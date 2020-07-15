Азербайджан всколыхнула смерть его аскеров. Когда будет возвращен Карабах?

Азербайджан восстал после убийства террористическими формированиями т.н. Нагорно-Карабахской Республики своих военных (аскеров): начальника штаба 3-го армейского корпуса ВС Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, командующего артиллерией 3-го корпуса полковника Ильгара Мирзоева, майоров Намига Ахмедова и Анара Новрузова, прапорщиков Ильгара Зейналова и Яшара Бабаева, рядового Эльчина Мустафазаде.

Аскеры были убиты в боях с армянскими оккупационными силами под Товузом (https://golosislama.com/news.php?id=38931).

Десятки тысяч азербайджанцев высыпали после этого на улицы городов и сел республики с национальными флагами на траурные мероприятия, которые переросли в стихийные митинги протеста против бездействия властей с призывами к деоккупации Нагорного Карабаха.

Протестующим в Баку удалось войти в здание национального парламента, однако, после этого полиция начала их силовой разгон.

Отметим, что ранее со словами поддержки в адрес братского народа Азербайджана и предупреждением в адрес проводящей провокационную политику Армении выступили начальник Генштаба Турции Хулуси Акар и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Что же сейчас происходит в замороженной долгое время, но начинающей размораживаться зоне азербайджано-армянского конфликта? Спонтанное обострение в результате действий военных, как часто происходит в таких случаях вроде пакистанско-индийского конфликта? Или целенаправленная политическая провокация?

Так, турецкий аналитик Абдуллах Аджар обращает внимание на то, что провокационные действия армянских военных, во-первых, начались сразу после решения Турции о превращении Айя Софии в мечеть, во-вторых, имели место в районе, через который идут нефтегазовые трубы в Турцию по новому транзитному маршруту. При этом, по его мнению Ереван действует несамостоятельно, а следуя указаниям внешних центров.

Ряд других аналитиков, напротив, считают, что инициатива эскалации конфликта исходит из самого Еревана и объясняется попыткой нынешних властей отвлечь внимание армянского общества от обостряющегося коронавирусного и политического кризиса в этой стране. Кроме того, они обращают внимание на то, что оно произошло в скором времени после демобилизации из армии сына армянского лидера Никола Пашиняна, проходившего службу как раз на линии фронта.

Так или иначе, но вопрос, который ставит азербайджанское общество к руководству своей страны, становится все более актуальным. А именно, сколько еще Азербайджан с его нефтяными ресурсами и в три раза более многочисленным, чем армянское населением, будет терпеть оккупацию экономически и демографически упадочной Арменией примерно 25% своей территории?

Конечно, эту проблему не решишь на эмоциях. Сейчас не время революционных армий и люди, желающие с митинга отправиться на войну, могут стать лишь пушечным мясом в ее жерновах. Также необязательно речь должна идти о единовременной полномасштабной войне между двумя государствами, которая автоматически вовлекла бы в конфликт их внешних покровителей, на что возможно и рассчитывают провокаторы этой войны.

Однако азербайджанское военное и политическое руководство могло бы поучиться передовому опыту ведения асимметричных военных действий у своих турецких братьев, которым удалось эффектно и эффективно переломить ход боевых действий в Ливии использованием новейших военных технологий.

Азербайджанские силы так же, действуя поэтапно могли бы серией растянутых во времени операций кусок за куском начать возвращать своей стране контроль за ее международно признанной территорией, вынуждая тем самым сепаратистов и оккупантов к серьезным переговорам о начале мирной реинтеграции.

Для этого сегодня не требуется всебщая мобилизация, а требуются эффективные армия и государство, возглавляемые руководством, ставящим перед собой стратегические цели и обладающим волей шаг за шагом идти к их реализации. Проблема Карабаха сможет быть решена Азербайджаном только тогда, когда они у него появятся.