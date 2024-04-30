Душанбе против Москвы: что за этим стоит и куда это приведет?

МИД Таджикистана вручил послу России в этой стране ноту протеста против повсеместного нарушения в ней прав граждан Таджикистана. В тексте ноты говорится о подчеркнуто негативном отношении к ним в современной России.

"Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - заявило МИД Таджикистана.

Отметим, что это второй за последнее время демарш Душанбе против Москвы. Первым был протест против демонстративных пыток, примененных против граждан Таджикистана, обвиненных в теракте в Крокус-Сити.

Соответственно, возникает вопрос, что за этим стоит и к чему это приведет. Потому что, то, как в России относятся к таджикам понятно давно, но почему рахмоновский режим решил реагировать на это только сейчас?

Ведь по-хорошему, кому-кому, но не властям современного Таджикистана жаловаться на применение пыток к его гражданам, не только имеющим реальное отношение к террору против гражданского населения, но и обвиненным в терроризме из-за своих религиозных убеждений или политической деятельности.

Годами сотни таджикских диссидентов, не имевших возможности найти убежище в нормальных странах, пытались спрятаться от этих пыток и расправ рахмоновского режима даже в России. В которой рахмоновские спецслужбы настигали их при активном содействии своих российских коллег, по их запросам либо депортировавших неугодных таджиков, либо закрывавших глаза на их убийство на своей территории. А сейчас выходит, что пути этих гонителей таджиков разошлись...

Что до обычных трудовых иммигрантов из Таджикистана, то рахмоновский режим сам превратил свою страну в колонию России, поставляющую ей дешевую рабочую силу, подсадив себя таким образом на российскую социально-демографическую иглу. Сейчас же, когда по тем или иным причинам в России, видимо, решили избавляться от таджикского демографического ресурса, Рахмону приходится реагировать на это. Ведь закрытие России для таджикских трудовых мигрантов может взорвать ситуацию в самом Таджикистане.

С другой стороны, рахмоны приходят и уходят, а Таджикистан останется, ин ша Аллах. И потому тенденцию его отрыва от России, чем бы она ни объяснялась, можно только приветствовать.

Единственное, на что хочется надеяться в этой связи, это на то, что Душанбе не использует подобные демарши лишь для того, чтобы вернуть себе расположение Москвы, а начнет на этом фоне экономически и политически отвязывать от нее Таджикистан, выбирая альтернативу России.

А там, глядишь, и его внутренняя политика постепенно начнет меняться в сторону уважения к правам таджиков внутри самого Таджикистана и к внутреннему диалогу вместо репрессий.