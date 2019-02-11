Лучше поздно чем никогда: Турция критикует Китай за угнетение мусульман

Спустя длительное время после начала китайских репрессий в отношении мусульман Синьцзяна и взывания к совести мусульманских правителей, предпочитающих сотрудничать с Китаем, а не критиковать его, наконец-то в первый раз правительство мусульманской страны выступило с критическим заявлением.

В минувшие выходные официальный представитель МИД Турции Хами Аксой раскритиковал политику китайских властей по систематической ассимиляции уйгурских тюрок и других мусульман, заявив, что это является «большим позором» для человечества.

«Уже не секрет, что более миллиона уйгурских тюрок, которых произвольно арестовали, подвергаются пыткам и политическому промыванию мозгов в концентрационных центрах и тюрьмах», - сказал Аксой.

«Уйгуры, которые не содержатся в лагерях, также находятся под сильным давлением. Наши граждане уйгурского происхождения, проживающие за границей, не могут услышать своих родственников, проживающих в этом регионе», - добавил он.

По словам Аксоя, Турция призывает власти Китая уважать основные права уйгурских тюрок и закрыть концлагеря.

«Мы также призываем международное сообщество и Генерального секретаря ООН предпринять эффективные шаги, чтобы положить конец человеческой трагедии в регионе Синьцзян», - добавил Аксой.

Аксой практически прямо сказал, что катализатором для этого обращения стали слухи о смерти уйгурского поэта и музыканта Абдурехима Хейита (еще в 2015 году он давал концерт в Турции).

«В такой обстановке мы с большой печалью узнали, что достойный поэт Абдурехим Хейит, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за свою композицию, умер на втором году своего заключения», - сказал он.

«Этот трагический инцидент еще больше усилил реакцию турецкой общественности на серьезные нарушения прав человека в регионе Синьцзян».

Аксой в конце концов выразил надежду Турции на то, что власти Китая рассмотрят реакцию турецкого народа на серьезные нарушения прав человека.

Общее настроение наблюдателей относительно этого заявления выражается словами, которые мы вынесли в заголовок — лучше поздно, чем никогда. Почему официальная Турция, после дифирамбов в адрес коммунистического Китая и молчания по поводу уйгуров, наконец-то выступила с достаточно резким заявлением, остается темой для спекуляций.

Ряд наблюдателей предполагает, что это может быть связано с разворот Турции в сторону США, особенно если учесть недавнее заявление Эрдогана о том, что Турция и США преодолели все трудности в отношениях. На это может указывать и тот факт, что по крайней мере в государственных турецких СМИ начинают появляться материалы, критикующие и положение российских мусульман. Впрочем, это пока что смутная догадка, а отношения Турции и США пока что далеки ситуации, когда Турция могла бы открыто критиковать Китай и Россию.

Гораздо более серьезным аргументом являются грядущие этой весной важные муниципальные выборы в Турции. Соответственно, заявление турецкого МИД рассматривается как попытка правящей партии выиграть голоса турецких националистов, представив себя защитницей мусульман тюрок в Синьцзяне.

Действительно, этот шаг почти наверняка продиктован предвыборной кампанией. Но в конце концов, какая нам разница, что сподвигло Анкару возвысить свой голос в защиту угнетаемых мусульман? Что необходимо заметить, так это важность мусульманского гражданского общества. Даже те наблюдатели и эксперты по Турции, которые крайне критически относятся с Эрдогану и его партии, отмечают, что сама необходимость для правящей партии прислушиваться к общественному настроению говорит о наличии какого-никакого, но гражданского общества в Турции. Общества, от которого зависит политический успех даже такого человека, как Эрдоган, и чей голос не может быть проигнорирован никем.

Многие посчитали, что заявление МИД было слишком слабым, а сам Эрдоган по прежнему не высказался. Самое главное, совершенно не понятно, насколько далеко турки готовы зайти в осуждении Китая, и даже в возможном дипломатическом конфликте с Китаем. Например, готовы ли они рискнуть совместными турецко-китайскими проектами? Ведь очевидно, что Китай не остановит маховик репрессий по одному лишь требованию из Анкары. Видимо, многое может действительно зависеть от отношений с США, так что время покажет.

Отметим лишь, что в целом отношение Турции к угнетению различных мусульманских меньшинств было всегда смешанным. Особенно хорошо это видно в последнее время на примере крымских татар — с одной стороны Турция всегда четко и ясно выступала на стороне крымских татар, не признавала (и не признает) аннексию Крыма, способствовала освобождению крымскотатарских политических узников, и фиксировала многочисленные нарушения прав человека в Крыму, в тоже время помогая материально как крымской диаспоре в Турции, так и крымским татарам в Украине. С другой же стороны, отношение Анкары к крымскотатарскому вопросу ничуть не мешает широко разрекламированному сотрудничеству Турции и России, причем на всех уровнях. Турция не только не присоединилась к санкциям против России (хотя казалось бы имеет для этого большой мотив), но и наоборот стремится к углублению экономического и политического сотрудничества, а всякий шаг со стороны России (вроде отмены виз) воспринимается как дипломатическая победа.

Не исключено, что отношения с Китаем после про-уйгурского заявления могут развивать точно в таком же ключе, как и отношения с Россией.

Между тем, Китай явно занервничал после турецкого заявления. Агентство CRI TÜRK, основанное и управляемое Пекином, не только привело слова «опровержения» от пресс-службы Синьцзян-Уйгурского автономного района, но даже опубликовало видео с живым музыкантом Абдерахимом Хейитом.

На видео человек похожий на Абдурехима Хейита (и скорее всего это на самом деле он), называет свое имя и дату (10 февраля 2019 года) и говорит, что он жив и здоров, а слухи о его смерти не правдивы. Наблюдатели отмечают странности видео, но как бы то ни было, все мы знаем, как такие видео из концлагеря могут записываться. Даже если слух о смерти Хейита оказался ложным (а это легко может быть, учитывая непрозрачность информации), обвинение в адрес 57-летнего музыканта, который якобы пытался подорвать национальную безопасность КНР, остается. И человек на видео похож именно на заключенного концлагеря, а не на ученика «центра профессионального обучения», как пытается китайская пропаганда представить эти лагеря.

Напомним, что недавно, с 9 по 16 января, китайцы устроили «экскурсию по ГУЛАГУ» для некоторых представителей прессы, включая неких турецких журналистов, которые остались в восторге от увиденного и выразили свою поддержку китайскому правительству. Мы не знаем, кем были эти турецкие журналисты, но скорее всего эти люди работают на такие же ресурсы, как и CRI TÜRK, или на анти-западную секулярную ODA TV, чей редактор Эркин Оджан (по совместительству редактор в Sputnik TR) является известным коммунистом и горячим сторонником Китая.

Как отреагирует Турция на появление Хейита, и как будет развиваться дальше китайско-турецкий спор, мы не знаем. Но мы надеемся, что Анкара не отступится.