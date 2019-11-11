"Ленин и теперь живее всех живых" - эта широко распространенная в позднем СССР пропагандистская поговорка была призвана подчеркнуть незыблемость постулатов ленинизма в стране даже после смерти его вождя. Впрочем, как известно, вскоре после этого ленинизм как раз приказал долго жить вместе с порожденной им страной - Советским Союзом. Чего не скажешь о деле и наследии внешнеполитического союзника Владимира Ленина, создавшего новое государство на развалинах старого одновременно с ним - Мустафы Кемаля, известного как Ататюрк.

Помпезные мероприятия, прошедшие в Турции в минувшие выходные в связи с 81-летней годовщиной его смерти, наглядно продемонстрировали, что несмотря на отход его основателя в мир иной кемализм в Турции и теперь "живее всех живых".

Так, мавзолей основателя Турецкой Республики, вокруг которого собрались военные и простые люди, наряду с тысячами обычных турок посетили ведущие представители политического истеблишмента страны, включая Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нынешний лидер Турецкой Республики произнес в мавзолее памятную речь и внес соответствующую запись в памятную книгу его посетителей:

«В 81-ю годовщину кончины с глубоким уважением чтим память основателя Турецкой Республики, первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Память об Ататюрке и его соратниках, а также всех героях, которые на протяжении тысячи лет боролись за наши земли, будет вечно храниться в сердцах жителей Турции. Мы продолжим неустанную работу во имя укрепления и развития Республики - достояния, завещанного нам Ататюрком. Турецкая Республика будет жить в веках».

Для многих наших читателей такое отношение к культу Кемаля Эрдогана, воспринимаемого ими в качестве его могильщика, конечно, станет неприятным сюрпризом. Для нас же - неприятным, да, но уже давно не сюрпризом. Несмотря на то, что мы были среди первых, кто тоже надеялся на то, что Эрдоган сумеет покончить с культом Кемаля в возрожденной исламской Турции (https://golosislama.com/news.php?id=17765), уже 2 года назад нам стало очевидно, что эти надежды несбыточны (https://golosislama.com/news.php?id=33230).

В целом же, надо понимать, что ни Эрдоган, ни его партия никогда не были открытыми противниками Кемаля, т.к. политическая сила с таким отношением к основателю Турецкой Республики не имела в ней шансов легально действовать и прийти к власти. Но отношение к нему внутри нее, конечно, менялось. Долгое время официальные дипломатический язык и мимикрия лидеров партии прикрывали враждебное отношение к Кемалю, если не большинства, то значительной части ее членов, в том числе достаточно высокопоставленных.

Похороны ярого обличителя Кемаля Кадыра Мисыроглу, о которых мы писали (https://golosislama.com/news.php?id=36418) стали своеобразным смотром этих сил, но они же показали и их относительную - по сравнению с остальным обществом - немногочисленность, и почтительное дистанцирование от их знаменосца главных представителей партии.

О причинах такого сдвига писали не только мы. Своеобразным водоразделом между двумя эпохами многие наблюдатели склонны видеть неудавшийся, но все же весьма значимый по своим последствиям путч, следствием которого стал отказ Эрдогана от романтического неоосманизма, ассоциируемого с отставным премьер-министром Ахметом Давутоглу, и заключение им союза с националистическими кругами как в политическом поле, так и в силовых структурах. Для националистических же кругов авторитет Кемаля незыблем, и поэтому Эрдогану пришлось изменить свое отношение к нему с нейтрально-холодного на пафосно-почтительное.

Конечно, кемализм Эрдогана и его союзников это не тот кемализм, который демонстрируют идейные кемалисты старой закалки. Кемализм по-эрдогановски, это если так можно сказать, скрещивая несовместимые понятия в духе постмодерна, "исламский кемализм", то есть, кемализм, очищенный от его антиисламской направленности - что-то вроде "православного сталинизма" или "православного ленинизма" по КПРФ.

Собственно, весь кемализм в такой его разновидности сводится к принятию главных результатов политики Кемаля - турецкого национального государства и турецкой политической нации, которые возникли и утвердились на развалинах Османского халифата наряду с другими национальными государствами и политическими нациями (https://golosislama.com/news.php?id=37488).

И нравится нам это или нет, это та данность, с которой еще по-видимому долго придется считаться...