Новый король Малайзии не хочет быть марионеткой

Султан Ибрагим Искандар, наследный правитель султаната Джохор, был приведен к присяге как 17-й король Малайзии в рамках уникальной ротационной монархической системы.
65-летний султан принял присягу в национальном дворце в Куала-Лумпуре и подписал акт о провозглашении власти в присутствии премьер-министра Анвара Ибрагима, других королевских семей и членов кабинета министров.
В последний раз, когда султан из штата Джохор находился на троне Малайзии в конце 1980-х годов, страна была втянута в конституционный кризис, поскольку тогдашний премьер-министр Махатхир Мохамад пытался подрезать крылья судебной власти.
Теперь, когда нынешний султан Джохора становится королем, Малайзия сталкивается с репрессиями против коррупции, в которые попались некоторые из наиболее выдающихся политических деятелей эпохи Махатхира, спекуляциями о помиловании опального бывшего премьер-министра Наджиба Разака и продолжающимся политическим маневрированием в рамках реорганизации, которая началась в 2018 году.
Хотя монархия играет церемониальную роль в Малайзии - официально парламентской демократии - в последние годы позиция короля стала более влиятельной из-за длительной политической нестабильности.
«Весьма вероятно, что в какой-то момент ему придется вынести решение о том, какая сторона будет иметь более прочную позицию в парламенте», — говорит малазийский политолог О Эй Сун. «Это может случиться в любой момент».
Король является конституционным монархом, действующим в качестве главы государства и командующего вооруженными силами, но волнения, последовавшие за историческими выборами в 2018 году, когда некогда доминирующая Объединенная малайская национальная организация (ОМНО) потерпела поражение впервые со времен получения независимости – монарх стал играть более заметную роль в политике страны.
Во время этого поражения на троне находился король Мухаммед V из северо-восточного штата Келантан, который помог обеспечить плавную передачу власти.
Когда тогдашний монарх решил отречься, его преемник, король Султан Абдалла Султан Ахмад Шах из центрального штата Паханг, использовал дискреционные полномочия монарха, чтобы назначить премьер-министров страны в 2020 и 2021 годах, а также после выборов в 2022 год , когда ни одна партия не получила парламентского большинства.
Он также согласился на просьбу тогдашнего премьер-министра Мухиддина Ясина о введении чрезвычайного положения, которое приостановило работу парламента в январе 2021 года из-за бушующей пандемии COVID-19.
С приходом к власти султана Ибрагима Малайзия переживает период относительного спокойствия: премьер-министр Анвар Ибрагим возглавляет так называемое "правительство единства", в которое входят его бывшие соперники из ОМНО, а также представители штатов Борнео. Сабах и Саравак.
Тем не менее, некоторые политики продолжают бороться за власть на фоне глубоких расколов в малайзийском обществе, в то время как борьба с коррупцией поймала в ловушку Дайма Зайнуддина, некогда влиятельного сторонника Махатхира, создателя малайзийского экономического чуда.
Существует также нервозность по поводу опального бывшего премьер-министра Наджиба Разака, который почти 18 месяцев находится в 12-летнем тюремном заключении за коррупцию в связи с многомиллиардным скандалом в государственном фонде 1MDB.
Выросли слухи, что Наджиб, который подал прошение о полном помиловании, может быть освобожден, несмотря на то, что ему предстоит несколько судебных дел, связанных со скандалом.
Некоторые эксперты говорят, что освобождение Наджиба поможет устранить политические разногласия в стране, поскольку он остается популярным среди некоторых этнических малайцев, которые составляют более половины населения и все чаще голосуют за консервативные религиозные и националистические партии.
Королевские дома Малайзии остаются мощными символами идентичности малайцев, а король является официальным лидером ислама в стране. Малайцы в Малайзии всегда мусульмане.
Султан Ибрагим ранее выступал против «арабизации» малайской культуры и подчеркивал необходимость умеренности в стране, где проживает большое количество этнических китайцев и индийцев , большинство из которых не являются мусульманами.
Независимый аналитик Асрул Хади Абдулла Сани говорит, что, как только он переедет во дворец, новый король «не будет стесняться» высказывать свои взгляды Анвару, если тот недоволен.
Серина Абдур Рахман, которая исследует Малайзию в Институте ISEAS-Юсофа Исхака в Сингапуре, отметила, как султан сказал репортерам, что Анвар обратился к нему за советом посреди ночи, в то время как Анвар стремился развивать отношения и поощрять более тесные связи между Джохором и Сингапуром.
В этом месяце Сингапур и Малайзия достигли предварительного соглашения о создании специальной экономической зоны Сингапур-Джохор и улучшении сообщения через границу, одну из самых загруженных в мире.
Султан Ибрагим также высказался в поддержку высокоскоростного железнодорожного сообщения между Малайзией и Сингапуром, которое ранее было отложено из-за высокой стоимости.
«В отличие от других правителей штатов, которые в основном вели церемониальный образ жизни, султан всегда имел практический подход к государственным делам и поддерживал рабочие отношения с главным министром», — говорит Асрул Хади, имея в виду главу правительства Джохора. «Он ожидает аналогичных отношений с федеральным правительством, но, скорее всего, администрация будет сопротивляться, особенно по политическим вопросам».
Султан уже вызвал споры в прошлом месяце, после его интервью сингапурской газете Strait Times. Статья называлась "Нет королю-марионетке" и предельно ясно выражала амбиции будущего короля (он было выбран в октябре прошлого года) и его политическое видение.
Король женат, имеет шестерых детей. Султан Ибрагим является одним из самых богатых людей Малайзии.
Известный своими ежегодными поездками по Джохору для знакомства с жителями штата, которые он совершал в течение года на специально изготовленном грузовике Mack, он страстно любит быстрые автомобили и самолеты.
Тем временем Тунку Исмаил Султан Ибрагим, его старший сын, заслужил похвалу за доминирование штата в национальном футболе: футбольный клуб «Джохор Дарул Тазим» (JDT) выигрывал суперлигу 10 лет подряд.