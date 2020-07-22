Карагюль: Армения и Большая Игра против Турции

Ибрагим Карагюль, главный редактор издания "Ени Шафак", являющегося неофициальным рупором правящих кругов Турции, в своей свежей статье поделился соображениями о международно-политическом контексте недавних приграничных атак Армении на Азербайджан (https://www.yenisafak.com/en/columns/ibrahimkaragul/turkey-will-manage-to-keep-the-eastern-gate-open-2047527).

По мнению Карагюля, это не только атаки на Азербайджан, но и часть международного сценария, основой которого является противодействие Турции. Эти события, по его мнению, непосредственно связаны с борьбой за энергоресурсы в Восточном Средиземноморье и ситуацией в Ливии, Сирии и Ираке.

Турецкий проправительственный аналитик и пропагандист считает, что противостояние, идущее в Средиземноморском регионе, охватит Черноморский и Каспийский регионы, в частности, Южный и Северный Кавказ. Одними из центральных тем для него станут Турецкий поток и другие транзитные маршруты из Азии в Европу, проходящие через этот регион при ведущей роли в этих проектах Турции.

Карагюль считает, что ОАЭ, Россия, Франция и Иран заинтересованы в разрушении этих транзитных маршрутов и "закрытии восточных ворот", благодаря открытию которых Турция имеет шанс стать ключевой энергетической державой этого макро-региона. И в качестве прокси-инструментов для решения этой задачи используются в том числе Халифа Хафтар, Армения и коммунистические курдские террористы из РПК и ее филиалов в Сирии и Ираке.

На кону этой большой игры стоит существование Турции в качестве региональной державы, считает турецкий аналитик. А потому Анкара пойдет в ней до конца, в том числе, если потребуется, вступив в войну, подготовка к которой сейчас, по его мнению, идет.

При этом Карагюль оценивает исход этой игры оптимистично для Турции и неблагоприятно для ее противников. "Иран проиграет в этой игре. Армения проиграет. Россия проиграет. ОАЭ проиграют", - убежден он. Этому, по его мнению, будут способствовать совместные действия в регионе Турции с Азербайджаном, с которым она "будет стоять до конца".