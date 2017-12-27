Эрдоган и Омар Башир: идейное братство или выгодное сотрудничество?

(На фото - президенты Турции и Судана)

Состоявшийся на днях визит президента Судана Омара Башира в Турцию имел как практические, так и символические результаты.

Страны договорились о реконструкции Турцией портового острова Суакин, с завоевания которого султаном Селимом Явузом 500 лет началось османское правление в Судане. Тут налицо и символизм, и практические результаты - Турция вложит в проект 650 миллионов долларов и получит возможность использовать часть острова в туристических и логистических (транзитных) целях.

Кроме того, на острове будут совместными усилиями сооружены доки для обслуживаня как гражданских, так и военных кораблей.

Все это, безусловно, можно считать знаковым усилением позиций Турции в Судане. Однако при этом надо иметь в виду, что в перечне стратегических партнеров Судана Турция уже далеко не первая. Его президент Омар Башир, ставший изгоем на Западе, уже давно выбрал в качестве главного партнера Китай, а недавно посетил Сочи, где договорился с Владимиром Путиным о создании в Судане российской военной базы и заявил, что вмешательство России в войну в Сирии спасло ее как государство...

В этой связи надо отметить, что Реджеп Тайип Эрдоган и Омар Башир не просто главы двух обычных государств, а политические лидеры, коих связывает более глубокая политическая общность. Ее всячески старался демонстрировать турецкий лидер, но не похоже, что его суданский коллега был от этого в восторге. Так, на фото видно, как на совместном снимке Эрдоган демонстрирует фирменный ихвановский жест (Рабия), в то время, как суданский президент ограничивается политически нейтральным выпячиванием большого пальца.

Дело в том, что в свое время Омар Башир пришел к власти именно как представитель суданского филиала "Братьев-Мусульман"*, надеждой которых многие потом считали и Эрдогана. Судан в 90-е годы прошлого века под руководством Башира вообще был тем, чем в конце десятых годов этого пыталась быть Турция - мировым центром суннитского политического Ислама. Идеологом такого глобального проекта был тогдашний духовный лидер этой страны и союзник Башира - Хасан Тураби, который предоставил ее площадку многим исламским движением со всего мира. Однако потом и некоторые из этих движений повели себя не самым лучшим образом, и в целом на Судан стало оказываться слишком сильное давление, и Башир решил пожертвовать фигурой Тураби и его глобальными проектами, перейдя в оборонительную позицию. Примерно как Эрдоган под аналогичным давлением пожертвовал Ахметом Давуоглу с его неоосманизмом, поставив во главу угла национальные интересы Турции.

С той поры политика Башира представляет собой сплошную борьбу за выживание. От былых ихвановских амбиций там не то, что ничего не осталось, напротив, в этой борьбе ему зачастую приходится сотрудничать с явно враждебными ихванам силами - КСА, ОАЭ, Египтом под руководством Сиси. Да и похвала в адрес Путина, воюющего именно с ихвановской в своем ядре сирийской оппозицией, помимо прочего является и предательством своих былых однопартийцев.

Так что, не мудрено, что Башир предпочел жесту "Рабии" поднятый вверх большой палец. В данном случае со стороны обоих лидеров жесты были больше, чем жестами. Эрдоган таким образом как бы хотел показать эксклюзивность турецко-суданских отношений, скрепленных идейным братством. Башир же, напротив, демонстрировал, что "все ок" - далеко не только с Турцией, но и со всеми государствами, в том числе ее конкурентами и оппонентами, с которыми он слишком связан, чтобы позволить себе демонстрировать давно изжитую ихвановскую лояльность.

Поэтому, можно сказать, что каждый получил от этой встречи то, что было нужно ему. При этом надо отметить, что хотя ихвановские жесты со стороны Эрдогана теперь уже нельзя рассматривать иначе как "тролинг", Африка в целом - это одно из наиболее успешных направлений турецкой внешней политики. Не так давно Турция открыла свою базу в Сомали, чьему правительству она покровительствует (там, кстати, тоже бывшие ихваны), растет торговый оборот Анкары с африканскими странами. Так что, хоть тягаться с Китаем в качестве главного партнера и покровителя Африки Турции вряд ли удастся, но свою нишу в этом перспективном регионе она, очевидно, прощупывает и занимает.

* - запрещены в РФ