Верховный муфтий Ливии дал фатву против российской оккупации

Верховный муфтий Ливии д-р Садык аль-Гарьяни охарактеризовал российское военное присутствие в стране в поддержку мятежного генерала Халифы Хафтара, как "оккупацию неверным, атеистическим государством, которому необходимо противостоять и против которой необходимо вести вести джихад". Об этом сообщает Al Jazeera.

В своем еженедельном выступлении на телеканале верховный муфтий Ливии призвал ливийцев, владеющих оружием, сражаться на улицах с теми, кого он назвал «российскими атеистами», преследовать их и не заниматься с ними куплей-продажей на территориях, находящихся под контролем Хафтара на юге и востоке Ливии. Российские оккупанты должны рассматриваться как враги и иностранные захватчики, которых необходимо изгнать из Ливии.

Аль-Гарьяни сказал: «Те, кто владеет оружием в Ливии, должны положить руки на спусковой крючок и объявить джихад этим преступникам, а не сдавать свою страну врагам».

Он заявил, что присутствие российских войск, которые Хафтар привел в Ливию, является «оккупацией неверным государством», и подчеркнул, что ливийская нация рассматривает это российское присутствие как вторжение. Он добавил, что нет никакой разницы между этим вторжением и французским вторжением в Алжир либо английским вторжением в Египет десятилетия назад. Он всеми силами призывал к его устранению.

Аль-Гариани сообщил, что в последние недели в Ливию прибыло несколько кораблей с тоннами техники и оружия. Они прибывают из Сирии для поддержки Российско-Африканского корпуса, основная база которого, по его словам, будет располагаться в Ливии в соответствии с соглашением. между Москвой и Хафтаром, который предоставил россиянам лагеря на юге и в центре Ливии.

В последние нескольких дней местные ливийские СМИ опубликовали кадры того, кау в течение 45 дней прибывала пятая партия военной техники, которая включает в себя оружие, боеприпасы, оборудование и военные грузовики для создания Российско-Африканского легиона в порту Харига в городе Тобрук на дальнем востоке Ливии.

Шейх Аль-Гарьяни заявил, что русские и американцы разрушили Сирию, а затем направились в Ливию, чтобы уничтожить ее. Он назвал Хафтара отъявленным агентом и преступником, уничтожившим Ливию. Хафтар договорился с россиянами о том, чтобы те вошли в Ливию со своей техникой, самолетами и оборудование, как это сделал Башар Асад в Сирии.

Четыре года назад верховный муфтий Ливии уже говорил, что Россия является страной, которая осуществляет угнетение собственного народа внутри страны и желает угнетать также другие народы, и что она разрушила Сирию, а затем обратилась к Ливии. Он сказал, что российская история, как известно, черна из-за расизма и убийств мусульман.

Аль-Гарьяни заявил тогда, что сопротивление России в Ливии является долгом, чего бы это ни стоило, даже если оно будет продолжаться десятилетиями. Он призвал ливийцев организовать линии сопротивления и обратиться за помощью к туркам, которых он тогда называл искренним союзником.

В общем, мнение шейха кристально ясное. А кто такой шейх Садык аль-Гарьяни? Надо понимать, что шейх является одним из ведущих факихов (правоведов), специалистов по маликитскому мазхабу в мире, и как таковой был широко известен в мусульманском мире задолго до того как он поддержал восстание против Каддафи и стал верховным муфтием Ливии (в 2012). Это касается даже тех стран, которые считают его "проповедником терроризма" из-за якобы связи с Братьями-мусульманами. Он автор множества книг по Исламу, но самой известной его работой является "Мудаванна аль-фикх аль-маликия ва адилят". Это настольная книга многих маликитов мира, ее хвалят за то, что она излагает сложные концепции и делает их более доступными для менее адаптированного читателя, а также включает взгляды других школ мысли и обсуждения многих тем, включая источники хадисов и оценку их достоверности.

В рамках же собственно ливийской традиции шейх Садык аль-Гарьяни продолжает линию таких борцов за независимую исламскую Ливию как Ахмад Сануси, Умар Мухтар и Сулейман аль-Баруни - ученый-воин, выступивший против иностранной оккупации и колонизации.