Почему региональные организации спешно покидают ДУМ РФ?

Объявление о выходе Духовного управления мусульман Ивановской области (ДУМИО) из состава Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМРФ) стало предметом широкого обсуждения не только в мусульманской среде страны, но привлекло внимание госчиновников разного уровня. Тут возникает резонный вопрос, какие же причины привели к обозначенной тенденции выхода организаций, некогда сотрудничавших с ДУМРФ и СМР, из их состава.

Чтобы ответить на это, необходимо вернуться на несколько лет назад, в 2014 год, когда на съезде Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР), последнее было переименовано в ДУМРФ. Как отмечают многие, именно это злополучное решение, и явилось миной замедленного действия, активировавшей начало процесса распада ДУМРФ и СМР (Совет муфтиев России).

По задумке преобразователей ДУМЕР в ДУМРФ, решение съезда планировалось как событие эпохального характера, призванное решить две главные задачи команды муфтия Равиля Гайнутдина. Во-первых, это желание расширить территории деятельности ДУМЕР и, как следствие этого, усиление его влияния в мусульманском сообществе России. Во-вторых, с учетом близости завершения строительства Соборной мечети Москвы успеть явочным порядком обозначить муфтия Гайнутдина в качестве «духовного лидера мусульман России». Уже на съезде муфтий Р. Гайнутдин торжественно заявил, что возглавляемая им религиозная организация работает не только в европейской части страны, но и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а его самого «везде принимают как муфтия России».

Как было отмечено в публикации http://kavpolit.com, следствием изменений в уставе ДУМЕР должно было стать усиление контроля за местным духовенством с целью максимально усложнить им выход со своими общинами из религиозной организации и переход к «конкурентам». «Стремление к построению вертикали власти, присутствующее в России, видимо, отразилось и на исламском сообществе», – заключил по этому поводу известный исламовед Алексей Малашенко.

Исходя из поставленных целей, вполне понятно, что все эти мероприятия замышлялись в преддверии торжественного открытия Соборной мечети в Москве. Как полагали устроители, владение этой мечетью должно было поставить жирную точку в закреплении высшего статуса Гайнутдина по сравнению с другими муфтиями. По мнению ряда экспертов, необдуманные решения, исключавшие учет мнений и интересов других духовных управлений, и явились первыми предвестниками отчуждения от Гайнутдина организаций, ранее сотрудничавших с ним.

Такая же работа была проведена и в отношении Совета муфтиев России, который задумывался как общий совет и площадка для равноправных духовных управлений и их лидеров. На спешно собранном в 2017 году пятом съезде, без обсуждения изменений в устав, что неоднократно подтверждали бывшие его члены, СМР из совета равноправных духовных управлений в одночасье превратился в придаток ДУМРФ.

В 2017 году, как многим кажется, состоялся последний в своей истории съезд Совета муфтиев России, на котором был ликвидирован институт сопредседателей, последние превратились в рядовых членов учрежденного президиума СМР. После чего Гайнутдин стал требовать от региональных духовых управлений, входящих в номинальный Совет муфтиев России, перерегистрироваться, но уже в составе ДУМ РФ, меняя свои прежние уставы на типовые, спущенные из аппарата ДУМ РФ. По ним региональные духовные управления теряли выборность своих председателей, то же самое распространялось на имамов мечетей, отныне они назначались Гайнутдином и могли по его желанию быть сняты. Более того, недвижимость муфтиятов переводилась в собственность ДУМРФ, а председатели муфтиятов отныне должны были именоваться мухтасибами. Муфтий в ДУМРФ должен быть только один - сам Гайнутдин. Подробнее об этом можно узнать в публикации: https://eadaily.com/ru/.

По замыслу политтехнологов ДУМ РФ, скрупулёзно планировавших нововведения, предполагалось постепенно слить все мусульманские духовные управления, входившие ранее в Совет муфтиев России, в единую централизованную вертикаль власти под главенством ДУМРФ. Им казалось, что таким образом они решают главную задачу - придание бывшим соратникам по Совету муфтиев России роль статистов при их новоиспеченном духовном лидере Равиле Гайнутдине. Кстати, о таком слиянии, в одном из своих публикации открыто говорил и заместитель Гайнутдина Дамир Мухитдинов. Для реализации этой задачи, именно на ДУМРФ они возлагали большую надежду, которая, по их замыслу, должна была растворить в себе все другие муфтияты, переименованные в мухтасибаты.

