Катар и Саудовская Аравия близки к нормализации отношений - СМИ

Катар и Саудовская Аравия близки к заключению предварительного соглашения о прекращении спора, который сталкивает друг с другом соседей по Персидскому заливу уже на протяжении более трех лет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает катарский ресурс Al Jazeera.

По словам катарского канала ожидаемая сделка состоится после того, как советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в регион Персидского залива в рамках последней попытки разрешить кризис в Персидском заливе, прежде чем администрация Трампа покинет свой пост в январе.

Поездка Кушнера включала в себя встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом в Эр-Рияде в начале этой недели и с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе в среду.

В среду Wall Street Journal (WSJ) процитировал официальных лиц США, которые заявили, что основной целью переговоров будет разрешение спора о разрешении катарским самолетам летать через воздушное пространство Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Bloomberg сообщил, что в будущем соглашении не будут участвовать ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые вместе с Саудовской Аравией сформировали квартет стран, блокирующих Катар.

В июне 2017 года квартет разорвал дипломатические и торговые связи с Катаром и ввел эмбарго на суше, море и воздухе в отношении Катара, обвинив Доху в поддержке терроризма и установлении связей с Ираном, которые считались слишком тесными.

Доха неоднократно отвергала обвинения как необоснованные, подчеркивая при этом свою готовность к диалогу.

В качестве платы за снятие блокады четыре страны поставили Катару ультиматум из 13 пунктов, который включал закрытие сети Al Jazeera Media Network.

WSJ сообщил, что блокирующие страны ослабили свои требования о снятии блокады, отметив, что Саудовская Аравия проявила большую готовность найти общий язык для урегулирования кризиса.

«Это [известие об ожидаемом соглашении] - большой шаг в правильном направлении, который, по крайней мере, прокладывает путь к тому, что станет усилиями по разрешению конфликта, на которые уйдут годы», - говорит доцент Королевского колледжа Лондона Андреас Криг об ожидании соглашения.

«Это объявление в первую очередь приведет к принятию обеими сторонами мер по укреплению доверия, которые должны продемонстрировать искренность Катара и Саудовской Аравии в стремлении положить конец расколу.

«Двусторонние комитеты могут функционировать как форум для разрешения споров за закрытыми дверями. Наличие механизмов разрешения споров необходимо для обеспечения того, чтобы этот эпизод кризиса в Персидском заливе стал последним. Только после этого переходного периода обе стороны действительно будут говорить о том, как положить конец кризису в целом», - добавил Криг. Он также подчеркнул, что идеологический раскол в Персидском заливе существует не столько между Катаром и Саудовской Аравией, сколько между Катаром и ОАЭ.

«В настоящий момент Эмираты не могут или не хотят брать на себя обязательства и намеренно исключены из любых посреднических усилий как кувейтцев, так и американцев. Это может оставить ОАЭ в значительной степени изолированными, как и после эпизода кризиса в Персидском заливе в 2014 году, посылая неправильный сигнал администрации Байдена о том, что Абу-Даби может быть подрывным игроком в регионе», - добавил Криг.

Две недели назад министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдур-Рахман Аль Тани подтвердил, что Доха приветствует диалог, поскольку он основан на уважении суверенитета Катара. Он пояснил, что ни одна из сторон не выиграла от продолжения кризиса в Персидском заливе.

В целом, очевидно, что сейчас мы проходим через интересное время смены администраций в Белом доме, когда различные игроки, понимающие, как может смениться конфигурация, стараются разрешить споры так, чтобы не остаться на проигравшей стороне в будущем.