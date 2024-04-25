Русская хуцпа: "суровые преследования мусульман в Украине"

Хуцпа известна во всем мире как еврейский бренд, а именно подход, при котором абсолютно беззастенчивая наглость, беспринципность и бессовестность считается не пороком, а достоинством.

Однако в последние годы своей пропаганды в этом их сумел превзойти другой народ (в смысле политического сообщества верноподданных русского царя, потому что все иные смыслы там уже давно эфемерны).

Итак, для начала надо напомнить, как выглядят настоящие преследования мусульман и в какой стране благодаря им был зачищен весь независимый от власти исламский гражданский сектор https://golosislama.com/news.php?id=31080

Приведенный выше список был составлен в 2017 году, после чего в него вносились некоторые дополнения, хотя и не поспевающие за новыми репрессиями. Но принципиально ситуация с тех пор в России не только не изменилась, но и стала хуже. И заключается это в том, что все исламские общественные инициативы с независимой от государства, а тем более оппозиционной ему позицией, в России раздавлены с помощью жестких репрессий, описанных в этом списке. А все "исламское", что в ней существует, так же жестко контролируется государством.

И вот представители этой системы, как в лице самых ее оголтелых пропагандистов, так и в лице муZульманских подпевал вбрасывают "новость" - в Украине де за его поддержку Палестины преследуется муфтий, о чем свидетельствует... барабанная дрожь... секретный документ... ставший достоянием некого расследователя.

Что же случилось с этим муфтием, а именно Ахмедом Тамимом, о котором идет речь?

Может быть, его расстреляли эскадроны смерти? Или посадили в колонию? Или просто подожгли его машину? Или заставили его покинуть страну? Снесли построенную и контролируемую им мечеть? Подобные ситуации не придуманы нами - все это происходило с популярными и неудобными властям и спецслужбам России имамами и перечислены в выше приведенном списке, а также освещалось на страницах нашего сайта.

Но нет, "суровые преследования" "главного украинского имама" за его поддержку Палестины заключаются в том, что посольство Украины в США пожаловалось на этого муфтия в СБУ за его высказывания в поддержку Палестины, после чего СБУ и Госфинмониторинг Украины провели проверку финансовой деятельности нескольких его организаций. ВСЕ.

И когда это выясняется, хочется спросить: вы это серьезно? Так выглядит по-вашему преследование мусульман? Да будь это так, в России до сих пор оставались бы и продолжали свою деятельность десятки видных мусульманских имамов, правозащитников, журналистов, которые живя в ней сталкивались с куда более жесткими преследованиями, но не останавливались, пока не становилось ясно, что дальше их ждет уже решетка или пуля (иногда яд).

Что касается самого этого деятеля, то это не только никакой не главный лидер украинских мусульман, в качестве которого, к сожалению, несмотря на то, что будет сказано дальше, его признавало украинское государство. Это лидер такфиристски настроенной сектантской группировки, противопоставляющей себя остальным мусульманам страны. Но зато имеющей давние связи с другой, зарубежной группировкой, лидеры и представители которой активно сейчас участвуют в войне против этой страны, Украины.

А теперь мы просто напомним, что в России официально запрещены филиалы исламских организаций даже из Турции, которая как бы считается дружественной ей страной. О том же, как в ней сейчас относятся ко всему, имеющему намек на связи с Украиной, не приходится и говорить. Как и о том, что в отличие от той же Украины, в которой пока еще существуют тысячи приходов, связанных с московской церковью, никаких приходов киевского патриархата в ней уже давно нет.

Так что, с этой точки зрения, деятельность данного "имама" и всей контролируемой им сети как раз стоило бы проверить повнимательнее, но не в контексте его высказываний в поддержку Палестины, а в контексте их связей с соседней страной-агрессором.

В общем, все это очевидное-невероятное, которое трудно комментировать без эмоций, неизбежно возникающих при столкновении с хуцпой - в данной случае руZкой. Но удивительно, что на это ведутся некоторые братья, которые не являются ни оголтело ватными пропагандистами, ни их муZульманскими подпевалами. Причина чего понятна, так как накаленность палестинского вопроса сегодня такова, что стоит только прочитать, что кто-то где-то поддержал сионистов или выступил против Палестины, и холодный рассудок уже перестает быть таковым, а способности вникать в детали и анализировать отключаются.

И вот это явление куда более опасное для сознательных мусульман, чем ватная пропаганда, потому что изучив подобное их поведение, манипулировать ими уже не составляет труда. Как это собственно и делает десятилетиями с палестинской темой Иран, а сейчас делает и Россия, в действительности никак не решающая ее проблем, но спекулирующая на них.

Что до критики позиции истеблишмента Украины в отношении Израиля и Палестины, то она периодически осуществляется не только нами, но и видными представителями мусульманского истеблишмента этой страны. Просто, надо понимать, что у них сегодня есть более острые проблемы, чем у тех, кто болеет за Палестину со своего дивана. Ведь как на Палестину сыпятся израильские бомбы, так на них сыпятся российские, а на горизонте маячит угроза быть поглощенными страной, в которой исламские организации выжигаются каленным железом, а не становятся объектами аккуратных расследований. Поэтому приходится немного отвлекаться на эту угрозу, извините.