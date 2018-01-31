США хотят вернуть Катар. Кризис ударил по их интересам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал к скорейшему разрешению т.н. Катарского кризиса, то есть, урегулированию конфликта между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией и ОАЭ, с другой стороны.

По словам Тиллерсона, эти события нанесли экономический и военный ущерб, как самим участникам конфикта, так и США. "Необходимо, чтобы все стороны конфликта минимизировали риторику, ведущую к эскалации конфликта и работали над его преодолением", - сказал он.

Такие заявления были сделаны в ходе состоявшегося в Вашингтоне "американо-катарского стратегического диалога", в котором приняли участие Тиллерсон с рядом других ведущих лиц США и делегация Катара во главе с его эмиром Аль-Сани.

Катар и США достигли договоренности о расширении контингента американской авиабазы Аль-Убейд до 10 000 человек, что потребует строительства 200 дополнительных жилых помещений для американских военных в Катаре.

Укажем в этой связи на ряд примечательных деталей.

Прежде всего, ни для кого ни секрет, что Катарский конфликт был спровоцирован лично Дональдом Трампом во время визита его и его иудейского зятя Джареда Кушнера в Саудовскую Аравию в прошлом году. Общеизвестны также крайне натянутые отношения Трампа со вторым лицом США - Тиллерсоном. Тот прилюдно называл нового американского президента "придурком", в ответ на что Трамп предложил ему помериться IQ, наглядно подтверждая таким образом данную ему характеристику. Также, не раз циркулировали слухи об отставке Тиллерсона, которому с трудом удается сосуществовать с Трампом.

Так вот, показательно, что говоря о необходимости урегулирования Катарского кризиса, Тиллерсон заявил, что этого хочет "американский истеблишмент - госсекретариат и министерство обороны", таким образом в очередной раз дистанцировавшись от американского президента. Другой вопрос, насколько надежными для Катара (и не только) могут быть договоренности с такой командой, где правая рука не знает, что делает левая, либо же специально разыгрывает игру в хорошего и плохого следователей?