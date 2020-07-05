За что ДУМ РФ предаст «духовному суду» муфтия Ивановской области?

(На фото: муфтий Ивановской области Фарит Ляпин)

В Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ), сообщили, что намерены предать «духовному суду», пожилого, 72-летнего муфтия Ивановской области Фарита Ляпина, который силами своей общины построил в чисто «русском» городе Иваново прекрасный исламский центр с мечетью и медресе для заучивания Корана. Даже во время карантина из-за пандемии коронавируса, медресе, которое приняло детей со всех уголков России, не прекращало свою работу. Создав все условия для безопасного проживания детей в карантине при медресе, ни на день не прерывали занятия по заучиванию Корана.

Предыстория случившегося такова. Руководство исламского центра Иваново обратилось к ДУМРФ с просьбой оказать финансовую помощь для завершения оставшихся работ и благоустройства территории, на что от них потребовали изменить устав в их пользу, для полного контроля над построенной общиной недвижимости. В ответ на такое требование, региональный муфтият, проведя общее собрание организации, принял решение о выходе из состава ДУМРФ, таким образом, став самостоятельной централизованной религиозной организацией.

Но, руководство организации ДУМРФ, являющегося по сути, одной из многих межрегиональных религиозных организаций России, распространило сообщение о том, что к муфтию Фарид хазрату, были применены «меры дисциплинарного взыскания», правда, не уточнив, какие именно «взыскания» они могли применить к самостоятельной организации.

Хотя подобные меры, связанные, как гласит постановление «в связи с утратой доверия муфтия ДУМРФ», по опыту прошлых решений в отношении других имамов, покинувших ДУМРФ-СМР и печально известный ЦДУМ, ни каких последствий не имели.

Угроза же «духовным судом» и «дисциплинарным воздействиям» в отношении муфтия Ф. Ляпина, большого удивления у мусульман, осведомленных о порядках, царящих в таких организациях как ЦДУМ, ДУМРФ и СМР, не вызвала.

В свою очередь, муфтий Ф. Ляпин заявил, что регистрация устава, возглавляемой им организации завершена и муфтият являясь полностью самостоятельной религиозной организацией, готов к сотрудничеству со всеми мусульманскими организациями на принципах партнерства и братства.