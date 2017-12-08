Пятница в России: мусульман шмонают по мечетям

Пятница для мусульман - это самый благой день внедели. Но для российских силовиков это повод продемонстрировать свое далеко неблагое отношение к ним как к гражданам второго сорта и потенциальным врагам государства.

Сегодня полицейские шмоны после пятничных молитв прошли, как минимум, в двух мечетях России - в кисловодском поселке Белореченский и в московском Южном Бутове.

В Кисловодске к мусульманам нагрянули около 100 архаровцев из ФСБ, Росгвардии МВД. Людей заблокировали, заставили всех предъявить документы, после чего отпустили. Как сказал кавказской редации "Радио Свобода" ее собеседник, "никого не задержали, лишь сфотографировали документы всех прихожан". Ну-да, ну-да, "лишь сфотографировали", а потом они будут удивляться, почему оказались в профилактических или каких-то еще списках. Как пояснил тот же собеседник, "интерес к мечети мог быть проявлен в связи с недавним назначением нового имама". Вот так в России "проявляют интерес" к верующим силовики, что уже воспринимается в порядке вещей.

А вот в Южном Бутово "интерес проявили", судя по всему, потому, что в принципе не хотят, чтобы там был молитвенный зал, потому что рейд на этот молитвенный зал проводится уже не в первый раз и сопровождается компанией против его существования.

Ранее аналогичный "интерес" московскими силовиками проявлялся к другим молитвенным залам и исламским центрам мусульман вроде "Даруль-Аркам", после чего они в итоге закрывались.