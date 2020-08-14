Банкротство Арабского мира: кто виноват и что делать?

За прошедшую неделю произошли следующие события, большинство из которых освещались в публикациях "Голоса Ислама":

- торжественная встреча тысячами жителей Ливана президента Франции Эммануэля Макрона как желаемого спасителя этой страны на фоне банкротства ее политического класса (надо отметить, что параллельно другая часть ливанцев возлагает схожие надежды на Турцию и Реджепа Тайипа Эрдогана);

- заключение Египтом и Грецией договора о демаркации границ, направленного против Турции и Ливии (ПНС);

- заключение договоров и установление отношений между ОАЭ и Израилем, фактически направленных против борьбы за независимую Палестину (на очереди, по-видимому, ОАЭ).

Все эти пазлы складываются в картину, которую анализирует Ибрагим Карагюль, главный редактор близкого к правящим кругам Турции издания "Ени Шафак" в своей статье "Кто строит арабский фронт против Турции" (https://www.yenisafak.com/en/columns/ibrahimkaragul/who-is-building-the-arab-front-against-turkey-2047558).

Карагюль пишет:

"Неарабские мусульманские страны набирают силу, в то время как арабские мусульманские страны, особенно те, что находятся под влиянием заливных арабов (ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет под властью Абдельфаттаха ас-Сиси) не просто деградируют, но фактически коллапсируют.

Неарабские мусульманские страны стремительно избавляются от опеки Запада, открывая собственную динамику, в то время, как арабские страны еще больше стремятся к западной протекции, строя только более зависимые отношения.

Неарабские мусульманские страны пылко защищают Исламский мир и права мусульманских общин, в то время как арабские страны уносятся от всего этого ветром, все дальше отстраняясь от этих претензий и наследия. Новый фронт, возглавляемый ОАЭ, занят этим в особенности, открыто отвергая исламское политическое наследие".

Да, констатация, что называется, не в бровь, а в глаз. Но ведь такая постановка диагноза требует задаться вопросами: "кто виноват?" и "что делать?"

С виноватыми вроде бы все ясно уже несколько десятилетий: наследие колониализма, марионеточные коррумпированные режимы и элиты.

В начале второй половины XX века их громко обличали молодые светские арабские националисты, связанные с общеарабской социалистической партией БААС, на которых возлагали свои надежды арабские массы во многих странах. Гамаль Насер, Саддам Хусейн, Муамар Каддафи и другие - все это лидеры этой волны. И нельзя сказать, что они не добились никаких успехов, однако, итогом их многодесятилетнего, изначально многообещающего правления стало воспроизводство тех же коррупции, диктатур, беспредела, а в некоторых случаях - таких как Сирия Башара Асада - откровенного колониализма.

Альтернативу этой, светской панарабской волне примерно в то же время начала представлять волна исламского возрождения, связанная прежде всего с ассоциацией "Братья-Мусульмане"*. За десятилетия борьбы в арабском мире ей удалось добиться весьма скромных результатов, и это мягко говоря. Победивший на выборах президент Египта Мохаммад Мурси был смещен и умучен военными, как и тысячи его однопартийцев. В Тунисе краткосрочное правление ихвановской партии "Ан-Нахда" закончилось после поражения на очередных выборах (хотя благодаря мирной смене власти ей там удалось сохранить позиции в политике). В Судане, где власть силой захватил связанный с ихванами генерал Омар Башир, он сперва постепенно дистанцировался от их повестки, а в итоге был свергнут демократической революцией. И, наконец, в Катаре, который обвиняют в поддержке ихванов, они существуют как фон и инструмент наследственной власти, принципы формирования которой далеки от их идеалов.

Внутри исламского лагеря разочарование в "слишком умеренных" ихванах привело к появлению и распространению непримиримого джихадизма, начиная с "Аль Каиды"*, заканчивая ИГ* как кульминацией этой тенденции. Но и они потерпели поражение в арабском мире, опять же, перенеся свой центр за его пределы - в Центральную Азию и Африку, где конкурируют друг с другом.

Так что, да, состояние арабского мира сейчас такового, каково оно есть. Больше того, надо отметить, что режимы вроде эмиратского, саудовского и египетского сейчас во многом играют именно на том, что в условиях провала наднациональных проектов - сперва панарабского, а затем панисламского, способны худо-бедно обеспечить порядок в своих "национальных государствах".

Однако можно ли сказать, что они представляют собой полную противоположность Турции или тому же Пакистану? На уровне риторики, о которой пишет Карагюль, пожалуй. Но ведь на уровне реальной политики и Пакистан, и Турция также во главу угла ставят свои национальные интересы.

Да, Имран Хан сегодня позволяет себе выпады в адрес не только Дели, но и Вашингтона. Но вынужден молчать по уйгурскому вопросу, чтобы не разозлить выбранного Пакистаном в качестве альтернативы Америке нового стратегического партнера - коммунистического Китая.

Поддерживая во многих ее действиях Турцию, мы не раз писали об аналогичном поведении с ее стороны. А оно в свое время затронуло не только уйгурских беженцев или мухаджиров с постсоветского пространства - после смещения с поста премьер-министра Ахмета Давутоглу и создания правящей коалиции между эрдогановской Партией Справедливости и Развития (AKP) и ее бывшим противником - Партией Националистического Движения (MHP), Турция отказалась от прежней политики поддержки Арабской весны, перейдя к политике "осажденной крепости".

Сейчас же, когда внешнеполитическая конъюнктура изменилась и Турция снова перешла к экспансивной политике, на этот раз на средиземноморском направлении (https://golosislama.com/news.php?id=36804), она столкнулась с тем, что в арабском мире ей противостоят озабоченные своими интересами "национальные государства", которые как и все национальные государства ищут союзников в борьбе за свои интересы, исходя из того, кто их может поддержать, а не братства по вере.

Так что, вряд ли за создание арабского фронта против Турции стоит возлагать вину на одних арабов. Другое дело, что посыпанием головы пеплом делу уже не поможешь, поэтому сейчас надо искать ответ не столько на вопрос "кто виноват?", сколько на вопрос "что делать?"

А вот на этот вопрос - в данном случае о том, как изменить положение арабского мира - простой ответ найти пока не получается. По крайней мере, опытным путем проверено, что ни панарабские, ни панисламские эксперименты, игнорирующие интересы конкретных арабских государств, не работают. Работают, пусть и на своем скромном уровне, двухсторонние союзы и отношения вроде связки Турции с ливийским ПНС или Катаром, или ее взаимодействия с Марокко и Тунисом в противодействии планам втянуть их в коалицию ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии в Ливии.

Поэтому наиболее реалистичный сценарий решения описанной проблемы арабского мира заключается в изменении его картины пазл за пазлом. Если, конечно, новый мировой ураган не сметет их все сразу...

* - запрещены в РФ