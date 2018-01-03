Партия Эрдогана начала сотрудничество с китайской Компартией

На прошлой неделе Турцию по приглашению правящей Партии Справедливости и Развития (AKP) посетила официальная делегация Коммунистической Партии Китая (КПК).

В ходе четырехдневного визита был организован межпартийный семинар КПК, AKP и еще ряда других политических партий и общественных сил с целью лучшего взаимодействия и сотрудничества. Китайские коммунисты рассказали турецким товарищам об учении и политике "социализма с китайским лицом" и решениях 19-го Съезда КПК.

Стоит отметить, что с турецкой стороны помимо AKP в мероприятиях приняли участие представители позиционирующей себя в качестве кемалистской Народно-Республиканской Партии - CHP (впрочем, AKP сейчас оспаривает их монополию на кемализм) и партии "Ватан" (Родина) Догу Перинчека - ближайшего партнера Александра Дугина в Турции.

На фоне этого визита ряд показательных заявлений сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Так, в беседе со своим китайским коллегой Ванг Уи он сказал буквально следующее: "Мы рассматриваем безопасность Китая как свою безопасность. Мы категорически не позволим в Турции никакую активность, угрожающую или противостоящую Китаю. Кроме того, мы предпримем усилия, чтобы покончить с любыми информационными нападками на Китай".

Отметим в этой связи, что долгие годы Турция, воспринимающаяся тюрками всего мира как его лидер и защитник, и сама выступала в поддержку оккупированных Китаем уйгуров, подвергаемых насильственной китаизации и деисламизации. В таком качестве она рассматривалась и уйгурами. Поэтому исторически в Турции сформировался крупнейший центр уйгурской эмигрантской диаспоры, противостоящей политике коммунистического Китая. Однако некоторое время назад уйгурские мухаджиры уже ощутили на себе изменение отношения Анкары, когда среди них прокатилась волна арестов, аналогичная тем, что прошли в среде мухаджиров с постсоветского пространства.

Слова Чавушоглу вполне однозначно проясняют, что речь идет не о "случайной ошибке", а о последствиях смены внешнеполитического курса страны. Более того, отметим, что совместные мероприятия AKP и КПК уже однозначно выходят за рамки прагматической государственной политики (real politik). Подобную политику по отношению к Китаю ведут многие государства, но сотрудничество на уровне партий является показателем именно идеологической близости.

Отметим, что из основных турецких партий в данном мероприятии не приняли участие две - курдская Партия Демократии Народов (HDP) и тюркистская Партия Националистического Движения (MHP). И если первая, скорее всего, была исключена из них в угоду Анкаре, то вторая наверняка не стала принимать участие в мероприятиях с гонителями тюрок, чтобы не потерять поддержку своего электората.