У ДУМ РФ будущего нет, будущее за мусульманской оппозицией

Вчерашнее заявление главы Совета улемов ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова в связи с очередными репрессиями против мусульман имело немалый резонанс среди наших читателей, но сегодня уже впору задаться вопросом: что это было? Идет ли речь об очередной "случайной" репрессии против единичного, пусть и высокопоставленного мусульманина, или речь идет о системных процессах, заставляющих реагировать рупоры ДУМ РФ?

Возможно с этой целью стоит рассмотреть это событие вместе с рядом других "совпадений". Например, с тем, что руководители российских ДУМов как бы по ошибке были включены в список жертв сталинских репрессий в титрах антитатарского и антимусульманского сериала "Зулейха", премьера которого сейчас идет.

Или с новым интервью главного идеолога государственной исламофобии РФ Романом Силантьевым, данным им накануне. В нем он наговорил многое и все разбирать нет ни желания, ни возможности, однако, на паре тем придется остановиться прежде, чем перейти к основной для этой статьи теме. Так, кваллифицируя видных представителей российского мусульманского пространства по признаку их лояльности или нелояльности к российской власти, он говорит: "Тут еще какой момент есть: если Таджуддин, Крганов, Бердиев последовательно за традиционный ислам и добрые отношения с властями и православными, а Аширов, бывшие муфтии Мухаммад Карачай и Али Евтеев, адепты секты «криворуких шайтанистов» покойных Гейдара и Орхана Джемалей последовательно против, то Мухетдинов придерживается политики «и нашим, и вашим». А это давно не работает".

То, что этот криворотый, разжиревший, как хряк шайтан называет "криворукими шайтанами" покойных, но не дающих ему покоя Гейдара и Орхана Джемаля, неудивительно - "исламовед" в штатском в очередной раз демонстрирует свой уровень культуры и полемики, в котором никто не сомневался. Не менее показательно то, что в отличие от Дамира Мухетдинова, к которому мы еще вернемся, коего он изображает как лавирующего между властью и оппозицией, шейхов Мухаммада Карачая и Али Евтеева он выставляет как однозначных врагов власти (а заодно и православных). Меж тем, насколько нам известно, оба они пытаются дистанцироваться от откровенной оппозиционной риторики и активности, соблюдая нейтральность, но видимо сам факт того, что они не выступают за власть, согласно Силантьеву достаточен для того, чтобы записать их в ее враги.

Откровенно забавен пассаж, в котором липовый доктор Силантьев рассуждает о плагиате в диссертации упомянутого Мухетдинова - и это после того, как его уличили в том, что его собственная диссертация на 97% состоит из плагиата (https://golosislama.com/news.php?id=29871). Лже-профессор при этом бравирует знанием цитат из фильмов Гая Ричи, но читая его невольно вспоминаешь куда менее изысканный фильм - "Тупой и еще тупее".

Впрочем, вернемся к главной теме.

Из рассуждений Силантьева видно, что главной его мишенью до сих пор остается его "старая любовь" - Совет Муфтиев России (СМР) или как он все чаще называется Духовное Управление Мусульман РФ. При этом он не скрывает, что уже не рассматривает всерьез его отходящего от дел главу Равиля Гайнутдина, а явно концентрирует усилия на его возможных молодых преемниках.

Больше всего внимания уделяется Дамиру Мухетдинову, для чего используется ряд его объективно слабых сторон, действительно делающих невозможной его поддержку широкими мусульманскими слоями, а значит и ничтожными его шансы стать новым "общероссийским лидером мусульман", даже таким номинальным, как его нынешний начальник.

Однако тут интересно как то, о чем Силантьев проговаривается, так и то, о чем он открыто не говорит. Видно, что он, лоббируя свои креатуры вроде Таджудина, Крганова и иже с ними, озадачен тем, как нейтрализовать молодых потенциальных преемников Равиля Гайнутдина в СМР-ДУМ РФ. Публично упор делается на Дамире Мухетдинове, но почему-то за скобками остаются куда более перспективные молодые потенциальные преемники. А таковыми, конечно, являются братья Аляутдиновы - Ильдар и Шамиль, также в последние годы вышедшие на первые позиции в СМР, один как глава его московского, столичного отделения (ДУМ Москвы), другой как глава Союза улемов ДУМ РФ.

В таком контексте вчерашнее событие начинает выглядеть уже иначе. Как и начавшиеся в прошлом году проблемы у Ильдара Аляутдинова и его ДУММ, о которых мы писали (https://golosislama.com/news.php?id=37088). Арестованный на днях Габдрахман Наумов был однокурсником Шамиля Аляутдинова и членом возглавляемого им Совета улемов ДУМ РФ, то есть, по сути его команды. Иначе говоря, мы видим, что нанося в основном информационные и аппаратные (отзыв лицензии у МИИ) удары по Дамиру Мухетдинову, исламофобская группировка, рупором которой является Силантьев, все кучнее бьет по более перспективным, а значит и нежелательным преемникам Гайнутдина - братьям Аляутдиновым.

И вот тут уже впору согласиться с неуважаемым Романом Силантьевым в том, что время политики "и нашим, и вашим" прошло, и спросить его жертв в ДУМ РФ, понимают ли они это? Российские мусульманские оппозиционеры еще в 2012 году, после возвращения Владимира Путина на третий срок, поддержанного руководством СМР, предупреждали, что эта поддержка им не поможет и вопрос с СМР как костью в горле идеологов государственной исламофобии все равно будет решен http://www.portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=1396

Вчерашнее эмоциональное выступление Шамиля Аляутдинова дает осторожную надежду на то, что там это начинают понимать, но ведь одной констатации мало - пора делать правильные выводы. Как бы вы ни старались пристроиться к этому режиму на правах "света татарского богословия", вам все это не позволят сделать - места заняты проверенными кадрами и идейными черносотенцами вроде Крганова, Таджудина и Ко. Да и какой смысл к этому стремиться, если режим уже начал обнуляться вместе с ценами на нефть? Единственный ваш шанс - это повернуться лицом не к обреченному режиму, а к миллионам мусульман страны, которые ждут тех, кто будет не выслуживаться перед властью, а требовать от нее своих прав, как это все больше начинают делать остальные россияне, стремительно разочаровывающиеся в этой власти.

Провластные идеологи спустя многие годы продолжают мстить СМР за то, что когда-то он посмел быть тем, чем уже давно перестал быть - центром притяжения в том числе таких, ярких имамов и проповедников, которые были бельмом на глазу у властей и РПЦ. Потом от них поспешили избавиться - в том числе "молодые преемники", возомнившие себя "светом татарского богословия", видимо, подумали, что без этого "балласта" им будет проще добиться успеха. Но уже очевидно, что эти надежды оказались тщетными. При этом режиме никаких перспектив нет ни у кого из минимально ярких и независимых мусульманских деятелей. В будущем же такие перспективы могут бть только у мусульманской оппозиции - тех, кто не прислуживает любой власти, а представляет и защищает интересы своих единоверцев, если надо идя с этой властью на конфликт.

Когда-то центром подобной оппозиции мог быть СМР. Сейчас, если вы хотите остаться не на перевернутой странице истории, а попасть в ее новую главу, вам надо сильно постараться, чтобы исправить свои ошибки и завоевать такое право.