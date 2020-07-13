Обострение на границе Азербайджана с Арменией: погибли четверо азербайджанских военных

По меньшей мере четверо азербайджанских военнослужащих были убиты в результате вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном на границе между двумя государствами, сообщает BBC.

Вооруженный инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы, то есть вдали от сепаратистской Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Напомним, что на линии оккупированной армянскими силами территории периодически происходят перестрелки и артобстрелы.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провоцировании инцидента в Товузском районе.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок, сказано в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия уточнила, что в результате боя погибли двое военных, а позже еще один скончался от полученных ранений. Были ранены пятеро азербайджанских военнослужащих.

По данным министерства обороны Азербайджана, "имеются потери с обеих сторон", однако, армянская сторона отрицает свои потери.

Кроме того министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в минометном обстреле села Агдам, находящегося в Товузском районе, неподалеку от границы с Арменией.

Представители администрации деревни Агдам сообщили Азербайджанской службе Би-би-си, что в населенном пункте началась паника. "Началась стрельба из крупнокалиберного оружия, жители деревни стали паниковать. Ситуация в деревне плохая", - сообщил представитель местной администрации Гисмат Мамедов.

Позднее МО Азербайджана сообщило о гибели четвертого солдата в перестрелке с армянскими военными. Одновременно ведомство обвинило армянскую сторону в замалчивании своих потерь.

"В ночных боях с артиллерией, минометами и танками наши подразделения уничтожили опорный пункт противника, артиллерию, автомашины и личный состав на территории воинской части. Противник скрывает информацию о жертвах", - говорится в сообщении министерства.