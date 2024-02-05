В России праздник: приехал знаменитый американский исламофоб

В Россию приехал Такер Карлсон, американский "журналист", бывший ведущий Fox News. Ажиотаж среди z-пропагандистов невозможно передать словами, он уже попал в мемы. Все, от крупных государственных ресурсов типа РТ и ТАСС, до пропагандистских телеграм-каналов, следят внимательно за пребыванием настоящего живого американца (!) в России. Вот Такер Карлсон завтракает в отеле, отдельная новость. А вот Такер Карлсон сидит в театре, смотрит балет, тоже достойно отдельной новости. Ходят слухи, что он может взять интервью у самого Путина.

Карлсон известен как резкий критик Джо Байдена, выступающий за прекращение финансирование Украины. В России его любят за это в первую очередь. Но в целом, за то, что он "настоящий западный консерватор", уважающий такой "оплот консерватизма" как путинская Россия. Мы решили напомнить, что этот консерватор, на которого молятся сейчас российские патриотические пропагандисты, является упоротым исламофобом.

Такер Карлсон — американский комментатор правого толка, который осуждает растущую силу «исламского культа» на Ближнем Востоке, называет белый расизм "мистификацией" и выступает за быстрое решение «исламской проблемы», которая, по его мнению, является неминуемой угрозой в США.

Такер Карлсон родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1969 году. После окончания Тринити-колледжа в Коннектикуте в 1991 году Карлсон начал свою карьеру в качестве факт-чекера в The Policy Review, консервативном журнале, который затем издавался правым Heritage Foundation.

После работы на CNN и MSNBC Карлсон присоединился к Fox News в 2009 году. В 2016 году Карлсон начал вести для сети программу «Такер Карлсон сегодня вечером».

В 2010 году Карлсон запустил правое новостное издание The Daily Caller вместе с Нилом Пателем , бывшим политическим советником вице-президента Дика Чейни. В отчете Гарвардского университета за 2017 год было установлено , что Daily Caller «сыграла «ключевую роль» в «создании и распространении историй», которые пропагандировали глубокие «антимусульманские настроения». В 2018 году репортер Daily Caller Скотт Грир разорвал связи с изданием после того, как признал, что написал статью под псевдонимом для расистского издания Radix Journal, основанного Ричардом Спенсером, известных ультраправым.

В 2006 году Карлсон назвал иракских граждан «полуграмотными примитивными обезьянами» во время интервью на радиошоу. В том же интервью Карлсон заявил, что Афганистан «никогда не станет цивилизованной страной, потому что люди нецивилизованы». Говоря более откровенно об исламе, Карлсон утверждал, что успешному американскому политику необходимо будет поддерживать антиисламские взгляды, заявив: «Если бы на выборах 2008 года появился демократ и сказал: «Вы знаете, в чем проблема? Это исламский экстремизм. Это не террор, это не какая-то, знаете ли, не поддающаяся определению угроза. Эти сумасшедшие мусульмане ведут себя как животные, и я собираюсь убить столько из них, сколько смогу, если вы выберете меня». Если бы демократ сказал это, его бы избрали королем, ок?»

Отвечая на теракты в Charlie Hebdo в 2015 году, Карлсон заявил: «Это исламская проблема, с которой мы столкнулись. Она стала жесткой, стала доктринерской, фундаменталистской, и в результате мир страдает. В какой-то момент администрация Обамы (или какая-нибудь последующая администрация) собирается подойти к проблеме так, как она есть: религиозной проблемой».

В 2015 году Карлсон обвинил администрацию Обамы в намеренном игнорировании исламского терроризма, заявив: «Он [Обама] назвал пару отдельных инцидентов, когда психически больные христиане расстреливали людей, как будто это то же самое, что исламский культ, фактически захвативший всю страны Ближнего Востока. Они просто намеренно не понимают, в чем проблема, и я думаю, что это тревожно».

В 2018 году Карлсон напал на тех, кто назвал Указ 13796 «мусульманским запретом», отвергнув такую ​​критику как «самую глупую тему для разговоров за всю историю». Хотя в запрете прямо не говорится, что мусульманам нельзя въезжать в Соединенные Штаты, такие организации, как ACLU и Национальный центр иммиграционного права, назвали Исполнительный указ 13796 запретом на иммиграцию мусульман, поскольку пять из семи стран, перечисленных в исполнительным указе являются странами с мусульманским большинством.

В 2019 году Совет по американо-исламским отношениям, мусульманская организация по защите гражданских прав, призвал рекламодателей отказаться от Fox News из-за комментариев Карлсона в отношении Ильхана Омар (демократки от Миннесоты). 9 июля 2019 года Карлсон назвал Омар «живым доказательством того, что то, как мы практикуем иммиграцию, стало опасным для нашей страны». Карлсон привел критику Омар в адрес Соединенных Штатов как доказательство недостатков американской иммиграционной системы, заявив: «Система, призванная укреплять Америку, вместо этого подрывает ее. Некоторые из тех самых людей, которым мы изо всех сил стараемся помочь, стали страстно нас ненавидеть».

