Арабы с турками спорят из-за прошлого

После того, как не состоялся устремленный в будущее союз суннитских стран Ближнего Востока, возможность которого всерьез обсуждалась еще пару лет назад, закономерно вспыхнули споры о прошлом.

Так, министр иностранных дел ОАЭ Абдуллах бин Зайед аль-Нахайян сделал ретвит текста какого-то иракского врача следующего содержания:

"Знаете ли вы, что в 1916 году турок Фахри паша совершил преступление против людей города (Медины) Пророка, украл их имущество, захватил их и вывез на поездах в Шам и Стамбул, такое путешествие называлось "сафарберлик".



Турки также украли большинство рукописей библиотеки Махмудия и отослали их в Турцию.



Это предки Эрдогана и их история с арабскими мусульманами".

На это жестко отреагировал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын (они оба на фото):

"Стыдно, что @ABZayed, министр иностранных дел ОАЭ, репостит эту пропагандистскую ложь, которая стремится снова и снова повернуть турок и арабов друг против друга. Тогда именно Фахреддин-паша смело защищал Медину от британских планов. Нападать на президента Эрдогана во что бы то ни стало, теперь новая мода?".

Предсказуемо эта перепалка обросла валом гневных комментариев с обеих сторон, которые разрослись в новую арабско-турецкую распрю. Из содержательных комментариев можно указать на напоминание о том, что саму библиотеку Махмудия в Медине, открыл османский султан Махмуд, в честь которого она названа, и что если бы османы не вывезли из нее реликвии в Стамбул, они бы сейчас выставлялись не в Топкапы, а в Британском музее Лондона.

В целом же, все происходящее производит крайне печальное впечатление. Вместо того, чтобы сообща строить общее будущее, мусульманские народы предпочитают обсуждать темные стороны своего прошлого (забывая о его великих эпизодах). Меж тем, история распада Османского государства учит нас тому, что он произошел не из-за "предательства арабами турок" или "угнетения турками арабов", как принято считать у национал-фанатов той или иной стороны, а из-за того, что охваченные подобными настроениями мусульманские народы единому великому государству предпочли свои удельные княжества и республики.

И, как видно, за век ситуация в лучшую сторону не изменилась.