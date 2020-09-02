Севрский огонь может спалить Армению

Буквально на днях в Турции прошли празднования очередной годовщины Дня Победы - Zafer Bayramı 1922 года, когда ее новая, созданная в освободительной войне армия, вышвырнула иностранных интервентов со Cредиземноморского и Эгейского побережья Анатолии, завершив таким образом создание современных границ Турецкой Республики.

Это произошло через два года после того, как колониальные структуры победителей Первой мировой войны навязали уже лишенному реальной власти султану Мехмету VI Севрский договор, по которому Турция лишалась всего Средиземноморского и Эгейского побережья, а также Восточной Анатолии, которая передавалась Армении. Этот договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции, что и ознаменовало начало Освободительной войны, триумфальным завершением которой стал Zafer Bayramı. В свою очередь, Лозанская конференция 1923 года, по итогам которой был принят одноименный договор, признала созданные по их итогам границы Турции (см. иллюстрацию выше).

Но, как выясняется, в регионе есть государства, чьи лидеры отрицают эти результаты как войны, так и Лозанской конференции, закрепившей их, и призывают к установлению границ, предусмотренных Севрским договором. Но если в Греции, которая по Севру претендовала на Средиземноморское и Эгейское побережья Турции, такие идеи (пока) пропагандируют только маргинальные экстремистские группы, то в Армении в последнее время их озвучивают ее первые лица.

Так, на проведенной в Армении конференции, приуроченной к 100-летию Севрского договора, ее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что этот договор был призван установить в Малой Азии мир и справедливость. Тем самым он фактически поддержал президента Армении Армена Саркисяна, который ранее заявил, что Севрский договор продолжает действовать, что означает в частности, что восточные районы Турецкой Республики контролируются ей незаконно и должны быть отданы Армении.

"Севрский договор — законный международный и de facto действующий документ. Именно на его основании были определены статусы ряда ближневосточных стран в годы Первой мировой войны или после нее, а также статусы ряда современных государств", - заявил Саркисян.

Тем самым подтверждается то, о чем в конце позапрошлого месяца писал Ибрагим Карагюль, главный редактор издания "Ени Шафак" - Армения стремится включиться в антитурецкую Большую Игру, претендуя по ее итогам получить тот приз, который ей не удалось получить век назад.

Но прошедшее на днях празднование Zafer Bayramı, который последовал всего через два года после заключения Севра, должно было бы навести руководство Армении на мысли о том, что повторение этой истории может быть чревато для нее очень серьезными рисками и последствиями.

Ведь созданная вместо утопии "Великой Армении" Армянская Республика в ее нынешних международно признанных границах (без Карабаха) стала для армян далеко не самым плохим исходом этой войны, в которой Исламская Армия Кавказа разгромила армянские националистические формирования. В этих условиях республику хоть в каких-то границах армянам фактически подарила Советская Россия, заключив с Турецкой Республикой в 1921 году Карский договор, установивший границы между ней и Советской Арменией, будущей Армянской ССР, признавшей этот договор.

В свою очередь независимая постсоветская Армения признала себя правопреемником Армянской ССР, что юридически гарантировало ей ее границу с Турцией. Но заявления первых лиц Армении о том, что Севрский договор продолжает действовать, означают автоматический отказ от Карского договора, фиксирующего нынешние границы между Арменией и Турцией.

Однако играющие с этим Севрским огнем, который они хотят, как сто лет назад, перекинуть на турецкую сторону, должны понимать, что он может распространиться на сторону противоположную. Потому что, если границы Армении с Турцией начнут радикально пересматриваться, далеко не факт, что это будет делаться за счет последней.

Им бы следовало помнить, что в отличие от химеры "Великой Армении", существовавшей исключительно в мечтах армянских радикальных националистов, реальностью того времени было существование на землях нынешней Армянской Республики... Иреванского ханства, населенного тюрками-мусульманами.

И кто даст гарантии того, что если начнется игра по пересмотру нынешних международно признанных границ в пользу "восстановления исторической справедливости", ее результатом будет не создание "Великой Армении", а восстановление Иреванского ханства?