Тиран Раиси мертв: знамение его коллегам

Ибрагим Раиси, президент так называемой "Исламской Республики Иран", разбился насмерть с вертолетом в иранском (пока еще) Азербайджане, вместе с министром иностранных дел режима и еще несколькими его функционерами.

Все, конечно, стали сразу искать след МОССАДа или ЦРУ, хотя судя па кадрам поисковых работ, на которых хорошо видна нелетная, особенно для вертолетов, погода, надо было быть таким "агентом" или просто идиотом, чтобы принять решение лететь на вертолете в таких погодных условиях, да еще и в таком составе.

Так или иначе, кто бы это ни устроил, рады этому отнюдь не только в Израиле и его друзья, но и те, чьи реки крови пролили Раиси и ему подобные в мусульманском мире, в частности сунниты Сирии, да и самого Ирана, где они находятся под гнетом рафидитских фанатиков.

И, кстати, отнюдь не только мусульмане-сунниты или открытые иранские оппозиционеры. Напомним, что еще в 2017 году мы писали о том, что его предшественник Али Акбар Рафсанджани возможно был убит именно сторонниками Раиси, чтобы расчистить ему путь к власти https://golosislama.com/news.php?id=30978

Что ж, в таком случае, если не рассматривать самую вероятную, на самом деле, версию авиакатастрофы из-за погодных условий и неисправной техники (а по кадрам оттуда видно, что это не самая технически развитая страна), нельзя исключать, что поквитаться с Раиси мог и кто-то из его старых иранских "друзей". Как говорится, Восток дело тонкое.

Но кто бы и что бы это ни было, мы-то знаем, что все это предопределено Аллахом. И является напоминанием всем тиранам, что вечным из них не будет никто. И безнаказанным тоже.