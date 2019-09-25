30 лет без самокритики

Позавчера VII съезд Духовного Управления Мусульман Российской Федерации в очередной раз переизбрал своим главой Равиля Гайнутдина. Одновременно с этим его коллеги отметили 60-летний юбилей своего лидера и 30-летие его "служения" в качестве бессменного руководителя Совета Муфтиев России.

Ну что ж, в поздравлениях и признаниях заслуг у Равиля-хазрата в эти дни недостатка не было, и мы не стали портить ему этот праздник. Но обойти сие событие стороной не получится, и вот по какой причине. Все СМРовские СМИ и блогеры презентовали съезд ДУМ РФ как "съезд мусульман России", а его бессменного руководителя как "главу мусульман России".

Но если это был съезд мусульман России, а не корпоративный междусобойчик, почему на нем не было обсуждения их, мягко говоря, весьма проблемного положения? И почему представители мусульман России как минимум не задали вопросы "главе мусульман России", как он собирается реагировать на вызовы, с которыми им приходится сталкиваться, перед тем как его избрать? А как максимум, неужели среди мусульман России хотя бы ради приличия не нашлось ни одной альтернативной фигуры, которая бы предложила, как это делать лучше?

И тут, если уж отмечать 30-летие "служения" Равиля-хазрата, стоило бы вспомнить, с чего начиналось оно и сам Совет Муфтиев России. Молодой, энергичный муфтий тогда увел таких же как он от своего учителя Талгата Таджутдина, потому что это новое, энергичное поколение мусульманских деятелей хотело выйти за рамки того гетто, в котором мусульмане существовали в советские времена, и добиться амбициозных целей.

Помимо строительства мечетей и медресе, издания литературы, отправки паломников в Хадж и т.д., и т.п., главной такой целью, которая не раз озвучивалась в Гайнутдином и в СМРовских кругах, было признание Ислама равноценной с Православием религией, а России - евразийской, православно-мусульманской страной.

Удалось ли добиться этой цели или хотя бы приблизиться к ней? Если юбиляр отмечает 30-летие своей деятельности, было бы логично задаться этим вопросом. И самокритично рассмотреть, почему этого не удалось, что этому помешало извне и что было неправильно сделано изнутри.

И рассуждения о мифических или реальных 30 миллионах мусульман в России и 4 миллионах в Москве никак не могут рассматриваться в пользу того, что главной цели СМР добиться удалось. Во-первых, потому что в притоке дешевой и бесправной рабочей силы его заслуги нет. Во-вторых, чем большую цифру численности мусульман Равиль-хазрат будет называть каждый раз, тем контрастнее на ее фоне будет выглядеть их бесправие, отсутствие у них голоса и в российских, и в московских делах.

А к нему, как к их "главе" возникать вопросов - как он собирается менять это положение и собирается ли вообще...