Международный суд объявит решение о чрезвычайных мерах по поводу геноцида в Газе в пятницу

Международный суд ООН (МС) заявил, что объявит в пятницу, примет ли он чрезвычайные меры против Израиля после того, как Южная Африка возбудила дело, обвиняющее Израиль в геноциде при нападении на сектор Газа.

Высший суд ООН сообщил в своем заявлении в среду, что коллегия из 17 судей объявит свой ответ на запросы Южной Африки в суде 26 января в 12:00 по Гринвичу.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор отправится в Гаагу, чтобы присутствовать в суде, когда он сделает свое заявление, сообщил представитель правительства, сообщает Reuters.

Международный суд не будет рассматривать в пятницу главный вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид, но рассмотрит возможные чрезвычайные меры, запрошенные Южной Африкой для сдерживания действий Израиля.

Ранее в этом месяце, в ходе двухдневных слушаний, Южная Африка обратилась в Международный суд, также известный как Всемирный суд, с просьбой о срочной приостановке разрушительной военной кампании Израиля в палестинском анклаве.

Она утверждает, что временные меры необходимы «для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа в соответствии с Конвенцией о геноциде, которые продолжают безнаказанно нарушаться».

Южная Африка подала в суд девять судебных запросов. Среди них требование издать приказ, который предписывал бы Израилю приостановить все военные операции в Газе, а также отдельный приказ, который предписывал бы Израилю облегчать, а не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Газу.

«То, как суд отреагирует на эти два запроса, если он вообще решит указать временные меры, — вот на что действительно стоит обратить внимание в пятницу», — говорит Майкл Беккер, бывший юрист Международного суда.