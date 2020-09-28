Новая Карабахская война в международной Большой игре

(На карте - территории, деоккупированные азербайджанской армией к 28.09.2020)

Итак, новая-старая война в Карабахе началась.

Сказать, что внезапно, было бы лукавством - уже несколько недель слухи о ее скором начале широко циркулировали среди жителей конфликтующих государств, выплескиваясь в интернет.

И тем более ее приближение было понятно аналитикам. Так, в начале сентября в статье "Севрский огонь может спалить Армению" мы писали о том, что действия армянских властей явным образом провоцируют на жесткую реакцию даже не Азербайджан, а Турцию (https://golosislama.com/news.php?id=39128). А более, чем за месяц до этого, в конце июля ровно об этом же писал Ибрагим Карагюль, главный редактор околоправительственного турецкого издания "Ени Шафак", утверждавший, что Армению в данном случае надо воспринимать как прокси антитурецких игроков в Большой игре (https://golosislama.com/news.php?id=38988).

К Большой игре мы еще вернемся, а пока напомним то, что касается Азербайджана, для которого после июльских событий этого года вопрос деоккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий из отложенного в долгий ящик превратился в вопрос, который как сейчас принято говорить находится на столе (https://golosislama.com/news.php?id=38948).

В статье, посвященной тем событиям мы писали:

"...необязательно речь должна идти о единовременной полномасштабной войне между двумя государствами, которая автоматически вовлекла бы в конфликт их внешних покровителей, на что возможно и рассчитывают провокаторы этой войны.

Однако азербайджанское военное и политическое руководство могло бы поучиться передовому опыту ведения асимметричных военных действий у своих турецких братьев, которым удалось эффектно и эффективно переломить ход боевых действий в Ливии использованием новейших военных технологий.

Азербайджанские силы так же, действуя поэтапно могли бы серией растянутых во времени операций кусок за куском начать возвращать своей стране контроль за ее международно признанной территорией, вынуждая тем самым сепаратистов и оккупантов к серьезным переговорам о начале мирной реинтеграции".

И в принципе, сейчас мы видим реализацию именно этой стратегии, по крайней мере, ее попытку. При поддержке уже ставших легендарными турецких беспилотников азербайджанские вооруженные силы выгрызают небольшие куски оккупированных территорий, постепенно сдвигая границу между ними и землями, подконтрольными стране.

А теперь о Большой игре, то есть, внешнеполитическом контексте. Очевидно, что продолжение боевых действий в том же ключе, то есть, на территории, которая по международному праву принадлежит Азербайджану и возвращается им себе, не оставляет особых шансов армянским авантюристам. Последние свои надежды связывают только с Россией, но для того, чтобы втянуть ее в эту войну, она должна выйти за пределы суверенной территории Азербайджана, на которой он сейчас действует и перерасти в его войну непосредственно с Арменией, которая входит с Россией в ОДКБ - Организацию Договора о Коллективной Безопасности.

Однако тут возникает сразу несколько вопросов, потому что новая армянская власть стала таковой в результате революции с антироссийской окраской и после этого проводила политику разворота на Запад, раздражающую как Москву, так и группировку московских армян (Симоньян, Багдасаров и т.п.).

Поэтому, во-первых, а входит ли в планы Кремля спасение этой раздражающей его власти или он нацелен на то, чтобы дать ей проиграть войну и на этом фоне привести к власти в Ереване лояльные себе силы?

Во-вторых, напротив, так ли ценен Карабах для нынешней прозападной армянской группировки, которая пришла к власти, вытеснив оттуда группировку промосковских карабахских армян, чтобы ради него сейчас идти на поклон к Москве и возвращаться в орбиту ее безоговорочного влияния? Не хочет ли сама нынешняя власть сбросить таким образом карабахский балласт, чтобы переложить ответственность за поражение в войне на Россию и ОДКБ, которые в решающий момент не помогли Армении и благодаря этому поставить вопрос о ее вступлении в НАТО?

И это далеко не все возможные аспекты Большой игры, частью которой является начавшаяся азербайджано-армянская война. Но о других придет время говорить, когда они дадут о себе знать...