Сионисты требуют от Саудии однозначной лояльности

В предверие визита в Израиль наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана политика его страны подверглась жесткой критике со стороны сионистских кругов.

Причиной стали и голосование Саудовской Аравии на Генассамблее ООН по вопросу Иерусалима солидарно с другими мусульманскими странами против США и Израиля, и последующие заявления короля Салмана о поддержке независимой Палестины со столицей в восточной Иерусалиме.

Тональность сионистских ястребов такова, что союз с такой страной, о котором так долго говорилось ранее, Израилю не нужен. Да и вообще, не столько Израилю нужна Саудовская Аравия, сколько он ей - для противостояния Ирану, а значит, это она должна определиться и сделать ясные шаги на встречу.

Так, руководство израильского Центра стратегических исследований Бегина-Садата опубликовало доклад, в котором сионистскому руководству предложены 10 тезисов для выстраивания политики в отношении Саудии.

Первый заключается в том, что Саудовская Аравия стремится не столько к миру с Израилем, сколько заручиться его поддержкой для борьбы с Ираном. Второй - по этой причине Израилю не особо нужен такой "союз", так как он не решит ни его проблем, ни проблем региона. Третий - нельзя позволять Саудии использовать свои отношения с Израилем для поддержки Палестины в любой форме. Четвертый - если Саудия будет заявлять о желании помочь Палестине, ей надо дать сделать это на своей или какой-то другой территории, мол, пусть забирает этих палестинцев себе. Пятый - Израиль должен признать Дом Саудов в качестве легитимной власти КСА только в ответ на полное и безоговорочное признание им самого Израиля. Шестой - в случае установления дипотношений между двумя странами, посольство Саудовской Аравии в Израиле должно быть размещено в Иерусалиме. Седьмой - Саудия и Израиль не должны голосовать друг против друга, как это было недавно на Генассамблее ООН, хотя могут воздерживаться при таких голосованиях. Восьмой - Израиль не должен позволять вмешиваться в отношения с Саудовской Аравией США и ЕС. Девятый - никакие международные гарантии для этих отношений также не нужны. Десятый - отношения с Саудией, если она примет все эти условия, должны быть закреплены не только на бумаге, но и на практике - сотрудничеством во всех сферах, включая интенсивный туризм, культурный обмен и т.д., чтобы это вело к дружбе между израильтянами и саудитами, а не просто формальному сотрудничеству.

В общем, как видно, воинствующие сионисты предлагают полностью поставить Саудовскую Аравию на колени и потребовать от нее предпочесть дружбу с Израилем принадлежности к сообществу стран Арабского и Исламского мира.

Примет ли Эр-Рияд подобный ультиматум или отношения между Саудией и Израилем так и не выйдут за рамки тактического взаимодействия против Ирана?