Анализируя складывающуюся ситуацию с созданием ДУМРФ, северокавказский интернет портал http://islamcivil.ru в своем материале приводит следующую мысль: «то ли СМР поднадоел (Гайнутдину), то ли иные подковёрные процессы начались, как вдруг стала набирать обороты организация под названием ДУМРФ, к слову, тоже не новая, а переформатированная из другой организации, ДУМЕР. Теперь Совет Муфтиев России должен был плавно перетечь в новую организацию ДУМ РФ, которая также была бы подконтрольна Равилю Гайнутдину, но этого не случилось», - делается заключение в материале.

Первой и, наверное, самой большой потерей для Гайнутдина, явился официальный выход Духового управления мусульман Республики Татарстан из состава Совета муфтиев России. Причиной фактического разрыва отношений с другими муфтиятами явились отвергнутые муфтиями кардинальные изменения структуры СМР и ДУМРФ. Духовные управления мусульман областей Поволжья и Республики Мордовия, полностью заморозили свои отношения с ДУМРФ и СМР. Не говоря уже о позиции муфтия Азиатской части России Нафигуллы Аширова, который неоднократно в публичной, открытой форме негативно высказывался о закулисных решениях в СМР и ДУМРФ, подтверждая свое неприятие подобных манипуляций. Таким образом, неожиданная твердая позиция региональных муфтиев нарушила грандиозные планы по переформатированию самостоятельных муфтиятов в простые подразделения ДУМРФ. Задуманной акции, как говорится, сбыться не удалось.

Как было уже сказано, первым ряды СМР покинуло духовное управление мусульман Республики Татарстан со всеми своими полутора тысячами исламских общин. К такому же решению, но позднее, пришло и духовное управление мусульман Республики Башкортостан (ДУМРБ), которое длительное время и так вело самостоятельную работу в рамках своей республики. Первый звоночек для ДУМРФ прозвенел, когда оно предложило мусульманам Башкортостана устав, превращающий республиканское духовное управление, учрежденное еще в 1992 году, в придаток ДУМРФ. Такой поворот событий не устроил не только руководство ДУМРБ, но и республиканское, которое отклонило предложение принять делегацию ДУМРФ на более высоком уровне.

Подтверждением решения ДУМРБ о выходе из состава СМР явилось заявление муфтия Айнура Биргалина, сделанное им на последнем заседании Хадж-миссии России в 2019 году, в присутствии муфтиев различных регионов РФ. В ответ на упоминание главой Хадж-миссии сенатором Умахановым ДУМРБ, как организации в составе СМР, муфтий Биргалин заявил, что ДУМ Башкортостана по своему внутреннему уставу является абсолютно независимой религиозной организацией, не входящей ни в какие другие объединения или структуры. Присутствовавший на этом заседании заместитель муфтия Гайнутдина Рушан Аббясов был вынужден молча, без каких-либо комментариев выслушать заявление Биргалина.

Не успели в ДУМРФ осмыслить показательный демарш ДУМ Башкортостана, свидетельствующий о разрыве отношений, как на очереди объявилось другая проблема, не менее болезненная - выход из состава ДУМРФ Духовного управления мусульман Ивановской области, озвученный его главой, муфтием Фяритом Ляпиным, во время его поездки в Татарстан. В ответ на это заместитель председателя ДУМРФ Равиль Сайфетдинов, в своем интервью https://islamnews.ru, сделал скандальное заявление, пригрозив 73-летнему ветерану духовного и национального возрождения мусульман Ивановской области, неким «духовным судом» со стороны ДУМРФ.

О событиях после демарша Фярита Ляпина в материале https://eadaily.com : «В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМРФ, оно же Совет муфтиев России, СМР) разразился громкий скандал. Глава ДУМРФ Равиль Гайнутдин угрожает шариатским судом муфтию Ивановской области 73-летнему Фяриту Ляпину. Заместитель Гайнутдина Равиль Сайфетдинов в интервью IslamNews предрек Ляпину незавидную участь, сказав дословно: «Теперь тебе конец, сотрут в порошок». В реальности «вина» Ляпина лишь в том, что ДУМ Ивановской области его коллегиальным решением законно вышел из состава ДУМРФ. После этого естественно ДУМ РФ лишилось приходов в одиннадцати районах Ивановской области».

Нетрудно догадаться, что подобной политикой давления стали возмущаться муфтии Мордовии, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей. Многие из них, не желая над собой политики давления, кнута и пряника, предпочли дрейфовать в сторону самостоятельного плавания.

Завершая данный анализ, можно с уверенностью констатировать, что нынешнее количество внутренних противоречий в системе «ДУМРФ-СМР» говорит о том, что ситуация подошла к критической черте, за которой эти организационные «близнецы - два в одном», уже воспринимаются очередным неудачным проектом амбициозных личностей, безуспешно пытающихся примерить на себя сутану «духовного патриарха мусульман».

Ильшат хазрат Фасхутдинов