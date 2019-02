Турция заметила подавление российских мусульман

Турция заметила государственную исламофобию Кремля по отношению к мусульманам России. Пока неофициально и не устами официальных представителей этой страны, но хотя бы посредством принадлежащей ей ведущей мировой турецкой телекомпании - TRT.

Вчера на ее англоязычном сайте, который читают миллионы людей по всему миру, вышла статья с показательным названием "Находится ли Россия на пути маргинализации собственных мусульман?" (Is Russia on the path to marginalizing its Muslim population?). И хотя в конце названия стоит вопросительный знак, содержание статьи не оставляет никаких сомнений в том, что он оставлен там исключительно из дипломатических соображений, так как никаких сомнений на сей счет после ее прочтения не остается.

В статье, которая абсолютно органично смотрелась бы на страницах оппозиционных русскоязычных исламских СМИ, перечислены основные проблемные моменты отношений российского государства и его мусульман как в прошлом, так и в настоящем. Описаны политика приручения российской мусульманской общины Екатериной II, завоевание Россией Кавказа, подавление борьбы Чечни за независимость на рубеже нынешнего и прошлого веков.

Анализируя отношение к Исламу нынешнего российского истеблишмента, автор заключает: "Москва рассматривает Ислам как транснациональный воинственный вызов, угрожающий окружением России".

Далее автор переходит к описанию и анализу нынешнего состояния государственно-исламских отношений в РФ.

Она верно замечает, что концепция т.н. "традиционного ислама" в устах кремлевской пропаганды не имеет ничего общего с тем, как это понятие используется среди самих мусульман. В качестве достаточной иллюстрации приводятся слова Путина о том, что хиджаб не является частью этого так называемого "традиционного ислама" России. На этом основании, хорошо понимая суть проблемы, она заключает, что т.н. "традиционный ислам", по Кремлю, а точнее "российский традиционный ислам" - это не более, чем эвфемизм для определения Ислама, жестко отформатированного под постсоветские российские реалии. Характеристика весьма точная, потому что, например, при всех претензиях к политике дореволюционной России, начиная с Екатерины II во внутренний уклад мусульман она не лезла и не решала, какие одежды или прочие его атрибуты могут считаться традиционными, а какие нет.

В заключительной части статьи автор пишет об ухудшении положения мусульман после принятия законов Яровой и на фоне совершенно произвольной практики запрета российскими судами исламской литературы, включая такую как 40 хадисов имама Навави, труды Абу Хамида аль-Газали или переводы смыслов Корана авторитетного религоведа Эльмира Кулиева.

"Также, как и в случае с Китаем, который подавляет мусульман-уйгуров, следует задаться вопросом - как далеко российские власти собираются зайти на своем пути регулирования Ислама в стране. До какой степени будет маргинализирована значительная часть ее населения и насколько драконовские средства будут использованы для подавления идентичности миллионов мусульман, которые вряд ли будут это долго терпеть", - весьма смело завершает свою статью автор.

А теперь напомним, что все это было опубликовано на сайте главного иновещания страны, фактически турецкого аналога Russia Today. Означает ли это изменение турецкой государственной политики по данному вопросу? И да, и нет.

С одной стороны, к чести журналистов TRT они активно освещают и преследования уйгуров и других мусульман в Китае, чего, увы, нельзя сказать об официальной Анкаре, которая обходит этот вопрос стороной в своих взаимоотношениях с Пекином. С другой стороны, очевидно, что в ключевой международной государственной медиа-компании, которой является TRT, сам выход подобного материала требует определенной "отмашки"...

Так как же в таком случае ее воспринимать? Как разовый выпад в ответ на одно из многочисленных недружественных действий прокремлевской пропаганды в Турции? Или как начало распаковки "российского мусульманского вопроса" по аналогии с уйгурским?