Карлсон часто пытался связать акты экстремизма с присутствием иммигрантов, а именно иммигрантов-мусульман. В мае 2017 года Карлсон спросил свою аудиторию: «Почему насильственный терроризм стал неизбежным в Европе сейчас? Ответ заключается в том, что большинство людей понимают, но признают относительно немногие: демографические изменения. Сейчас в Европе живет гораздо больше мусульман». Выражая свой аргумент в пользу особого осуждения мусульманской иммиграции в Соединенные Штаты, Карлсон заявил: «Вы не станете импортировать в свою страну огромное мусульманское меньшинство просто потому, что это заставляет вас чувствовать себя непредубежденными, добродетельными и надеяться на лучшее. Это основанный на вере подход, и это безумие».

Многие сторонники и гости Карлсона присоединились к антииммигрантским и антимусульманским движениям. Чедвик Мур, журналист правого толка, выступил в программе Карлсона о мусульманах 24 апреля 2019 года, назвав ислам «самой ненавистной и нетерпимой религией на Земле». В апрельской передаче Tucker Carlson Tonight 2018 года британский правый комментатор Кэти Хопкинс выступила против способности мусульман ассимилироваться в качестве иммигрантов, заявив: «Вы не можете взять Мухаммеда, нацепить на него светлый парик и повесить бейдж с именем, который говорит «Ульф» и превращает его в шведа. Это так не работает». Среди других, кто высказался в поддержку Карлсона, — белый националист Ричард Спенсер , бывший лидер Ку-клукс-клана Дэвид Дьюк и неонацистский веб-сайт The Daily Stormer.

В августе 2018 года Карлсон принял на своем шоу британского антимусульманского активиста Томми Робинсона. Робинсон имеет опыт пропаганды антиисламских взглядов, и ему запретили пользоваться Facebook и Instagram за «публикацию материалов, которые используют бесчеловечную лексику и призывают к насилию, направленному против мусульман».

В феврале 2017 года Карлсон выпустил в эфир отрывок своего шоу, в котором основное внимание уделялось тому, является ли предполагаемый рост насильственных преступлений в Швеции показателем более серьезных проблем, связанных с крупномасштабными программами для беженцев. В ходе этого сегмента Карлсон взял интервью у режиссера-документалиста Ами Горовиц, чей фильм «Стокгольмский синдром» был оспорен шведскими властями за распространение ложной информации о характере шведской программы помощи беженцам.

В феврале 2018 года Карлсон взял интервью у Сони Оссорио из Национальной организации женщин, чтобы обсудить недавнее объявление Macy's о том, что она начнет продавать хиджабы и скромную одежду в своих магазинах. Во время выступления Карлсон охарактеризовал хиджаб как форму принуждения, спросив Оссорио: «Считаете ли вы, что женщин следует принуждать одеваться скромно? Это феминистская цель?» Затем Карлсон сравнил китайскую практику связывания ног с хиджабом, заявив Оссорио: «Но если бы Macy's продала новую линию китайской обуви с связыванием ног, это тоже придало бы вам сил?» Карлсон заявил, что хиджабы являются средством «принуждения их [женщин] к скромности», отказываясь признать аргументы Оссорио о том, что многие мусульманские женщины предпочитают носить хиджабы как форму расширения своих прав и возможностей.

Карлсон пропагандировал веру в то, что иммигранты ввозятся в Соединенные Штаты как средство замены американских граждан. Во время интервью с бывшим директором по связям с общественностью Национального комитета Демократической партии Луисом Мирандой Карлсон усомнился в мотивах иммиграции, заявив: «Хорошо, я беспокоюсь о своих соотечественниках-американцах. И они не могут позволить себе иметь детей. Но вместо того, чтобы решить их проблемы или даже подумать о них, мы говорим: «Мы просто импортируем новых детей». Это похоже на какой-то бестолковый подход к этому?» Хотя Карлсон заявил, что такая точка зрения не означает, что он был «против иммигрантов», взгляды Карлсона имеют сходство с теорией «Великой замены». Теория, на которую ссылаются крайне правые боевики, в том числе стрелок в мечети Крайстчерча, утверждает, что «белая раса» находится под угрозой из-за небелой иммиграции и низкой рождаемости среди белых.

Вот на этого человека молятся z-элиты и понятно почему. По сути близкий им персонаж, идейно, морально и цивилизационно. А лоялистским мусульманам, которые рассказывают нам про растущую на Западе исламофобию, большой привет. Вот один из ведущих исламофобов Запада приехал в Россию, и ему уже уделяют внимание больше чем всем хамасовцам и талибам вместе взятым.