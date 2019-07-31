РПЦ кваллифицирует мусульман России как "сектантов"

(На фото - главы РПЦ и Всемирной Исламской Лиги в Москве 23 июля 2019 года)

В то время, как глава РПЦ Кирилл Гундяев от имени этой организации заключает соглашение о сотрудничестве со Всемирной Исламской Лигой (организации российских мусульман он явно себе ровней не считает) в самой России в официальных документах РПЦ мусульмане включаются в перечень "сектантов", которым обязаны противодействовать ее местные приходы.

Это явно следует из т.н. Плана противосектантских мероприятий, опубликованного на днях опальным дьяконом РПЦ Андреем Кураевым. Как видно из второй страницы плана, размещенной ниже, в перечень "сектантов" наряду с организациями протестантов и не признающих РПЦ православных включен Московский Исламский Институт, а также организации католиков и иудеев.

https://ic.pics.livejournal.com/diak_kuraev/17549268/604810/604810_900.png

https://ic.pics.livejournal.com/diak_kuraev/17549268/605181/605181_900.png

В отношении "сект" предусматривается, в частности, подготовка и раздача разоблачающих их листовок, а также проведение соответствующих семинаров с прихожанами церквей РПЦ.

Отметим в этой связи, что в Москве у РПЦ для обращения мусульман в православие официально действуют Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, базой которого является Храм апостола Москвы на Кантемировской, куда активно приглашают православных татар, азербайджанцев, чеченцев и представителей других исторически мусульманских народов.

Разумеется, никакие духовные управления мусульман, включая тех из них, которые покровительствовали новообращенным мусульманам в лучшие времена, никаких центров для них сегодня не имеют и иметь не могут.