Новый король Малайзии не хочет быть марионеткой

Султан Ибрагим Искандар, наследный правитель султаната Джохор, был приведен к присяге как 17-й король Малайзии в рамках уникальной ротационной монархической системы.

65-летний султан принял присягу в национальном дворце в Куала-Лумпуре и подписал акт о провозглашении власти в присутствии премьер-министра Анвара Ибрагима, других королевских семей и членов кабинета министров.

В последний раз, когда султан из штата Джохор находился на троне Малайзии в конце 1980-х годов, страна была втянута в конституционный кризис, поскольку тогдашний премьер-министр Махатхир Мохамад пытался подрезать крылья судебной власти.

Теперь, когда нынешний султан Джохора становится королем, Малайзия сталкивается с репрессиями против коррупции, в которые попались некоторые из наиболее выдающихся политических деятелей эпохи Махатхира, спекуляциями о помиловании опального бывшего премьер-министра Наджиба Разака и продолжающимся политическим маневрированием в рамках реорганизации, которая началась в 2018 году.

Хотя монархия играет церемониальную роль в Малайзии - официально парламентской демократии - в последние годы позиция короля стала более влиятельной из-за длительной политической нестабильности.

«Весьма вероятно, что в какой-то момент ему придется вынести решение о том, какая сторона будет иметь более прочную позицию в парламенте», — говорит малазийский политолог О Эй Сун. «Это может случиться в любой момент».