С начала войны в Газе одним из аргументов роZийских муZульман в пользу поддержки т.н. СВО стала пропалестинская (на словах) позиция Москвы.

Указывая на нее подобные негодяи-пропагандисты вешали своей аудитории лапшу на уши, что в Украине Россия воюет чуть ли не за освобождение Палестины. Когда же их спрашивали, что мешает воюющим там муZульманам сразу отправиться в Газу вместо Авдеевки, в ответ обычно говорилось, что просто сил на все у России нет, а потому, вот закончим в Украине, где решается судьба мира, а потом отправимся в Палестину.

Однако как становится известно, силы воевать в мусульманском мире у России есть, несмотря на войну в Украине. Причем, даже не на старых фронтах в виде уже частично оккупированной Сирии, а уже на новых.

Но есть нюанс - таким фронтом стала не Палестина, а врагом, с которым воюет русский мир, не сионисты. А... происламские политические силы. Какой сюрприз (нет).

Издательство "Верстка" опубликовала сегодня материал расследования, в котором показано, как Россия перебрасывает тысячи наемников в Ливию. Чтобы воевать - внимание 1) против международно признанного Правительства национального согласия, созданного происламскими силами, 2) на стороне креатуры ЦРУ Хафтара.

О военно-технической составляющей происходящего читайте в самом расследовании https://verstka.media/rossiya-naraschivaet-voennoe-prisutstvie-v-livii

Ну а политическая составляющая тут очевидна - все разговоры о какой-то освободительной миссии России в Исламском мире и о том, что в Украине она преследует в том числе его интересы, не более, чем лапша на уши для доверчивых мусульман.

Россия - это империалистический хищник, который суется во все дыры, в том числе такие, в которых Запад уже не хочет или не может оставаться. И с удовольствием подбирает для этого уже использованные американцами изделия вроде Хафтара.

И разумеется, силы, которые пытаются продвигать в Исламском мире свой, исламский проект, Россия воспринимает как врагов, как это было в Сирии, Египте при поддержке Сиси или сейчас происходит в Ливии. Потому что целью российского империализма является не поддержать исламские движения в освобождении от западного господства, а заменить последнее своим, которое ничем не лучше его.

Что до сионизма, вот показательные новости последнего времени о "борьбе" с ним России: вчера Путина с "днем победы" лично поздравил его друг Нетаньяху, прямо сейчас уничтожающий мусульман в Газе, а последовательно изобличающая сионизм журналистка Надежда Кеворкова помещена в Москве в одиночную камеру по обвинению в "поддержке терроризма".