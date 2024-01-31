ХАМАС изучает новое предложение о прекращении огня

ХАМАС заявил во вторник, что получил и изучает новое предложение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, представленное посредниками после переговоров с Израилем, что, по всей видимости, стало самой серьезной мирной инициативой за последние несколько месяцев.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил информационному агентству Reuters, что предложение предполагает трехэтапное перемирие, в ходе которого ХАМАС сначала освободит оставшихся гражданских лиц среди заложников, которых они захватили 7 октября, затем солдат и, наконец, передаст тела убитых заложников.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что изучает предложение о прекращении огня. По его словам, приоритетом для ХАМАС является прекращение израильского наступления и обеспечение полного вывода войск.

О дипломатических достижениях было объявлено через несколько часов после того, как израильские коммандос, замаскированные под медицинских работников и мусульманок, ворвались в больницу на Западном Берегу в ходе тайного рейда. Рейд, в ходе которого были убиты трое палестинцев, вызвал обвинения в военных преступлениях.

Палестинские официальные лица заявили, что эти трое не участвовали в боевых действиях, и назвали рейд нарушением гуманитарного права, которое защищает больницы.

«Мы в больнице все еще находимся в шоке. Хотя оккупационные силы и раньше подвергали больницу нападениям, применяя слезоточивый газ или блокируя вход, никогда прежде [израильтяне] не убивали кого-либо в одной из больничных палат», - заявил представитель больницы Ибн Сина.

Между тем руководители агентств ООН заявили, что ожесточенный спор по поводу главного агентства по оказанию помощи палестинцам может «иметь катастрофические последствия для народа Газы».

Крупные доноры, в том числе главные союзники Израиля США и Германия, приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев, БАПОР, из-за обвинений в том, что несколько сотрудников были причастны к нападению 7 октября, которое спровоцировало нынешнюю военную кампанию Израиля.

Удержание средств является «опасным и может привести к краху гуманитарной системы в секторе Газа», говорится в совместном заявлении глав агентств ООН.

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило, что число погибших в войне Израиля в Газе возросло до 26 900 человек, а 65 949 человек получили ранения с 7 октября.

Министерство добавило, что израильские силы убили 16 человек в результате нападений на семьи в секторе Газа, что привело к гибели 150 палестинцев и 313 раненым за последние 24 часа.