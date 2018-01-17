Судан-Египет: приведут ли "игры престолов" к новой войне между мусульманами?

(На фото - Абдельфаттах ас-Сиси и Омар Башир)

Конфликт между двумя африканскими странами - Суданом и Египтом снова вошел в горячую фазу. Причем, до такой степени, что некоторые наблюдатели говорят о вероятности войны между ними.

В начале месяца Судан отозвал своего посла из Египта после появления информации о том, что египетские силы стягиваются к восточным границам Судана, где они собираются поддержать местных повстанцев. Обвинения в поддержке повстанцев в адрес Египта Суданом выдвигались неоднократно, но Каир их неизменно опровергал ("ихтамнет").

Египетский министр иностранных дел Абу Зейд заявил, что Каир предпримет ответные меры.

Вообще, надо сказать, что у Египта и Судана давно существовали между собой противоречия, как экономического, так и политического характера.

Так, мы писали в свое время о проекте строительства Дамбы возрождения Великой Эфиопии на Ниле, в спорах о котором друг другу как раз противостоят, с одной стороны, Эфиопия и Судан, с другой стороны, Египет. Первые заинтересованы в строительстве этой дамбы, так как надеются на решение своих энергетических и ирригационных проблем и оживление своих экономик. Второй опасается падения уровня Нила и возможной засухи, что для перенаселенного 80-миллионного Египта может оказаться критичным.

Политический аспект - это старая история, связанная с "Братьями-Мусульманами"*. Если Абдельфаттах ас-Сиси в свое время захватил власть в результате военного переворота с целью их свержения, то суданский лидер Омар Башир точно так же захватил власть в результате военного переворота при их поддержке и как их представитель. Египетский режим абсолютно параноидален в отношении всего, что связано с ихванами и подозревает Судан в их поддержке. Основания для этого вряд ли есть, так как начав в свое время с амбиций стать мировой платформой исламских движений, которые олицетворял идеолог новой суданской власти Хасан ат-Тураби, под давлением и Запада, и арабских соседей Башир в итоге отказался от этих попыток, и посадил Тураби под домашний арест. После этого Судан на экономической основе отправлял свои войска для поддержки операции Саудовской Аравии в Йемене, невзирая на ее антиихвановскую идеологию и политику, а совсем недавно прибыл в Сочи на встречу к Путину, в ходе которой заявил, что "вмешательство России спасло Сирию как государство", и это при том, что в Сирии Россия воюет с оппозицией, тоже имеющей ихвановское ядро и происхождение.

Однако фактором, послужившим активизации конфликта Судана с Египтом, стал визит в эту африканскую страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и достигнутые им с Омаром Баширом договоренности, о чем мы недавно писали. Египетский режим воспринял эти договоренности о реконструкции турками суданского порта Суакин как направленный против него заговор, в результате которого в этом порту будет создана турецкая военная база, угрожающая судоходству вдоль Красного моря. В многочисленных СМИ утверждалось, что так же это восприняли Саудовская Аравия и ОАЭ, омываемые этим морем, хотя никаких официальных заявлений с их стороны по этому поводу не поступало. В свою очередь посол Турции в Судане Ирфан Незироглу заявил, что эти подозрения абсолютно беспочвенны.

Вообще надо сказать, что конспирологические слухи и домыслы на тему реального или мнимого противостояния связок КСА-ОАЭ и Турция-Катар в последнее время активно нагнетаются с обеих сторон.

Так, в период, предшествующий признанию Трампом Иерусалима столицей Израиля и последовавший за этим, катарские и турецкие СМИ активно распространяли информацию о якобы поддержке саудитами и эмиратцами этого решения, а ранее - слухи о том, что КСА и ОАЭ собираются профинансировать проект переноса палестинского государства на Синай (со ссылкой на "Аль-Джазиру" об этом тогда писали и мы). Хотя в итоге и КСА, и ОАЭ, и Египет голосовали против США и Израиля в ООН, саудовский король выразил поддержку Палестине, а израильские эксперты стали говорить о неискренности намерений саудитов в части сближения с Израилем, которое нужно им только для противостояния Ирану.

С другой стороны, абсолютно на ровном месте конфликт с Турцией спровоцировал министр иностранных дел ОАЭ Абдуллаз бин Зайед ан-Нахйан, вспомнивший историю с осадой Мекки и вывозом из нее ценностей в Стамбул во время восстания 1916 года и его подавления Фахреддином-пашой, ответственность за которые он возложил на "предков Эрдогана".

Сейчас египетско-эмиратские СМИ пишут о том, что свою базу в Суакине турки собираются чуть ли не предоставить Ирану для поддержки хуситов в Йемене, хотя Анкара в принципе занимала по Йемену позицию, солидарную с Арабской коалицией, осуждая лишь непропорциональное применение силы, ведущее к гибели гражданского населения.

КСА и ОАЭ часто обвиняются в этой связи в том, что они строят свою региональную политику, опираясь на союз с США и даже с Израилем, с которым активно пытаются помириться и сотрудничать, игнорируя проблему Палестины. Но, увы, аналогичные обвинения можно предъявить и их оппонентам, которые сближаются не только с Ираном, но и Россией, а если рассматривать Судан, то и с Китаем, союз с которым в последнее время пытается заключить и Турция. При этом также можно сказать, что игнорируются проблемы и уйгуров, которые отданы на растерзание Китаю в угоду дружбе с ним, и угнетаемых Кремлем мусульман России, которые депортируются по запросам российских спецслужб, и суннитских меньшинств Ирана.

Так что, в этом смысле политика противостоящих "суннитских" дуэтов вполне зеркальна. И те, и другие ставят во главу угла свои прагматические интересы, при необходимости поступаясь ради них и своих взаимоотношений с немусульманскими партнерами, интересами других мусульман. Партийные симпатии и антипатии (ихвановские или антиихвановские) при этом используются скорее как пропагандистский инструмент, и при необходимости легко забываются, как это было с Омаром Баширом и его сотрудничеством с Саудовской Аравией или его поддержкой операции Путина против ихванов в Сирии.

Мы не сторонники делать из всего этого нигилистические выводы, называя эти государства и их лидеров антиисламскими и т.п. К сожалению, реалии таковы, что в последние десятилетия все попытки создания геополитических проектов на основе чисто исламских ценностей, солидарности и интересов потерпели крах - по причинам, которые являются темой для отдельного обсуждения. И мы относимся с пониманием к тому, что государствам, которые сохраняют Ислам в качестве важного фактора своей идентичности, внутренней и/или внешней политики (что уже немало), приходится вступать в союзы с мировыми и региональными неисламскими игроками.

Но, как говорится, "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Поэтому, хотелось бы, чтобы все эти "игры престолов" происходили с минимальными негативными последствиями для мусульманских народов, которые оказываются их заложниками. И, в частности, чтобы в данном случае - Египта и Судана - не началась новая война, гибнуть в которой будут не стоящие за ней политики, а простые мусульмане.

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