., высокими в случае продолжения борьбы за Ханкенди и сохраняющиеся населенные армянами анклавы. Причем, эти риски ложились бы как на сам Азербайджан, так и на стояющую за ним Турцию, которая сталкивается со все возрастающей нагрузкой, особенно в свете почти неизбежного прихода в Белый дом Джо Байдена, призвавшего свергнуть Реджепа Тайипа Эрдогана и обещавшего поддержку армянам. Поэтому завершить войну на победной ноте, взятием Шуши, вынудив врага к военной капитуляции и принятию максимально возможных в данный момент выгодных условий, не идя на зашкаливающие риски региональной конфронтации и глобального противодействия - это безусловная победа Азербайджана и лично Ильхама Алиева, проявившего себя во всей этой истории как гениального стратега и тактика.

Что же касается России, ее интервенция в зону конфликта является болезненной ценой для Азербайджана, но ценой без которой, очевидно, такие договоренности не могли быть достигнуты. И опять же, их тоже надо воспринимать в более мастабном региональном и глобальном контексте - они были явно достигнуты Москвой и Анкарой и, судя по всему, достигнуты в свете рисков, возникающих перед ними обеими после прихода к власти Джо Байдена, настроенного на борьбу как с путинской Россией, так и с эрдогановской Турцией.

Но учитывая все сказанное, очевидно и то, что заключенные соглашения носят временный характер. Любое изменение балланса сил между его гарантами или характера отношений между ними автоматически может привести к возобновлению войны с целью пересмотра достигнутых договоренностей в свою сторону тем, у кого для этого будут военные силы и политические возможности.

В этой ситуации главные стратегические риски и задачи для Азербайджана связаны не только и не столько с возможностью подготовки Армении к военному реваншу. Политическое армянство сейчас потерпело настоящую катастрофу, которая стала унижением не только для неадекватных националистов в Армении и т.н. Арцахе, но и для армянского лобби в тех странах, где оно имеет сильные позиции, в том числе в России.

К сожалению, вряд ли приходится надеяться на то, что армянство осознает пагубность для него же конфронтационных антимусульманских и антитюркских исторических и политических установок. Такому прозрению, конечно, надо содействовать, поддерживая редкие здравые голоса среди армян, но вообще-то надо понимать, что в аналогичных условиях немцы стали слушать свои здравые голоса только после полного военного разгрома и взятия под внешнее управление с целью их перевоспитания (денацификации). Поэтому, скорее всего, на унизительное поражение политическое армянство постарается ответить не только подготовкой к военному реваншу, но и еще более активным включением в антиисламскую и антитюркскую кампанию по всему миру, начиная с России.

В этот раз Россия по своим тактическим соображениям - из-за стремления наказать прозападную власть в Армении и заинтересованности во взаимодействии с Турцией перед лицом общих рисков - фактически встала на сторону тюркско-мусульманского Азербайджана, предпочтя свою выгоду болтовне про "миссию защиты византийского наследия", "древней христианской нации" и т.д. В долгосрочной перспективе это открывает возможности для пересмотра как ее внешней, так и ее внутренней политики, исходя из усиления потенциала тюркского и мусульманского фактора в том числе внутри нее, где он является коренным. Армянское лобби, так же, как и все остальные лобби и группировки, для которых такие тектонические изменения смерти подобны, сделают все, чтобы их не допустить и вернуть Россиию на рельсы "щита христианской цивилизации перед исламской угрозой", и в результате их столкновения "вернуть" себе не только "Арцах", но и прочие "земли Великой Армении" (https://golosislama.com/news.php?id=39128).

Так что, эта война только начинается и будет вестись на многих фронтах, начиная с интеллектуального, информационного и политического. Поэтому уже с сегодняшнего дня, отпраздновав победу в ее первом этапе, засучив рукава, к ней надо начинать готовиться и Азербайджану, и мусульманам Северной Евразии, которые окажутся в ее эпицентре и станут, либо ее победителями, либо ее жертвами.