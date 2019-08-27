Мусульман Москвы трясут по "антисектантскому плану"?

Многие наши читатели уже в курсе, что в минувшую пятницу прихожане одной из московских мечетей подверглись унижениям и побоям, в том числе электрошоком, в результате рейда, устроенного силовиками.

Алмаз Абдрахманов, представитель администрации этой мечети, расположенной на улице Басовской, возглавляющий организацию "7-е поколение", рассказал СМИ о том, что в ходе формальной проверки документов многие ее прихожане не только получили немотивированные удары электрошоком, но и были вынуждены выслушивать оскорбления в адрес своей религии.

В принципе, само подобное поведение силовиков не удивляет ни разу - как мы уже ранее писали по подобному поводу, проводить облавы после пятничных молитв давно стало в России недоброй традицией. Поэтому, можно было бы воспринимать это событие как вполне будничное, однако, в данном случае кое что заставляет задуматься о том, что речь идет не просто об отдельно взятом рейде против отдельно взятой мечети.

Так, в данном случае рейд был проведен против мечети местной религиозной организации "7-е поколение", входящей в Духовное Управление Мусульман Москвы (ДУММ). А всего две недели назад это ДУММ и его глава - Ильдар Аляутдинов были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 30 000 рублей, в частности, за "выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой".

Незадолго же до этого был закрыт возглавляемый самим Ильдаром Аляутдиновым исламский культурный центр «Дар», который официально приостановил свою деятельность на фоне проверок прокуратуры. Сам муфтий тогда опроверг слухи о том, что закрытие его центра связано с давлением силовиков, однако, на фоне череды последующих событий его уверения смотрятся уже не так убедительно...

Напомним в этой связи, что в конце июля достоянием общественности стал официальный документ РПЦ под названием "План противосектантских мероприятий" (https://golosislama.com/news.php?id=36932), в котором мусульмане на территории Москвы также включены в число "сектантов", коим необходимо противодействовать. Не являются ли в таком случае все эти синхронные действия силовиков выполнением подобного плана в его неофициальной, непубличной части?

По крайней мере, хорошо известно, что Совет Муфтиев России (СМР), к юрисдикции которого относится ДУММ, рассматривается в РПЦ, способной достигать свои задачи через силовиков, как враждебная организация, в качестве альтернативы которой она давно пытается насадить т.н. "Московский муфтият" во главе с полностью лояльным ей Албиром Кргановым.