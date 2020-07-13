Буря в стакане "мусульманской церкви-матушки"

Набирает обороты скандал, связанный с выходом Духовного упаравления мусульман Ивановской области из под юрисдикции Духовного управления мусульман РФ (https://golosislama.com/news.php?id=38882).

У нас нет желания ни воспроизводить подробности этого скандала, ни вставать в нем на ту или иную сторону. Однако не можем не отметить одного - неадекватности отдельных участников этой "бури в стакане", которые уже многие годы ведут себя так, как будто бы они являются осью, вокруг которой вращается весь мир Ислама и мусульман в РФ.

Опять же, не беремся судить, что было лучше конкретно в данном случае для мусульман Ивановской области - оставаться под крылом ДУМ РФ или уйти в самостоятельное плавание. Вопрос это практический и местный, пусть его и решают те, кто находятся на месте и занимаются этими делами.

Недоумение вызывает другое. Зачем представители ДУМ РФ превращают этот технический вопрос в вопрос какого-то драматического политического и даже вероучительного характера? А как еще можно оценить такие требования в адрес главы отделившегося ДУМ ИО Фарита Ляпина от представителя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова (к которому к самому давно существуют серьезные вопросы вероучительного характера https://golosislama.com/news.php?id=31079): "Фярит Усманович принесет покаяния. Вернется сам лично в лоно матушки нашей организации, единой уммы, и все".

Сдается, что Дамир Ваисович окончательно заигрался в "мусульманского митрополита" и "местоблюстителя патриарха мусульманской церкви", начав переносить христианские поговорки вроде "кому церковь не мать, тому Бог не отец" на мусульманские реалии, отождествляя "матушку-церковь" ДУМ РФ с "единой уммой".

Впрочем, если говорить не о становящейся все более гротескной риторике (помнится, в свое время и конкурент ДУМ РФ Талгат Таджудин называл свой ЦДУМ "Духовным управлением мусульман Святой Руси"), а о сути, то этим данная организация занимается давно. Но на каком основании?

Ведь в Исламе нет таких понятий как рукоположение священства, церковные соборы и т.п., и организация исламской уммы строится на других принципах. Мусульман возглавляет либо повелитель правоверных или султан, обладающий властью на определенной территории. Если речь идет об общине мусульманского меньшинства в немусульманском государстве, теоретически ее может возглавлять лидер, поставленный или признанный таким государством, как это было раньше в Российской империи или как это сегодня имеет место с мусульманами в греческой Западной Фракии.

Однако не только формально, но и фактически ДУМ РФ от российского государства такой монополии уже давно не имеет. Поэтому сплочение вокруг них может осуществляться только на добровольной основе, в силу осознания того, что именно эта организация защищает их интересы.

Но в таком случае возникает вопрос, который мы задали примерно год назад на 30-летний юбиллей служения главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина (https://golosislama.com/news.php?id=37253):

"VII съезд Духовного Управления Мусульман Российской Федерации в очередной раз переизбрал своим главой Равиля Гайнутдина. Одновременно с этим его коллеги отметили 60-летний юбилей своего лидера и 30-летие его "служения" в качестве бессменного руководителя Совета Муфтиев России.

Ну что ж, в поздравлениях и признаниях заслуг у Равиля-хазрата в эти дни недостатка не было, и мы не стали портить ему этот праздник. Но обойти сие событие стороной не получится, и вот по какой причине. Все СМРовские СМИ и блогеры презентовали съезд ДУМ РФ как "съезд мусульман России", а его бессменного руководителя как "главу мусульман России".

Но если это был съезд мусульман России, а не корпоративный междусобойчик, почему на нем не было обсуждения их, мягко говоря, весьма проблемного положения? И почему представители мусульман России как минимум не задали вопросы "главе мусульман России", как он собирается реагировать на вызовы, с которыми им приходится сталкиваться, перед тем как его избрать?".

Повторим и то, о чем мы писали относительно недавно в статье "У ДУМ РФ будущего нет, будущее за мусульманской оппозицией" (https://golosislama.com/news.php?id=38442):

"Провластные идеологи спустя многие годы продолжают мстить СМР за то, что когда-то он посмел быть тем, чем уже давно перестал быть - центром притяжения в том числе таких, ярких имамов и проповедников, которые были бельмом на глазу у властей и РПЦ. Потом от них поспешили избавиться - в том числе "молодые преемники", возомнившие себя "светом татарского богословия", видимо, подумали, что без этого "балласта" им будет проще добиться успеха.

Но уже очевидно, что эти надежды оказались тщетными. При этом режиме никаких перспектив нет ни у кого из минимально ярких и независимых мусульманских деятелей. В будущем же такие перспективы могут бть только у мусульманской оппозиции - тех, кто не прислуживает любой власти, а представляет и защищает интересы своих единоверцев, если надо идя с этой властью на конфликт.

Когда-то центром подобной оппозиции мог быть СМР. Сейчас, если вы хотите остаться не на перевернутой странице истории, а попасть в ее новую главу, вам надо сильно постараться, чтобы исправить свои ошибки и завоевать такое право".

Однако вместо того, чтобы адекватно оценить стремительно меняющиеся обстоятельства и начать разворачиваться лицом к реальной умме, лидеры ДУМ РФ продолжают окапываться в комической нише мусульманской "церкви-матушки".