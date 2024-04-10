Ид Мубарак! Мусульман пытаются убрать с улиц, но они никуда не исчезнут

Команда "Голоса Ислама" поздравляет с Праздником Разговения (Ид аль-Фитр Мубарак, Ураза-Байрам) всех единоверцев! Да примет Аллах от нас и от вас!

В этом году праздничная молитва в столице государства, кичащегося своей многонациональностью и многоконфессиональностью, прошла в условиях явного стремления его властей убрать мусульман с улиц, с глаз долой "государствообразующего" большинства.

Причем, если об установке "молиться дома" для московских мусульман можно говорить на уровне слухов, то освещение количества участников праздничной молитвы ключевыми СМИ с подачи МВД говорит о том, что эти слухи скорее всего соответствуют действительности.

Конкретно эти СМИ сообщили сегодня о том, что участников праздничной молитвы в Москве было вдвое меньше, чем в прошлый раз. И хотя далеко не все комментаторы с мест с этим согласны, подобные данные должны свидетельствовать либо о системной политике властей по минимизации демонстрации Ислама в российской столице, либо о такой степени затравленности мусульман после чекистской провокации в Крокусе, которая способствует решению именно этой задачи.

Тем не менее, хотим разочаровать исламофобов. Даже если на этот раз молиться пришло чуть меньше мусульман, чем в предыдущий, в долгосрочной перспективе это вам ничего не даст. Свою демографию вы "успешно" убиваете сами, в том числе отправляя своих мужчин на одну бессмысленную войну за другой, в то время как следующие Божьим заповедям мусульмане будут "плодиться и размножаться".

Этого, во всех благих смыслах, мы и желаем нашим читателям в этот праздничный день.