Нож в спину Трампу: король Салман поддержал Палестину

Мы уже не раз писали о том, что в последнее время своими сумасбродными действиями президент США Дональд Трамп отпугивает от Америки даже ее стратегических союзников.

Так, несмотря на представление о том, что Саудовская Аравия поддерживает Израиль против Палестины, по крайней мере, на официальном уровне королевство заняло вполне однозначную позицию, совпадающую с позицией остального Исламского мира.

В частности, сегодня саудовское государственное информагентство (Saudi Press Agency) опубликовало заявление короля Салмана о том, что он поддерживает "легитимное право палестинского народа создать независимое государство с Восточным Иерусалимом как его столицей".

Также сообщается, что король заверил в своей поддержке главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса, который впал в немилость Вашингтона. Во встрече с ним и другими руководителями Палестинской администрации приняли участие король и ряд принцев, но не наследный принц (уали уль-ахд) Мухаммад ибн Салман, который ранее был приглашен с визитом в Израиль...

Кроме того, сегодня король Салман принял премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и во время встречи с ним заявил, что мусульманские страны должны занять солидарную позицию по вопросу статуса Иерусалима и защите прав палестинцев.