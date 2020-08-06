Несбыточные мечты о мусульманской Москве

ДУМ РФ устами своих сторонников продолжает отстаивать свою позицию в споре с нежелающими признавать его новые порядки региональными ДУМами (https://golosislama.com/news.php?id=39043). Но делает это крайне неубедительно.

Ранее мы уже писали о претензиях его представилей играть роль "мусульманской церкви-матушки" (https://golosislama.com/news.php?id=38933). В этот раз речь пойдет о схожих претензиях - на роль мусульманской "Москвы". Они были озвучены в статье кандидата экономических наук, доцента М.Салимова на уважаемом нами сайте Ансар.ру, на котором желающие могут с ней ознакомиться (http://www.ansar.ru/analytics/dum-rf-vmeste-no-po-novomu).

А мы позволим себе остановиться на наиболее показательных ее фрагментах.

"Развитие мусульманской уммы неотделимо от процессов, происходящих в России. Вспомним недавнюю историю нашей страны. 90-е годы прошлого века - это, прежде всего, парад суверенитетов во всех сферах жизни... Однако, с приходом В.В. Путина и последовательным укреплением вертикали власти, ситуация кардинально меняется", - пишет автор.

Эта сокращенная нами цитата описывает разворачиваемую далее автором мысль - реагируя на происходящие в стране процессы, мусульмане вынуждены воспроизводить их в своей среде. То есть, когда в России был "парад суверенитетов", он был своевременен и в мусульманском сообществе, когда же в ней начала устанавливаться "вертикаль власти", ее установление стало необходимо и среди мусульман России.

Дальше - больше:

"...За годы правления Путина и укрепления вертикали власти роль Москвы в жизни страны не просто увеличилась, а достигла поистине гигантских размеров. Разумеется, и в советское время столица СССР была на особом счету. Все государственные решения принимались в Москве, в магазинах можно было купить то, чего не было в других городах, однако московские зарплаты не отличались от региональных, а приток новых жителей был строго ограничен лимитами. Рыночная экономика вместе с новой вертикалью власти сделала Москву гиперцентром страны по нескольким причинам: не только все государственные решения принимаются в столице, так как руководители регионов фактически назначенные Москвой чиновники, но и все доходы стекаются в Москву, так как собственники монополий, аккумулирующих прибыли со всей страны, находятся в Москве, кроме того, нет ограничений на въезд всех желающих. Поэтому Москва в прямом смысле стала «резиновой» - город постоянно растет, причем приезжает туда активное трудоспособное население. Доходы москвичей в несколько раз превышают средние доходы в стране, а бюджет столицы сопоставим с доходами самых крупных городов в развитых странах мира. Более того, понимая уроки истории нашей страны и опыт «оранжевых революций», современная власть России прекрасно понимает, что смена режима в стране возможна, только если массовое недовольство начнется в Москве. Поэтому старается сделать жизнь москвичей максимально комфортной, жестко подавляет малейшие протестные акции и внимательно следит за лояльностью лидеров общественного мнения.

В этих условиях Равиль Гайнутдин в полной мере проявил свои дипломатические, организаторские и лидерские качества. Сумел в сложной ситуации найти ресурсы для реализации мощных проектов в разных сферах, главным из которых стало строительство нового здания Соборной мечети в Москве. Учитывая постоянный рост мусульманского населения в столице и тот факт, что Равиль-хазрат контролирует абсолютное большинство мечетей в Москве и Московской области, его статус и политический вес перед государством в меньшей степени зависит от количества региональных общин. Например, вы знаете, сколько спутников у Юпитера?"

Тут автор призывает мусульман следовать за другой общероссийской тенденцией - концентрации власти в Москве, которая выставляется для мусульманской уммы России как более значимый фактор, чем общины в регионах.

Общины общинами, но не забыл ли уважаемый доцент Салимов, что политический вес мусульманского фактора в России определяется не абстрактными общинами, а прежде всего фактом нахождения в ее составе коренных мусульманских народов, проживающих на своих землях и обладающих своей пусть усеченной, но государственностью - республиками в ее составе? По его мнению несколько сотен тысяч или миллионов (смотря как считать) мусульман в Москве, в своем большинстве являющихся иммигрантами, перевешивают фактор коренных мусульманских народов РФ, живущих на своих землях.

Но самое забавное заключается в том, что такой подход является миной замедленного действия под самих Равиля Гайнутдина и его окружение, представляющих "татарское духовенство", в то время как среди мусульман Москвы татары уже давно составляют меньшинство. Из чего логически следует вопрос - а действительно ли господин Гайнутдин и его окружение могут представлять изменившуюся и продолжающую меняться мусульманскую умму той Москвы, олицетворением которой их выставляет доцент Салимов?

Впрочем, это - соответствие деклараций сторонников Равиля Гайнутдина реалиям с мусульманских позиций - только часть проблемы. Другая часть заключается в понимании ими этих реалий, которую, если с юмором, то можно описать как "все побежали и я побежал", а если без юмора и без политесов, то как "плестись в хвосте".

Православные строят свою "церковь-матушку" под единоличным руководством патриарха? Значит, будем строить "умму-матушку" под единоличным руководством "шейха Равиля Гайнутдина, духовного лидера российских мусульман".

Путин сворачивает "парад суверенитетов" и устанавливает свою вертикаль власти? Значит, будем делать то же среди ДУМов.

В огромной, разнообразной стране все ресурсы и власть сосредотачиваются в одном раздувшемся, распухшем центре? Значит, то же должны делать и мусульмане, стягивая все в "свою" Москву.

Забавно во всем этом то, что подражая Кремлю и патриарху Кириллу, Равиль Гайнутдин добивается от них равноправия РПЦ и ДУМ РФ. Но чем больше он это делает, тем дальше от осуществления эта амбиция.

Не стоит ли задуматься, почему? Может потому, что в тех структуре и тенденциях, на которые ориентируются лидеры и идеологи ДУМ РФ, равного, да и просто достойного места для мусульманской уммы России по определению не предусмотрено? А если так, то может быть, следует им не подражать, а наоборот - действовать асимметрично?

В этой связи мы опять повторим то, о чем неоднократно писали, начиная со статьи "У ДУМ РФ будущего нет - будущее за мусульманской оппозицией" (https://golosislama.com/news.php?id=38442). Попытки "российской мусульманской церкви" встроиться в существующую систему на каких-то особых правах, тем более равных с РПЦ, бесперспективны. Единственная опция этой системы для "мусульманского духовенства" - безропотно ей прислуживать, зная свое место, как это делают Таджудин, Крганов и Ко.

Что касается мусульман, то их шанс заключается в том, чтобы встроиться не в эту систему, а в растущее гражданское сопротивление ей (для начала хотя бы ментальное и моральное), где пока еще можно застолбить за собой соответствующее место.

Однако для этого надо не уподобляться этой власти, а быть противоположностью ей. Если она устанавливает свою вертикаль - развивать децентрализованные сети. Если она все стягивает в Москву - делать ставку на регионы. И если РПЦ опирается на забронзовевших клерикалов - опираться на гражданское общество и его авторитетов. Только в этом случае мусульмане будут не плестись в хвосте уже утрачивающих актуальность тенденций, а угадывать те, за которыми будущее.