Катар активно взаимодействует с сионистами. Что это значит?

(На фото - эмир Катара и посетившие его гости, см.статью).

Вчера мы писали о визите делегации Катара во главе с его эмиром в США, по итогам которого были сделаны заявления Госдепа о необходимости прекращения саудовско-катарского конфликта и усилении американо-катарского сотрудничества, включая расширение контингента американской базы Аль-Убейд в этой стране.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил это стремлением американского истеблишмента восстановить позиции страны в регионе. Таким образом он фактически дистанцировался от действий Дональда Трампа, визит которого вместе с его иудейским зятем Джаредом Кушнером в Саудовскую Аравию в прошлом году спровоцировал конфликт между КСА и поддержавшими его ОАЭ с Катаром. Однако проведенный нами анализ показал, что не все так просто, и для того, чтобы добиться расположения Белого дома, самим Катаром была проведена серьезная лоббистская работа.

Не менее интересно, на кого именно в этой работе сделал основную ставку Катар. Как оказалось, в качестве партнеров им были выбраны последовательные сионистские и просионистские круги американского истеблишмента.

Для соответствующей работы с этими кругами Катар привлек одного из известных их представителей - республиканца Ника Давида Музина, который входил в команды таких лидеров партии как Джо Либерман и Тэд Круз. Явно не бесплатно и не за маленькие деньги Музин организовал встречи с эмиром Катара и визит в эту страну ряда ключевых представителей того же круга.

В частности, Катар посетил профессор Гарварда и известный апологет Израиля в США Алан Дершкович, который по итогам своей поездки написал прокатарскую статью, к содержанию которой мы вернемся позже.

За ним в него прибыл известный христианский сионист Майк Хукаби, бывший губернатор Арканзаса.

Наконец, с насыщенной программой Катар посетили ведущий христианского сионистского радио Джон Батчелор, к которому присоединился республиканец, бывший конгресмен Тадеуш МакКоттер.

Все эти люди известны как абсолютные лоббисты Израиля и все они встречались с ведущими лицами Катара - от эмира до различных министров. Результатом этих визитов и встреч становилась публичная перемена их мнения о Катаре и о том, как к нему следует относиться Америке. Итог, судя по всему - тот визит катарской делегации и совместные заявления, о которых мы вчера писали.

Кампания была настолько очевидной и массированной, что вызвала недоуменные вопросы в еврейской среде. В частности, появились утверждения, что она была бы невозможна без согласования действий всех этих американских еврейских и христианских сионистов с посольством Израиля в США, с которым они тесно сотрудничают. Однако как заявил спикер посольства Итай Бар Дов в интервью израильской газете Haaretz, "любой, кто говорит, что эти визиты были совершены с согласия посольства, говорит неправду". Более того, по его словам, посол Рон Дермер "осуждает такие действия в еврейской и произраильской среде".

А теперь некоторые выводы частного и общего характера в связи с описанной ситуацией.

Политтехнологически действия Катара - это высший пилотаж, пример того, как может и должно лоббировать свои интересы в большой политике современное государство. Для того, чтобы выйти из изоляции, в которую его вогнали сионистские круги США во главе с Кушнером, катарцы не стали обращаться за помощью к их оппонентам - пусть еврейским, но продемократическим кругам, ориентированным на политику Обамы и Клинтон и сотрудничество с Катаром. Казалось бы, именно так и логично было бы поступить после того, как удар по Катару был нанесен республиканским и ультрасионистским крылом американского еврейства. Однако по здравому размышлению становится очевидно, что пока у власти находится Трамп, демократические круги Катару помочь не могут, а ждать прихода к власти демократов несколько лет он себе позволить не может - проблему выхода из изоляции ему нужно решать здесь и сейчас. Поэтому катарцы решают перекупить тех, кто всегда работал против них или, если угодно, откупиться от них относительно малой (по сравнению с потерями от санкций) ценой.

Не менее важно сделать из этой ситуации выводы, с точки зрения системного политического видения мусульман. Потому что, на ее примере не выдерживает критики расхожее представление о том, что на Ближнем Востоке есть агенты Израиля, которыми являются Саудовская Аравия и ОАЭ, а есть непримиримые антисионисты к числу которых относятся Катар или ось Турция - Катар. Кстати, касательно этой оси, она тоже выглядит как-то весьма своеобразно, если на фоне постоянных конфликтов с Америкой Турции, Катар, который разместил у себя турецкую базу для защиты от саудитов и эмиратцев, принимает решение расширить и американскую базу, и вообще тратит миллионы долларов для того, чтобы снискать благосклонность США.

Что же касается отношений с Израилем Катара и Саудии, тут мы вернемся к содержанию статьи Алана Дершковича, о которой шла речь выше. В ней он, обращаясь прежде всего к еврейскимй читателям, рассказывает, как во время посещения им Катара в устроенном там тенисном турнире приняли участие израильские тенисисты, в то время, как саудовская пресса раскритиковала этот факт, как и то, что "флаг Израиля открыто поднимается в Катаре". Из этого Дершкович делает для своих соплеменников следующий вывод: "Этот эпизод сделал для меня очевидным, что саудиты необязательно "хорошие парни" в их конфликте с Катаром". Собственно, это не первая и очевидно не последняя претензия еврейских экспертов к Саудии - не так давно мы писали о докладе израильского Центра стратегических исследований Бегина-Садаата, из которого следует, что взаимодействуя с Израилем против Ирана, саудиты решают собственные задачи, но это абсолютно не означает их любви к нему или того, что ради него они собираются отказываться от принципиальных для арабов позиций.

Хотим пояснить, что мы не осуждаем Катар за эти его действия - он решает свои проблемы и защищает свои интересы, при этом не принося им в жертву других мусульман, например, признанием Иерусалима за Израилем и т.п. Но ведь ровно то же самое делают и Саудия, и ОАЭ - так на каком же основании отношение к их действиям в мусульманской среде должно быть принципиально иным?

Не так давно мы представили нашим читателям анализ запутанной ситуации во взаимоотношениях между основными странами Исламского мира на примере нынешнего конфликта вокруг Судана. Некоторые максималисты подвергли критике его выводы, обвинив нас в "полном размытии рамок", когда "все настолько зыбко и жидко, что ты не понимаешь, кто твой друг а кто твой враг". Из критики следовала распространенная в определенных кругах мысль, которая, конечно же, нам хорошо знакома и даже была близка продолжительное время, согласно которой в современной международной политике Исламского мира есть государства, которые очевидно являются врагами Ислама или агентами врагов Ислама, а есть те, которые если и не отстаивают его интересы в полной мере, то являются объектами атак врагов Ислама за попытки это делать. Поэтому, разумеется, при столкновении интересов первых со вторыми, мусульмане всегда должны быть против первых, и если не поддерживать вторых в полной мере, то больше сочувствовать им.

Так вот, эта история с Катаром наглядно демонстрирует, что в мусульманской "игре престолов" все действительно "зыбко и жибко", а друзья и враги определяются и меняются на ходу, строго в зависимости от того, кто в чьей лодке (государстве, режиме и т.д.) находится. Что же касается обычных мусульман, которые не находятся ни в одной из этих лодок, вряд ли им следует идеализировать одни из них и демонизировать другие. Если в мире сегодня нет и не предвидится государства, которое было бы готово подчинить всю свою политику интересам Исламской уммы, и попытки создать такое государство пока только ухудшают ситуацию, как это произошло на наших глазах, то те государства, что имеются, надо оценивать по их относительному благу или вреду для мусульман (их собственных и всех остальных), а не навязанным противоборствующими сторонами стереотипам.