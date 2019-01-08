Китай зовет представителей ООН в Синьцзян - на танцы и песни уйгурских узников

Китай заявил, что будет приветствовать должностных лиц ООН в уйгурском регионе Синьцзян, если они будут следовать надлежащим процедурам, на фоне глобальной обеспокоенности по поводу грубых нарушений прав человека в отношении мусульманских меньшинств.

«Синьцзян является открытым регионом, мы приглашаем все стороны, включая должностных лиц ООН, посетить его, если они будут соблюдать законы и правила Китая, и пройдут надлежащие процедуры», - заявил официальный представитель МИД Китая Лу Канг в понедельник.

Но он предупредил, что должностные лица ООН также должны «избегать вмешательства во внутренние дела» и занять объективную и нейтральную позицию.

Высокопоставленный сотрудник ООН по правам человека Мишель Бачеле в декабре заявила, что ее офис ищет доступ в Синьцзян для проверки «тревожных сообщений» о лагерях воспитания, в которых содержатся мусульманские меньшинства, в том числе тюркоязычные уйгуры.

В августе группа ООН по правам человека заявила, что получила достоверные сообщения о том, что в Синьцзяне содержится миллион или более уйгуров и других меньшинств, в местах, которые напоминают «массовый лагерь для интернированных».

Активисты говорят, что этнические меньшинства могут быть задержаны за такие «правонарушения», как ношение длинной бороды или платка на голове.

В субботу китайская государственная англоязычная газета The Global Times сообщила, что в стране принят новый закон, направленный на "китаизацию" Ислама и на попытку сделать его совместимым с социализмом.

Недавно группа из 15 западных послов в Пекине, возглавляемая Канадой, пыталась встретиться с высшим должностным лицом в регионе, боссом Коммунистической партии Чэнь Цюаньго, чтобы прояснить ситуацию с правами уйгуров.

Между тем, Пекин начал все более активную рекламную кампанию по защите своих действий в Синьцзяне, вынужденный столкнуться с широким протестом активистов, ученых, правительств иностранных государств и экспертов ООН по правам человека.

За последние две недели правительство Китая организовало посещение региона дипломатами из 12 незападных стран, а также организовало поездки небольшой группы журналистов (включая Reuters) в три учреждения, которые оно назвало центрами профессионального обучения.

Кстати, чиновники Синьцзяна сообщили агентству Reuters, что «программа де-радикализации» была очень успешной, но в будущем через систему будет отправлено уже меньше людей.

В этих центрах уйгурские студенты, которые якобы изучают «опасности экстремистской мысли», устроили танцы и песни для репортеров, включая исполнение на английском языке песни «Если ты счастлив, и ты это знаешь, хлопай в ладоши». В общем, если кто-нибудь из читателей слышал о том, как проходили подобные же визиты гостей в лагеря ГУЛАГа в СССР, он имеет представление о том, как выглядят такие же визит в Китае.

Исходя из опыта, нет сомнений, что чиновники ООН, которые могут приехать в Синьцзян, увидят счастливые сияющие лица уйгурских узников, рапортующих о любви к компартии и пляшущих народные танцы.