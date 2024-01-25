Международный суд объявит решение о чрезвычайных мерах по поводу геноцида в Газе в пятницу

Международный суд ООН (МС) заявил, что объявит в пятницу, примет ли он чрезвычайные меры против Израиля после того, как Южная Африка возбудила дело, обвиняющее Израиль в геноциде при нападении на сектор Газа.
Высший суд ООН сообщил в своем заявлении в среду, что коллегия из 17 судей объявит свой ответ на запросы Южной Африки в суде 26 января в 12:00 по Гринвичу.
Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор отправится в Гаагу, чтобы присутствовать в суде, когда он сделает свое заявление, сообщил представитель правительства, сообщает Reuters.
Международный суд не будет рассматривать в пятницу главный вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид, но рассмотрит возможные чрезвычайные меры, запрошенные Южной Африкой для сдерживания действий Израиля.
Ранее в этом месяце, в ходе двухдневных слушаний, Южная Африка обратилась в Международный суд, также известный как Всемирный суд, с просьбой о срочной приостановке разрушительной военной кампании Израиля в палестинском анклаве.
Она утверждает, что временные меры необходимы «для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа в соответствии с Конвенцией о геноциде, которые продолжают безнаказанно нарушаться».
Южная Африка подала в суд девять судебных запросов. Среди них требование издать приказ, который предписывал бы Израилю приостановить все военные операции в Газе, а также отдельный приказ, который предписывал бы Израилю облегчать, а не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Газу.
«То, как суд отреагирует на эти два запроса, если он вообще решит указать временные меры, — вот на что действительно стоит обратить внимание в пятницу», — говорит Майкл Беккер, бывший юрист Международного суда.
Суд не обязан предписывать именно те действия, которые требует Южная Африка, но может сформулировать временные меры, которые он считает наиболее подходящими.
Такие меры призваны предотвратить ухудшение спора, пока суд рассматривает все дело, что может занять несколько лет.
Обсуждения в Международном суде представляют собой кропотливый процесс, включающий подробные письменные представления, за которыми следуют устные аргументы и контраргументы со стороны команды ведущих юристов, представляющих каждое государство. Эксперты говорят, что вынесение решения по этому делу может занять три-четыре года.
Тем временем временные меры могут быть предоставлены при условии, что Южная Африка сделает достаточно, чтобы доказать, что претензии по конвенции о геноциде правдоподобны и что палестинскому населению в секторе Газа грозит реальный и неизбежный риск непоправимого вреда.
В преддверии публичного заседания в пятницу Беккер заявил, что суд, скорее всего, выскажет свое мнение по поводу военной операции Израиля. Но не верит, что суд прикажет остановить израильское нападение.
«Я не уверен, что они захотят пойти так далеко, как их просит Южная Африка – приостановить военную деятельность», – сказал эксперт по правовым вопросам и преподаватель Тринити-колледжа в Дублине.
Он добавил, что Международный суд, вероятно, также повторит позицию, выраженную Организацией Объединенных Наций в ее декабрьской резолюции , и поручит Израилю обеспечить, чтобы любая военная операция проводилась в соответствии с международным правом и чтобы доставка гуманитарной помощи не препятствовала.
Решения Международного Суда имеют юридическую силу и не подлежат обжалованию, но у суда нет возможности обеспечить их исполнение. Если он удовлетворит некоторые или все восемь запросов Южной Африки о так называемых временных мерах, неясно, выполнит ли Израиль их требования.