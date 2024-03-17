На Международной книжной ярмарке в Минске Турция представила книги С. Нурси

В эти дни с 14 по 17 марта в столице Беларуси Минске проходит очередная 31-ая международная книжная выставка-ярмарка.

На данном мероприятии представлены экспозиции более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные экспозиции, помимо белорусских, принадлежат России, Ирану, Китаю, Турции. Также представлены такие мусульманские страны Ближнего востока, как Пакистан, Сирия, Палестина и др.

Основная цель выставки-ярмарки - популяризация книги как источника познания, сближение различных культур, возможность поделиться своими представлениями о мире посредством своих литературных и поэтических произведений.

Уже 14-ый год подряд на Минской выставке принимает участие турецкое книжное издательство «Sözler/Сёзлер». Экспозиция издательства представляет вниманию гостей выставки произведения известного турецкого исламского мыслителя и богослова Бадиуззамана Саида Нурси под общим названием «Рисале-и Нур». Собрание произведений «Рисале-и Нур» («Трактаты Света») представляет собой 14 томов современных тафсиров (толкований) Священного Корана. На сегодняшний день сборник «Рисале-и Нур» частично или полностью переведен на 60 языков мира. С каждым днем он захватывает внимание все новых и новых читателей ввиду того, что написан оригинальным языком, просто и доступно, но вместе с тем глубоко и разносторонне разъясняя своим читателям сложные темы, давая ответы по многим злободневным вопросам и проблемам современного общества...