Катар снова выручает турецкие финансы

Катар согласился купить долю в стамбульской фондовой бирже в рамках одной из нескольких сделок, подтверждающих статус этой страны Персидского залива как одного из самых важных финансовых спонсоров Анкары в то время, когда экономика Турции находится в кризисе.

Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, эмир Катара, использовал визит в Анкару в прошлый четверг, чтобы объявить, что Катарское инвестиционное управление, суверенный фонд благосостояния страны, купит 10-процентную долю в Borsa Istanbul у собственного турецкого фонда благосостояния за нераскрытую сумму.

Катарское агентство также согласилось купить долю в роскошном торговом центре в Стамбуле у проблемного турецкого конгломерата Dogus Holding. По данным Bloomberg, Dogus, который был вынужден реструктурировать долги на миллиарды долларов и продать активы после резкого падения курса турецкой лиры в последние годы, получит около 300 миллионов долларов за 30-процентную долю.

Хотя стоимость сделок относительно невелика, они дают импульс Турции в то время, когда страна страдает от сокращения прямых иностранных инвестиций, которые упали до 5,6 млрд долларов в прошлом году - самый низкий уровень за 15 лет. Около 10 процентов ПИИ поступили из Катара.

В своем сообщении в Твиттере шейх Тамим сказал, что соглашения укрепят «растущее партнерство» между Катаром и Турцией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что две страны будут продолжать укреплять свои «неразрывные» связи.

Напомним, что Анкара направила военную поддержку Катару в 2017 году, когда его соседи по Персидскому заливу ввели суровую воздушную, сухопутную и морскую блокаду эмирата. Доха несколько раз оказывала помощь Турции, когда та испытывала финансовые трудности.

В 2018 году, в разгар серьезного валютного кризиса, Доха пообещала инвестировать в Турцию 15 миллиардов долларов. Несмотря на то, что прямых инвестиций было мало, это заявление было расценено как важный знак поддержки, и Катар также поддержал сокращающиеся валютные резервы Турции посредством соглашения на сумму 5 миллиардов долларов.

В этом году, когда новый спад лиры и последствия пандемии коронавируса вновь оказали давление на экономику Турции, оцениваемую в 750 миллиардов долларов, Доха расширила свою поддержку казны центрального банка до 15 миллиардов долларов.

Союз между Катаром и Турцией укрепился по мере обострения регионального соперничества, при этом Доха и Анкара находятся в лагере, противостоящем ОАЭ и Саудовской Аравии.

Соглашения, подписанные в четверг, также включали обязательства по расширению сотрудничества между несколькими министерствами двух стран и сделку по покупке турецкого порта.

QTerminals, частично принадлежащий государству катарский портовый оператор, подписал сделку на 140 миллионов долларов по покупке терминала в турецкой средиземноморской провинции Анталия у Global Ports Holding, которая частично котируется на Лондонской фондовой бирже.